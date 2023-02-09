Hogwarts Legacy ще не вийшла, а в неї вже грають сотні тисяч людей. Це одна з головних ігор 2023 року ― пограйте і ви! А от із приємного ― в росії її можуть заборонити 😆

Доступ до гри відкривався на 72 години раніше при замовленні delux-версії, тому багато геймерів почали грати ще 7 лютого. На Steam в неї одночасно грало вже 498 тисяч людей. Це означає, що вона побила піковий показник Fallout 4 — в нього грали 472 тисячі. А після релізу вона зможе позмагатися з Cyberpunk 2077, в яку одночасно грало понад мільйон гравців. В офіційній щоденній статистиці Steam гри ще немає, але коли вона там зʼявиться, то може увійти в першу трійку ігор за популярністю — після Counter-Strike: Global Offensive та Dota 2. Також зараз Hogwarts Legacy є лідером продажів на Steam.

За кількістю глядачів на Twitch гра встановила рекорд ще 7 лютого — стрими дивилися 1,3 мільйона людей. Отже Hogwarts Legacy побила рекорд Cyberpunk 2077 з 1,14 мільйона глядачів.

Hogwarts Legacy вже опинилася в центрі двох скандалів. Восьмого лютого в росії керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін подав скаргу на гру до Генеральної прокуратури. Він вважає, що в Hogwarts Legacy є елементи пропаганди ЛГБТ: коли гравець створює персонажа, то може наділити чоловіка жіночими рисами, і навпаки. Крім того, у грі є персонаж, якого можна сприйняти як трансгендера. Прокуратура розбирається, тож, можливо, у росії гру заборонять.

Паралельно грі відлунювали скандали через трансофобні висловлювання авторки всесвіту Гаррі Поттера Джоан Роулінг та супутні скандали. Деякі активісти закликали не грати в Hogwarts Legacy та навіть створили спеціальний сайт, де можна було відстежувати, хто зі стримерів на Twitch робив відео про гру, щоб від них відписатися. Але активістів розкритикували їхні власні підписники, нагадавши, що Роулінг непричетна до створення гри, навіть до її сценарію. А такий сайт сам по собі може бути інструментом переслідування, погроз та домагання. Зараз він уже не працює.

Оглядачі дали Hogwarts Legacy переважно схвальні оцінки. Вона вже має 83 бали зі 100 на Metacritic і 86 зі 100 на Opencritic, 91% критиків рекомендують її придбати.

«Як і багато хто, я чекав на справді чудову гру про Гаррі Поттера ще з третього класу, — пише оглядач IGN Тревіс Нортап. — За той час ми отримали кілька поважних ігор LEGO Potter, незрозумілу гру EA Sports Quidditch і пережили кошмар Harry Potter Kinect. Але жодна з них не наблизилася до реалізації фантазії про отримання вступного листа до Гоґвортсу, який відкриває двері в таємний світ. З Hogwarts Legacy я радий сказати, що ми нарешті маємо гру про Гаррі Поттера, яка відображає частину цієї магії».

Нік Джиллетт з Metro GameCentral відмічає приголомшливі краєвиди, великий відкритий світ, майстерно опрацьовані рольові елементи, різноманітні головоломки та нескінченні колекційні предмети. А NME хвалить систему заклинань та її використання у битвах — кожне заклинання має свій колір, і обравши заклинання потрібного кольору, ви зруйнуєте щити ворогів. Наприклад, «Акціо» притягує ворогів до вас, а «Левіоса» здіймає їх у повітря та дозволяє бити заклинаннями, поки вони безпорадні. Треба продумано комбінувати ці заклинання, щоб завдавати ворогам якнайбільших пошкоджень.

Мінімальні системні вимоги: ОС: 64-bit Windows 10 Процесор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) чи AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц) Оперативна пам’ять: 16 ГБ Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ чи AMD Radeon RX 470 4 ГБ DirectX: версії 12 Місце на диску: 85 ГБ доступного Додаткові примітки: SSD (бажано), HDD (підтримується), 720p/30 fps, Low Quality Settings

Рекомендовані: ОС: 64-bit Windows 10 Процесор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) чи AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц) Оперативна пам’ять: 16 ГБ Відеокарта: NVIDIA GeForce 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT чи INTEL Arc A770 DirectX: версії 12 Місце на диску: 85 ГБ доступного Додаткові примітки: SSD, 1080p/60 fps, High Quality Settings

Критикувати гру теж є за що. Більшість оглядачів, які грали в PC-версію, відмітили погану оптимізацію — локації можуть довго підвантажуватися, часто помітні графічні недоліки, періодично падає частота кадрів навіть на потужних компʼютерах.

Гра виявилася коротшою, ніж казали розробники — обіцяли понад 100 годин геймплею, але насправді сюжет можна пройти за 20 годин, а щоб максимально дослідити всю гру на високому рівні складності, вистачить десь 80. Крім того, після перших 15—20 годин багато елементів гри можуть здатися одноманітними, особливо битви.

Український YouTube-блогер OLDboi на своєму популярному каналі вже опублікував розлогий огляд гри. Його оцінка схвальна, хоча він зазначає погану таргет-систему — часто важко навести приціл на противника, щоб застосувати заклинання, бо гра автоматично закріплює його не там, де треба. Втім, це проблема, яку розробники ще можуть виправити в майбутніх оновленнях. Крім того, блогер покритикував гру за поганий дизайн інвентаря та щоденника персонажа, одноманітність противників і малу кількість босів серед них та деякі невеликі баги, які теж можна виправити. Ще один мінус — в Hogwarts Legacy досі немає української мови.

А от відсутність квідичу, на думку OLDboi, грі можна пробачити. У ній вже так багато елементів і деталей, що на розробку окремих механік спортивної гри на мітлах пішов би ще мінімум рік.

Цікавий дискомфорт, який може спричинити гра, помітив оглядач PC Gamer Морган Парк. Йому Hogwarts Legacy також сподобалася, але довелося певний час звикати, що у всесвіті Поттера може бути так багато вбивств.

«Самому Гаррі Поттеру доводилося вбивати лише один чи два рази за весь час у Гоґвортсі. Я забираю пів дюжини життів по дорозі на урок зіллєваріння, і не знаю, як до цього ставитися», — пише Парк.

Звісно, це ігрова умовність. Без можливості перемагати десятки противників гра взагалі не мала б бойової частини. Але до того, що підліток з пʼятого курсу Гоґвортсу має постійно вбивати людей, гоблінів та різних магічних істот, доведеться звикнути. До речі, непрощенні закляття, в тому числі й вбивча «Авада Кедавра», у грі теж є. І їх можна використовувати без особливих наслідків для персонажа.

Кеза Макдональд на The Guardian пише, що зрештою від усіх негараздів гру рятує її всесвіт. У Hogwarts Legacy багато елементів, типових для застарілих ігор із відкритим світом. Персонажі нічого не скажуть вам, навіть якщо ви будете стрибати у них на голові, ваш персонаж відпочиває просто лягаючи на землю, більшість виборів у різних ситуаціях ніяк не впливають на ігровий всесвіт і так далі. Відкритий світ гри не дуже живий та імерсивний. Але все одно приваблює.

«Hogwarts Legacy починаєш відчувати, як незліченні ігри з відкритим світом минулого десятиліття, коли граєш у неї понад 15 годин. З іншого боку, можна покататися на гіпогрифі. Саме ці чарівні моменти та атмосфера рятують гру від посередності, але тільки якщо чарівний світ все ще тримає вас під своїми чарами», — підсумовує Макдональд.