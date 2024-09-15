Обмін полоненими, нова допомога від міжнародних партнерів і смертоносна повінь у Центральній Європі. Головне за тиждень
- Автор:
- Олександра Амру
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Цей тиждень був насиченим на події. Міжнародні партнери анонсували кілька пакетів допомоги для України, з російського полону додому повернулися понад 150 українців і українок, а росіяни завдали смертоносного удару по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині і по балкеру з зерном, що прямував до Єгипту. Також цього тижня президент України Володимир Зеленський виступив на Ялтинській європейській стратегії, поділився деталями про план перемоги і багато говорив з представниками США і Британії про дозвіл на далекобійні удари по Росії. «Бабель» зібрав найважливіші новини цього тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.
- Швеція, США, Велика Британія, а також Латвія, Литва та Хорватія оголосили про нові пакети допомоги Україні. Гроші підуть, зокрема, на військові й гуманітарні потреби держави, енергетику й відновлення. Також стало відомо, що ще $415 мільйонів Україна отримає від Світового банку на освіту. $200 мільйонів з них — до кінця цього року.
- 12 вересня російські війська вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії, по автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста в селі Віролюбівка на Донеччині. Троє співробітників загинули — вони громадяни України, уточнив омбудсман Дмитро Лубінець. Ще двоє працівників з пораненнями потрапили в лікарню, один з них — у важкому стані.
- Цього тижня з візитом до Києва приїжджали міністр закордонних справ Британії Девід Леммі і держсекретар США Ентоні Блінкен. Зокрема, під час нього мали обговорити зняття заборони на далекобійні удари по Росії зброєю, наданою партнерами. Однак президент Зеленський повідомив у інтервʼю CNN, що таких дозволів Україна поки так і не отримала.
- Також цього тижня Зеленський виступив на Ялтинській європейській стратегії і заявив, що збирається у вересні представити президенту США Джо Байдену план перемоги. Пізніше він поділився у інтервʼю, що план, попередньо, містить пʼять пунктів — чотири основні та один, необхідний у повоєнні часи. За його словами, у документі йдеться про «безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку і про те, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ». Також план містить пункт про економічну підтримку країни.
- За цей тиждень відбулося цілих два обміни полоненими. 13 вересня додому з російського полону повернулися 49 українців і українок. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, захисники й захисниці «Азовсталі», а також цивільні. Наступного дня ще 103 захисники України повернулися додому. Більшість з них провели в полоні понад два роки.
- Наприкінці тижня сильні повені накрили Румунію, Польщу, Чехію, Австрію, Словаччину, Угорщину й Молдову. Наразі відомо про п’ятьох загиблих у Румунії, двох загиблих у Польщі та одного в Австрії. У Польщі принаймні 17 тисяч споживачів залишились без світла. Україна запропонувала відправити своїх рятувальників для боротьби зі стихійним лихом.
- Поблизу гольф-клубу Дональда Трампа сталася стрілянина. Спершу медіа активно повідомляли про нібито «другий замах» на експрезидента США. Однак згодом зʼясувалося, що перестрілка між двома чоловіками сталася за межами гольф-клубу. Одного підозрюваного затримали, а Трамп не постраждав і знаходиться в безпеці. А втім, як повідомляє CNN, ФБР вважає, що це могла бути спроба вбивства політика.