Фонд Клуні подав до прокуратури Німеччини три справи про воєнні злочини росіян. Юристка фонду Анна Нейстат пояснює, чому це важливо

Двадцять шостого жовтня фонд Амалі та Джорджа Клуні «За справедливість» подав до Федеральної прокуратури Німеччини матеріали про злочини російських військових в Україні. Їх збирала команда програми Фонду, що називається The Docket. Фонд просить німецьку прокуратуру розпочати розслідування цих злочинів. Організація представляє інтереси шістнадцятьох постраждалих і сімей загиблих з Одеської, Харківської та Київської областей. Ідеться про невибіркові масовані обстріли, про незаконне затримання та страти й про всі форми переслідувань українців на окупованих територіях. Півтора року команда опитувала свідків, проводила польові місії, аналізувала документи, супутникові знімки, проводила OSINT-розслідування, консультувалася з експертами для того, щоб зібрати всі необхідні докази та назвати імена злочинців. Крім німецької прокуратури, The Docket також передала ці досьє Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Рівно рік тому кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко записала інтерв’ю з юридичною директоркою The Docket Анною Нейстат. Тоді розслідування були в розпалі. Тепер «Бабель» разом з Анною пояснює, які кейси подала команда, чому саме до Німеччини та що буде далі.