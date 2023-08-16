103 роки тому українці допомогли Польщі вистояти проти більшовиків і врятувати Європу від «революції на багнетах», але втратили власну державу. Згадуємо про «Диво на Віслі» — в архівних кадрах

Попри взаємні претензії в українців і поляків був спільний ворог. Від проголошення незалежності Польщі та України наприкінці 1910-х відносини між ним були далеко не дружніми. Поляки намагались захопити Галичину і взагалі планували розширити територію до кордонів Речі Посполитої 1772 року, тобто забрати собі майже всю Правобережну Україну.

На початку 1919 року Західноукраїнська Народна та Українська Народна республіки проголосили Акт злуки. Та на ділі ситуація була геть кепською. Окрім поляків, Україні доводилось боротися ще й з більшовиками та білогвардійськими монархістами. Восени 1919 року УНР фактично перетворилась на державу без території, затиснуту в районі Камʼянця-Подільського польською, Червоною та Білою арміями. Українське керівництво розуміло, що потрібно з кимось домовлятися. І голова Директорії УНР Симон Петлюра вирішив обрати кращій з найгірших варіантів — Польщу.

Зліва направо: польський генерал Антоній Лістовський, головнокомандувач Армії УНР Симон Петлюра й українські полковники Володимир Сальський і Марко Безручко в Бердичеві, квітень 1920 року. Wikimedia / «Бабель»

Тодішній очільник Польщі Юзеф Пілсудський побоювався, що росія — хоч більшовицька, хоч монархічна — не обмежиться загарбанням України. І єдиним можливим союзником для Польщі лишалася, власне, УНР. На військове втручання країн Антанти, втомлених Першою світовою війною, Пілсудський навряд міг би розраховувати.

Після провального походу на Москву білогвардійського генерала Антона Денікіна у грудні 1919 року головною загрозою залишалися більшовики. Після цього українсько-польські переговори активізувалися і завершились укладанням таємного Варшавського договору в квітні 1920 року. За його умовами Польща визнавала право України на незалежність і зобовʼязувалася спільними військовими зусиллями звільнити українську територію від більшовиків. В обмін на це Петлюра погоджувався визнати українсько-польський кордон по річці Збруч, тобто Польщі мали відійти Галичина і частина Волині.

Юзеф Пілсудський (у центрі ліворуч) із Симоном Петлюрою серед польських та українських офіцерів у Станиславові (зараз Івано-Франківськ), вересень 1920 року. Wikimedia / «Бабель»

Цю угоду розкритикували з обох сторін. Польські націонал-демократи звинуватили Пілсудського в тому, що він відмовляється від усіх земель Речі Посполитої та псує відносини з росіянами замість того, щоб зосередитись на головному ворогові — Німеччині. Петлюру розкритикували його найближчі соратники в Директорії УНР. А галицькі українці образилися настільки, що розірвали Акт злуки. Міністр юстиції Директорії і досвідчений правознавець Сергій Шелухін наголошував, що з українського боку цей договір був складений юридично неграмотно. Він попереджав, що деякі нюанси дозволять полякам трактувати цю угоду так, як їм заманеться.

Більшовики не збирались обмежуватись Польщею. У Кремлі звучали гасла про те, «щоб через труп панської Польщі принести на багнетах щастя трудовому народу». Тобто влаштувати революцію і встановити радянську владу в Німеччині, а потім і в інших країнах Європи, щоб зрештою «напоїти червоних коней із Сени» й «встановити червоний прапор над Лондоном».

Плани радянізації Європи були не такими вже примарними. У Німеччині після поразки у Першій світовій набирав сили лівий рух. А в Угорщині навесні 1919 року місцеві комуністи на чолі з Белою Куном за більшовицьким зразком захопили владу і проголосили про створення Угорської Радянської Республіки. Кун відверто чекав на збройну допомогу Кремля. Ба більше, намагався експортувати комунізм у сусідню Словаччину. Улітку на її південних і східних територіях кілька тижнів проіснувала Словацька Радянська Республіка зі столицею у Пряшеві та Кошицях.

Угорські комуністи в Будапешті, 1919 рік. Wikimedia / «Бабель»

Тож радянські командувачі Микола Тухачевський, Семен Будьонний і Климент Ворошилов планували стрімким ударом з півночі прорвати польську оборону і захопити місто Данциг, щоб перекрити шляхи допомоги від Антанти. До кінця літа 1920 року більшовики збирались взяти Варшаву, а потім вийти на німецькі кордони та прорватися до Угорщини.

Кінохроніка Червоної армії під час Радянсько-польської війни, на останніх кадрах Семен Будьонний виступає перед солдатами з промовою, 1919—1920 роки. Getty Images / «Бабель»

Протягом 1920 року воєнна ініціатива переходила від одних до інших. Наприкінці квітня майже 20 тисяч польських і 15 тисяч українських вояків форсували Збруч і перейшли в наступ. Їм вдалося швидко відтіснити більшовицьку армію. Уже 7 травня польсько-українські війська вступили до Києва. А за два дні влаштували спільний парад на Хрещатику. Наступати далі поляки не схотіли, а українцям бракувало на це власних сил.