Обмін полоненими, нова допомога від міжнародних партнерів і смертоносна повінь у Центральній Європі. Головне за тиждень

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Цей тиждень був насиченим на події. Міжнародні партнери анонсували кілька пакетів допомоги для України, з російського полону додому повернулися понад 150 українців і українок, а росіяни завдали смертоносного удару по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині і по балкеру з зерном, що прямував до Єгипту. Також цього тижня президент України Володимир Зеленський виступив на Ялтинській європейській стратегії, поділився деталями про план перемоги і багато говорив з представниками США і Британії про дозвіл на далекобійні удари по Росії. «Бабель» зібрав найважливіші новини цього тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.