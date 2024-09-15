Україна запропонувала відправити рятувальників для боротьби з повінню в європейських країнах

Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для допомоги в боротьбі з повінню.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней. На доручення президента Володимира Зеленського та за координації премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги в подоланні лиха. Висловлюємо співчуття у звʼязку із загибеллю людей і руйнуваннями від повеней у Центральній Європі. Наші думки з усіма постраждалими громадами. Бажаємо нашим сусідам якомога швидше подолати це стихійне лихо», — заявив він.