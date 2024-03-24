Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на Севастополь. Уражені кораблі «Ямал» і «Азов»

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Пресслужба Міноборони Росії

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі, яку провели ЗСУ в ніч на 24 березня.

Уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту рф, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151). Подробиць Генштаб не розкриває.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Проєкт OSINTtechnical писав про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту рф. У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також був удар по нафтобазі у Гвардійському, що поблизу Сімферополя. Там почалася пожежа.

Ступінь пошкоджень кораблів невідома.

«Ямал» і «Азов» — це великі десантні кораблі проєкту 775М. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту у 1988 році, а другий — у 1990 році. Водотоннажність кожного корабля становить 4 080 т, довжина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартний екіпаж — 87 осіб.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук після ракетної атаки подякував льотчикам та морякам за успішну бойову роботу, але цілі удару не називав.

Окупаційна влада Севастополя заявила про одного загиблого і чотирьох поранених внаслідок ракетної атаки. За словами «губернатора» міста Михайла Развожаєва, атаку була відбито, проте уламок однієї з ракет впав на будинок, вбивши 65-річного місцевого жителя.