Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації ПриватБанку

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років», — йдеться в повідомленні.

У цій справі позивачі, Коломойський та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

У ПриватБанку рішення суду привітали, зазначивши, що справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави.

«Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам», — зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.