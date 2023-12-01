«Нова пошта» відкрила третє відділення в Чехії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Нова пошта
«Нова пошта» відкрила третє відділення в Чехії — у місті Брно. Наступного року компанія планує відкриття ще в чотирьох чеських містах — Пльзень, Острава, Ліберці та Чеські Будейовиці.
Про це йдеться в пресрелізі, наданому «Бабелю».
Клієнти можуть відправляти й отримувати з України документи та посилки до 30 кг. Термін доставки в Україну — від пʼяти днів.
Також доступна курʼєрська доставка та адресний забір вантажів до 1 000 кг, тобто кур’єр чеської «Нової пошти» забере відправлення з будь-якої адреси по країні, де буде зручно клієнту, і у визначений час.
Відділення працює щодня за адресою Trnitá, 491/5, 602 00. За шість місяців роботи в Чехії компанія доставила 30 000 відправлень.
- «Нова пошта» почала активну міжнародну експансію в країни Європи у 2022 році, уже під час повномасштабної війни. Зараз її європейський підрозділ Nova Post має відділення в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині.
- До кінця року «Нова пошта» відкриє свої відділення в Парижі й Мілані, а на 2024 рік поштовий оператор запланував відкриття ще в 16 країнах