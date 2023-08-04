Baldurʼs Gate 3 щойно вийшла, а вже налякала конкурентів — вони кажуть, це надто досконало. Розповідаємо про найнезвичайнішу рольову гру року і секрети її успіху

Шляхи серії Baldurʼs Gate і компанії Larian Studios перетнулися у 2017 році

Перші частини серії Baldurʼs Gate робила студія BioWare, а випускала компанія Interplay. Це був зірковий час рольових ігор за системою Dungeons & Dragons, виходили Icewind Dale, Planescape: Torment, Neverwinter Nights. У 2004 році Interplay збанкрутували після невдалої угоди з французьким видавцем Vivendi. А BioWare у 2007 році купив інший гігант індустрії — Electronic Arts.

У той самий час бельгійська компанія Larian Studios ішла іншим шляхом. Свен Вінке багато років робив рольові ігри власної серії Divinity. До певного моменту вона мала власних фанатів і місце в ігровій індустрії, але ці ігри не були особливо успішними — продажі допомагали Larian триматися на плаву, не більше. Перший значний успіх прийшов у 2014 році, коли компанія випустила Divinity: Original Sin, яку продали тиражем у пів мільйона копій. У 2017 році вийшла друга частина Original Sin, яку гравці полюбили ще більше — понад мільйон копій за два місяці. Вінке не поспішав, не підписував угод з корпораціями та не гнався за великими грошима, а кожну наступну гру робив трохи кращою за попередню.

Зробити щось у франшизі Baldurʼs Gate бельгійці хотіли давно, але у 2014 році компанія Wizards of the Coast відмовилась продавати права. Лише у 2017 році, після успіху Original Sin 2, їм вдалося укласти угоду. Вінке зізнався, що це був виклик, бо компанію довелося швидко розширяти, відкривати нові офіси, а це викликало проблеми з комунікацією та трохи зіпсувало затишну робочу атмосферу, до якої він звик.

У 2019 році Larian показали перший тизер гри на виставці E3. А в жовтні 2020 року вже випустили гру в ранньому доступі — її можна було купити, але гравцям був доступний лише неповний перший акт гри, геймплейні можливості та механіки теж були ще не всі. Оглядач Bloomberg Джейсон Шраєр пише, що сам принцип раннього доступу часто вважають сумнівним. Гравці обурюються, що компанії таким чином продають їм кота в мішку — неготовий продукт, який може сильно відрізнятися від фінальної версії. І це негативно впливає на очікування і сприйняття фінальної версії гри. Але у випадку з Larian вийшло навпаки. Ще до релізу Baldurʼs Gate 3 купили 2,5 мільйона гравців, які одразу почали експериментувати з механіками та писати позитивні відгуки. Це дало компанії можливість спокійно і без великих кранчів закінчити розробку, не дивлячись на пандемію ковіду, яка спалахнула в розпал роботи.

Baldurʼs Gate 3 зрештою вийшла за місяць до дати релізу, який спочатку планували на вересень. На це були маркетингові причини — восени виходить багато великих ігор, і Larian просто вирішили з ними не конкурувати. Але є факт — гра була по суті готова на місяць раніше, що у відеоігровій індустрії буває нечасто.

Baldurʼs Gate 3 як найімерсивніша рольова гра сучасності

Гравці люблять настільні рольові ігри, такі як Dungeons & Dragons, за те, що в них вони обмежені лише власною фантазією. Так, є готові сценарії, ігрові модулі, але що саме будуть робити їхні персонажі, гравці вирішують самі, а цифри на кубиках визначають успішність цих рішень.

Відеоігри такої свободи дій не дають, бо майже неможливо прописати всі можливі варіанти вибору гравців і розвитку подій. Тому ігрові світи так несхожі на справжній, вони мають чіткі правила і багато обмежень. Вихід за ці обмеження, який хоча б частково змушує гравця відчути себе у грі як у реальному світі, у відеоіграх називається імерсивністю. Свен Вінке завжди намагався робить досить імерсивні ігри та додавати відповідні механіки. Наприклад, гравці Original Sin 2 якось виявили, що одного з антагоністів гри можна вбити його власними портретами. Це не якась можливість, яку розробники спеціально додали у гру. Просто вона випливає з інших можливостей — предмети, зокрема й портрети, не просто намальовані на локаціях, їх можна брати та переносити, ними можна бити тощо. Так і працює імерсивний дизайн.

Загалом у Baldurʼs Gate 3 17 тисяч варіантів фіналів. Мова не про кінець основної сюжетної лінії, а загалом про різні варіанти результатів впливу дій гравця на ігровий світ.

Гравці почали експериментувати з механіками Baldurʼs Gate 3 ще в ранньому доступі. І виявили безліч можливостей та різних дій. Від можливості, наприклад, просто скидати ворогів зі скелі до вежі з ящиків, за допомогою якої можна перебратися через стіну фортеці. Деякі нюанси розробники прописали спеціально. Серед персонажів гри є друїд Харлан, який вміє перевтілюватися, якщо відчуває сильні емоції, наприклад, під час бою. Із Харланом можна закрутити роман. Але є кохання і збудження — це теж сильні емоції. Larian врахували це і не стали ламати логіку можливостей персонажа — в інтимній сцені Харлан теж перетворюється на ведмедя, а далі гравець може вирішити, чи хоче він переспати з твариною.

