Останні французькі війська залишили територію Нігеру
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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AFP
Останні французькі війська, дислоковані в Нігері, залишили країну. Це стало кінцем антиісламістської операції Франції в регіоні Сахель у Західній Африці, що тривала понад 10 років.
Про це пише France24.
Після виходу французьких військ з Нігеру в країні залишаються сотні військовослужбовців США, а також італійські та німецькі війська.
Ще у вересні Франція заявила, що виведе приблизно 1 500 своїх військових з Нігеру після державного перевороту, що стався у країні 26 липня. Хунта не продовжила антитерористичне співробітництво з Францією, а також відмовилася від кількох угод про військову співпрацю з нею.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво державою взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Переворот засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву. Водночас Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.
- На початку вересня Верховний суд Нігеру вирішив негайно вислати посла Франції Сільвена Ітту, позбавивши його дипломатичного імунітету.
- 5 грудня хунта Нігеру розірвала військову угоду з Європейським Союзом. Ініціатива полягала в тому, щоби зміцнити сектор внутрішньої безпеки. Місія допомагала країні боротися з бойовиками, торгівлею людьми, розповсюдженням наркотиків та іншими безпековими проблемами.