Reuters: Членам КВІР заборонили всі пристрої звʼязку після вибухів пейджерів і рацій у Лівані

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Корпус вартових Ісламської революції Ірану заборонив своїм членам використовувати всі пристрої звʼязку після того, як тисячі пейджерів і рацій учасників ліванського угруповання «Хезболла» вибухнули.

Про це Reuters повідомили високопоставлені представники безпеки Ірану.

Зараз КВІР проводить масштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише комунікаційного обладнання. Більшість з них зроблені в Ірані або імпортовані з Китаю та Росії. До того ж Тегеран досліджує підірвані пейджери й рації, які йому доставили з Лівану, щоб зробити технічну оцінку.

Подробиць того, як спілкуються сили КВІР, що налічують 190 тисяч військовослужбовців, немає.

«Поки що ми використовуємо наскрізне шифрування в системах обміну повідомленнями», — зазначив представник служби безпеки Ірану.

Також ведеться розслідування щодо членів КВІР, оскільки Іран стурбований проникненням ізраїльських агентів. Розслідування націлили на членів середнього та високого рангу. Перевіряють їхні іранські й закордонні банківські рахунки, історію подорожей їхніх сімей.

«Ніколи ще не було таких суворих заходів безпеки, таких екстремальних заходів, як зараз», — додало ще одне джерело Reuters.

Корпус вартових Ісламської революції — це політична, військова й економічна сила в Ірані, яка має тісні зв’язки з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. У КВІР є власні сухопутні сили, флот і повітряні сили, які контролюють стратегічне озброєння Ірану. КВІР впливовий на Близькому Сході і допомагає таким союзникам, як «Хезболла» в Лівані, ХАМАС у секторі Гази, єменським хуситам та ополченцям в Іраку.

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 000 пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті. Станом на 22 вересня кількість загиблих становила 45.