ХАМАС звільнить 20 ізраїльських заручників за два дні

Новини

IDF

Бойовики ХАМАС звільнить пʼяту групу ізраїльських заручників після 53 днів у полоні в секторі Гази, пише The Times of Israel.

Після продовження режиму припинення вогню 27 листопада очікують, що 28 і 29 листопада ХАМАС поверне ще дві групи заручників. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що ХАМАС погодився віддати 20 бранців протягом двох днів.

Угода передбачала, що припинення вогню може бути продовжено ще на кілька днів — загалом до десяти, включно із першими чотирма, якщо ХАМАС звільнятиме щонайменше 10 заручників щодня.

Уряд Ізраїлю, зі свого боку, затвердив список із 50 ув’язнених жінок, яких звільнять в рамках продовження угоди про припинення вогню, на додаток до попереднього переліку, у якому було 300 вʼязнів.