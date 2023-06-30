Кремль зачищає активи Пригожина, генерал Суровікін, можливо, у СІЗО, африканські союзники розчаровуються в росії. Що медіа пишуть про наслідки невдалого заколоту «ПВК Вагнера»

Росія використовувала «ПВК Вагнера» в Африці й Сирії і давала найманцям свободу дій. Тепер це зміниться

За декілька годин після того, як Пригожин скасував «марш на Москву», заступник голови російського Міністерства закордонних справ Сергій Вершинін вилетів до Дамаска. Вершинін особисто повідомив президенту Сирії Башару Асаду, що відтепер Кремль контролюватиме діяльність «ПВК Вагнера» в країні, пише The Wall Street Journal. Із таким самим посланням високопосадовці російського МЗС звернулися до президентів Центральноафриканської Республіки та Малі. Дипломати намагалися заспокоїти своїх партнерів на Близькому Сході й в Африці та переконати, що заколот Пригожина ніяк не вплине на операції «ПВК Вагнера» за кордоном. А також, що їм не варто боятися хаосу у своїх країнах. За словами офіцера розвідки США, росія наказала бойовикам «ПВК Вагнера» залишатися на своїх місцях. За відмову виконувати обовʼязки найманцям пообіцяли жорстокі репресії.

WSJ пише, що за кордоном стабільно працюють близько шести тисяч «вагнерівців». The Economist додає, більшість — пʼять тисяч — зосереджено в Африці. Кремль завжди публічно заперечував будь-який звʼязок із «ПВК Вагнера». За рахунок найманців росія зміцнювала та нарощувала вплив в Африці та Сирії протягом десяти років. Між найманцями та Кремлем був негласний договір — «ПВК Вагнера» виконувала завдання Москви, а Москва дозволяла ПВК діяти в країнах на свій розсуд. Західні чиновники розказали WSJ, що в Африці «ПВК Вагнера» заробляла для росії сотні мільйонів доларів на рік — ці гроші витрачали, в тому числі, на війну в Україні. Найманці експортували суданське золото в росію, алмази і деревину з ЦАР — до Об’єднаних Арабських Еміратів та Пакистану. «ПВК Вагнера», в свою чергу, на власний розсуд контролювала цілі регіони, найманців неодноразово звинувачували в жорстоких вбивствах мирного населення, грабежах та зґвалтуваннях.

Операції «ПВК Вагнера» в Малі та Центральноафриканській Республіці «продовжаться», незважаючи на невдалий заколот під проводом Євгенія Пригожина. Getty Images / «Бабель»

Африканські диктатори спиралися на «ПВК Вагнера», щоб утримувати владу. Росія може втратити вплив на континенті

«ПВК Вагнера» — важлива опора для влади низки африканських країн. Хунта в Малі планує спиратися на найманців у боротьбі з джихадистами. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера також утримує владу завдяки підтримці «вагнерівців». На континенті розуміють: те, що відбувається в росії, прямо вплине на них, пише The Washington Post. Аналітик Польського інституту міжнародних відносин Енджей Череп вважає, що заколот Пригожина поставить на паузу деякі процеси в Африці — як-от розгортання сил «ПВК Вагнера» в Буркіна-Фасо.

Для африканських диктаторів неважливо, яка саме приватна компанія допоможе їм утримувати владу. «Якщо Москва вирішить надіслати нам «Бетховена» чи «Моцарта», нам це підійде», — говорить радник президента Малі з безпеки Фіделе Гуанджика. Але впевненості щодо самої росії в її союзників в Африці все менше. The Economist зазначає, що «активні симпатики росії в Африці останніми днями мовчать». «Та група, яку уряд [росії] направив, щоб допомогти африканським лідерам боротися зі своїми внутрішніми ворогами, сама організувала повстання, — пише видання. — Це не найкраща реклама режиму, який продає гарантії від переворотів автократам за кордоном».

Пригожин створив цілу «фабрику тролів», яка працювала на Кремль. Їй шукають нового власника

Перший офіс «фабрики тролів» Пригожина зʼявився в Санкт-Петербурзі у 2013 році. Його співробітники, пише російське видання The Bell, масово залишали провладні коментарі у Facebook та на YouTube. Поступово це розрослося в повнозначну медіаімперію, якою керував Пригожин. Найвідоміший сайт «фабрики тролів» — РІА «Федеральне агентство новин» (ФАН). Після початку заколоту його заблокували в росії. За даними російських медіа, гроші від Пригожина отримували також автори популярних телеграм-каналів — наприклад «Рибар», найбільший російський тг-канал, що висвітлює війну. Дані «Рибаря» у своїх звітах використовує навіть Інститут вивчення війни (ISW).

Вранці 24 червня, коли «ПВК Вагнера» захопила Ростов-на-Дону, у бізнес-центрі «Лахта-2», куди частина медіа Пригожина переїхала у 2017 році, почалися обшуки. Силовики забрали сервери, і досі робота сайтів та «фабрики тролів» паралізована, розповів The Bell один зі співробітників холдингу Пригожина. За даними видання, Кремль зараз думає, хто буде новим куратором медіаімперії Пригожина. Ймовірно, ним стане Юрій Ковальчук — один із найближчих соратників путіна. Співрозмовники The Bell стверджують, що роботу холдингу однозначно буде координувати адміністрація президента.

