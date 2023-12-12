В Італії відкрили перше відділення «Нової пошти»

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Український поштовий оператор «Нова пошта» відкрив відділення в італійському Мілані.

Про це пише пресслужба.

«Нова пошта» в Мілані працюватиме за адресою Viale Monte Nero, 72 (на розі з Via Augusto Anfossi, 2). Там можна буде відправляти й отримувати з України документи і посилки до 100 кілограмів.

Графік роботи: у будні від 8:00 до 20:00, а у вихідні — з 9:00 ранку до 18:00.

«Нова пошта» почала активну міжнародну експансію в країни Європи у 2022 році, уже під час повномасштабної війни. Зараз її європейський підрозділ Nova Post має відділення в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині.