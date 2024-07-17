ВАКС продовжив обовʼязки ексголові Верховного суду Князєву

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«Бабель»

Вищий антикорупційний суд продовжив до 17 вересня термін дії обовʼязків, покладених на колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Його звинувачують в отриманні $2,7 мільйона неправомірної вигоди (хабара).

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

31 січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов з-під варти після внесення понад 18 млн гривень застави. На нього поклали наступні обовʼязки:

прибувати на кожну вимогу, не відлучатися за межі України без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Адвокат Князєва Іван Староста заявив «Суспільному», що суд не задовольнив клопотання прокурора про обмеження пересувань Князєва по Україні. 10 липня Князєва помітили на Закарпатті в Солотвиному — на одному з контрольних постів, що він підтвердив «Бабелю». Тоді Князєв їхав в автівці пасажиром. У нього взяли пояснення щодо мети перебування на прикордонні.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Уже 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня 2024 року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.

У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів Князєва.