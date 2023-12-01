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Нова пошта

«Нова пошта» відкрила третє відділення в Чехії — у місті Брно. Наступного року компанія планує відкриття ще в чотирьох чеських містах — Пльзень, Острава, Ліберці та Чеські Будейовиці.

Про це йдеться в пресрелізі, наданому «Бабелю».

Клієнти можуть відправляти й отримувати з України документи та посилки до 30 кг. Термін доставки в Україну — від пʼяти днів.

Нова пошта

Також доступна курʼєрська доставка та адресний забір вантажів до 1 000 кг, тобто кур’єр чеської «Нової пошти» забере відправлення з будь-якої адреси по країні, де буде зручно клієнту, і у визначений час.

Відділення працює щодня за адресою Trnitá, 491/5, 602 00. За шість місяців роботи в Чехії компанія доставила 30 000 відправлень.