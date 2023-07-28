Колишнього одеського військкома Євгена Борисова затримали у футболці, з якої тиждень глузували соцмережі. А що ви знаєте про справжній кітч українських політиків? Немодний тест «Бабеля»

Двадцять четвертого липня колишнього одеського військкома Євгена Борисова затримали в центрі Києва. Його підозрюють у незаконному збагаченні й хабарництві. Тепер щонайменше до 22 вересня Борисов, сімʼя якого за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів, перебуватиме в СІЗО. Правоохоронці кажуть — дізнавшись про підозру, військком переховувався, змінював номери телефонів і маскувався. У соцмережах шуткують — із маскуванням у Борисова точно є проблеми. Його затримали в чорно-білому поло з малюнком, який важко не помітити. Згодом журналісти зʼясували його вартість — €350. А ще на Борисові були туфлі Prada майже за €700. Соцмережі тиждень кепкували над своєрідним стилем військкома, а ми згадали відомих українських політиків, яких звинувачували в несмаку і кітчі. Їх було чимало. Давайте по порядку.