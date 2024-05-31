Україна і Норвегія уклали безпекову угоду. Ось її текст

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали безпекову угоду.

Цього року Норвегія виділить Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько €1,2 мільярда) військової допомоги. Загалом Норвегія заклала майже €6,4 млрд у довгострокову Програму Нансена з підтримки України на 2023—2027 роки. Норвегія підтримуватиме Україну протягом усього часу дії угоди.

Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків, а ще фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16. Крім того, Норвегія зробить внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Ще Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Також в угоді Норвегія запевнила в підтримці Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення росії до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні та гуманітарному розмінуванні. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Також Норвегія працюватиме над майбутнім членством України в НАТО.

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