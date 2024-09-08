Обстріл Полтави і Львова, фінал Паралімпіади і нові міністри. Головні новини тижня

Новини

Паралімпійська збірна України

Цього тижня Україна фінішувала на Паралімпійських іграх — 2024, отримала нові пакети військової допомоги, повернула під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині. А тим часом Росія масовано обстрілювала українські міста й села ракетами, дронами, артилерійськими снарядами.

Росія вдарила балістикою по Інституту звʼязку в Полтаві — 58 людей загинули, 328 постраждали. У Львові через російський обстріл загинули сім людей, серед них родина Базилевичів — мати Євгенія і три доньки: Ярина, Дарина та Емілія. Вижив лише батько Ярослав.

Похорон Євгенії, Ярини, Дарини та Емілії Базилевич. Андрій Садовий / Telegram

Україна виборола 82 медалі на Паралімпіаді-2024 — 22 золоті, 28 срібних і 32 бронзові.

Збірна з плавання в складі Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка. Паралімпійська збірна України