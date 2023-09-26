Новий Cyberpunk 2077 з доповненням «Ілюзія свободи» реабілітував польських розробників в очах гравців. Лишилося вирішити проблему з «руснею»

Cyberpunk 2077 як найгучніший провал, який не став катастрофою

Польська студія CD Projekt RED зʼявилася в 2001 році й до Cyberpunk 2077 робила лише ігри у всесвіті «Відьмака» письменника Анджея Сапковського. Це була історія поетапного успіху. Перший «Відьмак» 2007 року зібрав гарні відгуки критиків і змусив гравців чекати на другу частину. «Відьмак 2: Убивці королів» 2011 року вже прогримів в індустрії гучніше. У 2014 році тодішній президент США Барак Обама навіть згадав про цю гру, коли говорив про успіхи польської економіки. Хоча зізнався, що особисто в неї не грав.

«Відьмак 3: Дикий гін» 2015 року вивів CD Projekt RED у топи ігрової індустрії. До 2017 року продали понад 20 мільйонів копій, а провідні оглядачі та видання ставили грі переважно 9 з 10 балів. Для жанру рольових ігор у середині 2010-х «Відьмак 3» був тим, чим зараз для нього стала Baldurʼs Gate 3 — головним орієнтиром і надією, що інші розробники будуть на нього рівнятися.

Успіх, який звалився на CD Projekt RED, одночасно став і проблемою. Очікування від їхньої наступної гри були захмарними. Попри те, що CDPR відійшли від всесвіту Сапковського і розробляли гру в іншій франшизі — настільної рольової гри Cyberpunk 2020.

Поляки й самі активно підігрівали інтерес до Cyberpunk 2077, влаштувавши, мабуть, найгучнішу промокампанію в історії ігор — презентації, артбуки і Кіану Рівз, який не тільки став обличчям і голосом одного з головних героїв гри, але й брав участь у промозаходах.

CD Projekt RED

CDPR інтригували гравців обіцянками поєднати міцний кіберпанковий сюжет у стилі Deus Ex з живим відкритим світом, як в іграх серії GTA. У 2018—2019 роках Cyberpunk 2077 зібрала цілу купу попередніх нагород як найочікуваніша гра з найкращим трейлером, графікою та музикою. Самої гри, втім, тоді ніхто ще не бачив.

У 2020 році почалися проблеми. CDPR декілька разів переносили дату релізу, але гравці вірили, що зрештою все ж отримають ту супергру, яку їм обіцяли. Cyberpunk 2077 вийшла 10 грудня 2022 року, після восьми років розробки, і стала загальним розчаруванням. Насамперед її банально недоробили. Юзери ПК ще могли якось у неї пограти, хоча й зі значними багами, а от версія для Playstation в принципі з багів складалася.

Навіть найкращі ігри не ідеальні на релізі, тому майже всі розробники так чи інакше випускають хотфікси — швидко лагодять усі недоліки. Але багів у Cyberpunk 2077 було так багато, що ніякими хотфіксами їх було не виправити.

Але головна проблема була навіть не в цьому. У грі не було обіцяного живого відкритого світу. Для порівняння доречно загадати світ гри Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games, яка вийшла за два роки до Cyberpunk 2077. Це пригодницький екшен про Дикий Захід кінця XIX століття. В RDR 2 гравець може взагалі забути про основний сюжет і просто досліджувати світ, полювати, рибалити, рятувати людей або грабувати, шукати скарби та різні секретні місця. А NPC навколо тим часом живуть майже справжнім життям — сплять вночі, їдять, збираються випити в салунах ближче до вечора. Чи, наприклад, грають у карти, і до них можна приєднатися.

Так от, цього всього в Cyberpunk 2077 немає навіть частково. По суті, за межами основного сюжету було лише декілька цікавих побічних завдань, багато одноманітних активностей і помітно штучний світ, де вулицями ходять однакові персонажі й нічого ніколи не змінюється. Якщо в RDR 2 можна було зайти майже в будь-які двері, то в Cyberpunk 2077 місто було просто красивою декорацією, окрім сюжетних локацій. У 2020 році таке вже було соромно називати «відкритим ігровим світом».

Гравці обговорювали й інші слабкі місця гри — погане керування автомобілями, зламану реакцію поліції на дії героя, недороблену рольову систему, де багато навичок виявилися непотрібними, три передісторії героя, які ніяк не впливали на подальший сюжет, і багато іншого.