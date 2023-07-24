«Вагнерівці» лякають Україну і Європу наступом з Білорусі, а Лукашенко вихваляється, що ледве їх стримує. Насправді не ледве і не стримує — що сталося з ПВК за місяць після невдалого заколоту

У ЦАР найманці «ПВК Вагнера» планують допомогти президенту Туандері стати диктатором

Сьомого квітня 2023 року сотні «вагнерівців» вилетіли з Центральноафриканської Республіки. Після заколоту Євгенія Пригожина це виглядало як втрата контролю «ПВК Вагнера» над політикою та економікою цієї країни. Але швидко зʼясувалося, що це лише ротація. «ПВК» залишається в ЦАР, а Пригожин і далі контролюватиме частину видобутку золота, алмазів та деревини, які експортують до росії та Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що в ЦАР залишаться лише «декілька сотень інструкторів», які тренують армію, однак і ця його заява виявилась брехнею. Кількість найманців там вже давно перевалила за щонайменше дві тисячі. У ЦАР іде громадянська війна, проти чинної влади воюють повстанці з «Народного фронту відродження Центральноафриканської Республіки». Вони кілька разів намагалися захопити столицю, місто Бангі. Саме для боротьби з повстанцями президент Фостеу-Аршанж Туандера і найняв «ПВК Вагнера» ще у 2018 році. З того часу жодна військова операція армії ЦАР не обходиться без їхньої участі.

Тридцятого липня Туандері знову знадобляться «вагнерівці». Цього дня в країні пройде референдум, на якому президент спробує «обнулитися» як путін. За конституцією президент ЦАР може перебувати на посаді не більше ніж два строки, в Туандери зараз іде другий. Тому він затіяв конституційну реформу. Її суть — збільшити президентський строк від пʼяти до семи років і зробити з двопалатного парламенту однопалатний. А після цього балотуватися на третій строк, як на перший.

Президент ЦАР Фостеу-Аршанж Туандера вітає натовп під час військового параду, проведеного на честь 64-ї річниці незалежності Центральноафриканської Республіки, Бангі, 1 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Повстанці з «Народного фронту» можуть спробувати зірвати референдум і підняти усіх незадоволених політикою Туандери на боротьбу проти конституційного перевороту. Найманці «Вагнера», скоріше за все, будуть гарантувати безпеку в усіх містах, які контролює уряд.

Утім, радник Туандери Фідель Гаунджик заявив, що основний контракт на військову допомогу підписаний з російським урядом, а не з «ПВК Вагнера», яка діє як субпідрядник. Тому «вагнерівців» з часом можуть замінити інші російські військові.

Хто саме з офіцерів «Вагнера» наразі керує операціями в ЦАР та інших африканських країнах — невідомо. Двадцятого липня 2023 року Велика Британія ввела санкції проти Костянтина Пікалова, Віталія Перфільєва та Ігоря Маслова. Пікалов, на прізвисько «Мазай», керував центральним африканським штабом «ПВК», але в березні 2023 року несподівано опинився в Криму, де мав сформувати нову ПВК «Конвой».

Перфільєв до липня 2023 року залишався радником президента Туандери. А Маслов керував операціями «Вагнера» в Малі. Чи залишаться вони на своїх «посадах» далі — сказати важко.

«Вагнерівці» дійсно переїхали в Білорусь, де тренують армію, але для наступу їх поки замало

Частина «вагнерівців» за домовленістю з Олександром Лукашенком вирушила в Білорусь. Девʼятнадцятого липня Євгеній Пригожин опублікував звернення до своїх найманців, в якому, окрім іншого, пообіцяв зробити «другу армію світу» з білоруських військ.

Зараз їх там близько пʼяти тисяч, але стає все більше — в середині липня було дві тисячі. Через кордон проїхало вже десять колон вантажних автомобілів і позашляховиків. Військової техніки у колонах немає, її ще до 13 липня передали армії рф.

Білоруський солдат проходить нещодавно побудованим табором «ПВК Вагнера», 7 липня 2023 року, поблизу с. Ціль, Осиповицький район, Білорусь. Getty Images / «Бабель»

Телеграм-канали найманців пишуть, що загалом у Білорусі буде близько 10 тисяч «вагнерівців». Частина з них дійсно навчає білоруських військових на полігоні в Солігорську, що на 135 км південніше Мінська. Також «вагнерівську» техніку помітили в таборі недалеко від Осиповичів. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко каже, що така кількість найманців не може бути загрозою для української оборони, але вони продовжують стежити за ситуацією.

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що поки завдання «Вагнера» в Білорусі — залякувати українців імовірним наступом, але Сили оборони до цього готові. Головне управління розвідки також каже, що навіть 10 тисяч найманців недостатньо для наступу, тому всі чутки про нього — це російська інформаційна операція, щоб посіяти паніку.

Лукашенко й путін тим часом почали лякати найманцями Європу. Двадцять третього липня вони зустрілися у Санкт-Петербурзі, де Лукашенко заявив, що «вагнерівці» просяться на Захід, на екскурсію до Варшави та Жешува». До цього, 20 липня найманці та білоруські військові почали показові навчання на полігоні «Брестський» біля польського кордону. У відповідь Міністерство оборони Польщі перекинуло частину своїх військ із західних регіонів до східного кордону.