Демонстрація ролика з цією сценою викликала обурення модераторів TikTok, вони навіть заблокували канал Larian Studios. Бан швидко зняли, а ролик став вірусним. Тож, так, у Baldurʼs Gate 3 можна покохати ведмедя, якщо ви цього хочете.

Інші розробники відверто бояться популярності Baldurʼs Gate 3

Восьмого липня 2023 року розробник Залавʼєр Нельсон з невеликої студії Strange Scaffold написав у себе в Twitter, що Baldurʼs Gate 3 може стати новим стандартом для рольових ігор. І це погано, тому що у більшості розробників немає таких ресурсів, досвіду й умов, як у Larian Studios. А тому порівнювати інші ігри з Baldurʼs Gate 3 неправильно.

Нельсона підтримали й інші розробники та видавці, серед них і доволі відомі в індустрії — Джош Соєр з Obsidian Entertainment, Кріс Бальзер із Blizzard, Коті Крейвен з Epic Games. Всі вони сказали, що умови, в яких Larian творили свою гру, були унікальними для ігрової індустрії, і відтворити їх неможливо.

«Люди часто дивляться на плоди праці, але не саму працю. Те саме з людьми, які гадають, чому ж так мало художників малюють як майстри Ренесансу», — пожалівся Бальзер, який був старшим дизайнером нової Diablo IV.

Такий підхід розкритикували гравці та деякі оглядачі. Інді-розробникам не варто боятися Baldurʼs Gate 3 — усім очевидно, що вони не мають таких ресурсів і досвіду, як Larian. Інді-ігри взагалі майже ніхто не порівнює з великими проєктами. А от чому нових стандартів бояться великі компанії — питання відкрите.

«Це нормально, що маленькі компанії не хочуть, щоб їх порівнювали з Larian. Але ненормально, коли AAA-компанії використовують таку риторику як виправдання», — вважає оглядач Legendary Drops.

Blizzard, наприклад, входить до одного з найбільших у світі відеоігрових холдингів Activision Blizzard, над їхньою Diablo IV працювало у двадцять разів більше людей, ніж над Baldurʼs Gate 3. Obsidian співпрацює з Microsoft і Xbox Game Studios. Epic Games робить одну з найуспішніших онлайн-ігор в історії — Fortnite — і має права на популярний ігровий рушій Unreal Engine. У всіх цих компаній є багато досвідчених працівників, а ресурсів в них навіть більше, ніж у Larian. І якщо щось і заважає їм робити проєкти такого рівня, як Baldurʼs Gate 3, то лише внутрішні проблеми.

Свен Вінке каже, що його ця ситуація відверто дивує: «Ми справді просто намагалися зробити нашу гру, тому здивувались, коли побачили, що довкола неї стільки галасу. Сподіваюся, багато людей будуть робити такі ігри, як наша, — це те, у що я і моя команда хочемо грати. Але є багато інших речей, у які ми теж хочемо зіграти».

Деякі оглядачі припустили, що однією з причин успіху Baldurʼs Gate 3 є саме те, що над Larian не стояли менеджери великих корпорацій, які могли б втручатися у процес розробки та навʼязувати вимоги й строки. Розробкою керував Вінке, який і сам досі є активним гравцем, постійно спілкується з фанатами на стримах і проводить наради в неформальній атмосфері — наприклад, у середньовічних латах.

До речі, у червні 2023 року Xbox включили Larian до списку компаній, які вони воліли б купити. Зараз компанія належить Вінке та його дружині. Але Свен заявив, що поки що в продажу не зацікавлений.

Українська локалізація є, тож починайте грати

Larian Studios зазвичай не роблять політичних заяв, але у 2022 році проводили благодійні стрими, на яких збирали гроші для українських біженців. Також вони закрили свій офіс у Санкт-Петербурзі, який існував з 2014 року. При цьому компанія не відмовлялася продавати свої ігри в росії.

У грудні 2022 року Вінке заявив, що у Baldurʼs Gate 3 буде українська локалізація, хоча в інших їхніх іграх її не було. Перекладом займалася українська студія «Шлякбитраф». Їхню роботу розкритикували на популярному каналі ігрових новин і оглядів XGTV за надмірну кількість нетипових і вигаданих слів. За кілька годин пости з критикою зникли з XGTV.

Скрин / XGTV / «Бабель»

А от український оглядач OLDboi, навпаки, позитивно оцінив переклад «Шлякбитрафу» і впевнений, що вони зробили велетенську роботу. Бо тільки кат-сцен у грі 174 години, а тексту загалом десь втричі більше, ніж у трилогії «Володар перснів» Джона Р. Р. Толкіна.

Хай там що, але це субʼєктивне сприйняття, тому, якщо вирішите пограти в Baldurʼs Gate 3, радимо почати все ж з української версії.

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