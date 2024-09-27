Армія Ізраїлю заявила, що вдарила по головних обʼєктах «Хезболли» в Бейруті

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Речник ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль вдарив по штаб-квартирі ліванського угруповання «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті.

Обʼєкт зведений під цивільними будівлями в районі Дахіє — ймовірно, щоб використовувати ліванців як живий щит.

Речник ЦАХАЛ не зазначив, чи був ціллю атаки лідер «Хезболли» Хасан Насралла, і чи був він присутній у штаб-квартирі угруповання на момент обстрілу.

Водночас Axios із посиланням на джерело в Ізраїлі повідомляє, що основною ціллю атаки був саме лідер «Хезболли» Хасан Насралла. За інформацією Axios, ізраїльські посадовці вважають, що під час удару в штаб-квартирі ліванських бойовиків перебували достойники «Хезболли». Ще один ізраїльський високопосадовець сказав, що «є ознаки того, що Насралла був на обʼєкті в момент атаки».

Натомість Reuters із посиланням на джерело, близьке до «Хезболли», повідомило, що Насралла живий. Те саме каже й іранське інформагентство Tasnim.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.