Міністр оборони: Обіцяні Болгарією БТР виїдуть до України «за кілька днів»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що обіцяні Україні бронетранспортери вирушать із країни «за кілька днів». Їхня поставка затримувалася.
Про це міністр сказав в ефірі телеканалу bTV.
«БТР для України ще в Софії. Вони виїдуть за кілька днів, але я не буду називати дату», — сказав він.
Тагарев уточнив, що є ще системи С-300, які постачають швидше, ніж бронетранспортери.
Наразі болгарська допомога Україні становить €47 мільйонів. Болгарія готує ще один пакет військової допомоги для Києва.
Що за історія з БТР від Болгарії
Уряд Болгарії схвалив проєкт про передачу Україні бронетранспортерів ще в серпні 2023 року. А 22 листопада парламент Болгарії остаточно ухвалив угоду про передачу 100 списаних бронетранспортерів.
4 грудня 2023 року президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовну передачу Україні майже 100 бронетранспортерів із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії. МВС жодного разу їх не використало, а останні 25 років платить за їхнє обслуговування та зберігання. Подолати вето вдалося вже 8 грудня 2023 року. Також більшість болгарського парламенту підтримала надання Україні додаткової військової допомоги та можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- На початку російського повномасштабного вторгнення до України Болгарія офіційно відмовлялася надавати Україні зброю. Але 3 листопада 2022 року парламент схвалив надання військової підтримки Києву. 23 грудня 2022 року в Болгарії повідомили про початок передачі військової й військово-технічної допомоги в Україну.
- 20 січня 2023 року видання Die Welt опублікувало розслідування, згідно з яким Болгарія активно підтримувала Україну боєприпасами й дизельним паливом у перші місяці повномасштабної війни, хоча публічно була проти поставок.
- У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. Офіційно Болгарія передала Україні два пакети військової допомоги.