Юрій Ковальчук. Getty Images / «Бабель»

У Пригожина залишився в росії бізнес. Можливо, його конфіскує держава — і відкриє карні справи

Двадцять сьомого червня путін заявив, що «ПВК Вагнера» фінансувала держава. З травня 2022 по травень 2023 року «ПВК Вагнера» нібито отримала з бюджету 86 мільярдів рублів. Окрім того, путін заявив, що Пригожин за цей же період на держзамовленнях заробив 80 мільярдів рублів, поставляючи через військторг харчування для російських військових. Мова про кейтерингову компанію «Конкорд», якою володіє Пригожин. «Сподіваюся, що під час цих робіт [мається на увазі постачання харчів] ніхто нічого не вкрав або вкрав не так багато, але ми з цим усім розбиратимемося», — сказав путін.

Як відмічає Інститут вивчення війни, таким чином путін намагається підірвати вплив Пригожина, звинувативши його в корупції на війні. Скоріш за все, проти «Конкорда» заведуть карну справу. «[Путін хоче] відштовхнути Пригожина від «вагнерівців», яких Кремль прагне зберегти для війни в Україні в складі регулярних російських військ», — пише ISW.

Генерал Сергій Суровікін, можливо, знав про майбутній заколот. А зараз він, можливо, в СІЗО

На думку західної розвідки, Суровікін знав про те, що Пригожин готує заколот. Невідомо, чи допомагав він його організовувати, пише The New York Times. У суботу, коли «вагнерівці» захопили Ростов-на-Дону, Суровікін записав відеозвернення, де закликав найманців зупинитися. Він похвалив їх за «бойові заслуги на фронті» та сказав: «Ми з вами однієї крові».

Після того звернення Суровікін не зʼявлявся в публічному просторі. Спочатку про те, що генерала затримали, повідомило російське видання The Moscow Times. Потім про те саме написала Financial Times, посилаючись на три джерела в російському Міноборони. Bloomberg стверджує, що Суровікіна допитали про його звʼязки з Пригожиним, але тримають генерала не в тюрмі, а в «окремому місці». «Слідчі обережно поводяться з Суровікіним, щоб не спровокувати невдоволення військових, які захоплюються генералом», — зазначає видання. Про те, що Суровікіна затримали, також повідомляли російські так звані воєнкори, опозиційні до Міністерства оборони.

New York Times називає Суровікіна «авторитетним воєначальником», що зміг вибудувати оборону російських військ, яку зараз з тяжкими боями проривають українські військові. Пригожин завжди компліментарно говорив про Суровікіна і підтримав його призначення керувати «спеціальною воєнною операцією» восени минулого року. Суровікіна Пригожин протиставляв міністру оборони Сергію Шойгу та голові Генштабу Валерію Герасимову. У січні цього року путін замінив Суровікіна на Герасимова. На думку аналітиків, уже тоді російський президент показав, що довіряє Герасимову та Шойгу, незважаючи на критику Пригожина. Певно, дружба з ним і стала причиною проблем Суровікіна, зазначає Bloomberg.

«ПВК Вагнера» в Ростові-на-Дону, який найманці захопили в суботу, 25 червня. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» «ПВК Вагнера» в Ростові-на-Дону, який найманці захопили в суботу, 25 червня. Getty Images / «Бабель»

«ПВК Вагнер» змусять перейти під російське Міноборони — це лише посилить проблеми в армії

Одна з причин бунту Пригожина — спроби російського Міноборони перевести «ПВК Вагнера» на легальну контрактну службу. Пригожин був проти, бо від початку війни росії в Україні в 2014 році «вагнерівці» діяли автономно. Тепер, пише російське видання «Медуза», ПВК розділиться на дві частини. Хтось підпише контракт із Міністерством оборони, хтось разом із Пригожиним осяде в Білорусі. У російських містах уже замінюють банери з рекламою «ПВК Вагнера» на рекламу служби з контракту в армії рф. Але пункти вербовки найманців далі працюють. На думку голови української розвідки Кирила Буданова, «ПВК Вагнера» більше не буде воювати в Україні. Те саме заявили в російській Держдумі .

Проблеми в російській армії, про які постійно говорив Пригожин, тільки посиляться, пише The New York Times . Це загальна непрофесійність командування та контролю, жорстка ієрархія, корупція, незрозуміле матеріально-технічне забезпечення, брак обладнання та відсутність чесної оцінки війни в Україні. Високопосадовці Пентагону заявили NYT, що реакція Кремля на заколот показала слабкі місця в командно-контрольній структурі російських військових. Вона нездатна швидко реагувати на серйозні виклики, а військові погано координуються з іншими службами безпеки.

Багато російських військовослужбовців невдоволені найвищими чинами армії і підтримують критику Пригожина — але, можливо, неготові підтримати його методи. «Заколот показав великий розрив між командирами та солдатами. Останні загалом поділяють ідею про те, що армія погано керується й рухається до поразки», — пише NYT. Американські військові чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, думають, що моральний дух російських солдат значно погіршиться. «Це не додало морального духу переважно деморалізованій армії», — резюмує NYT.

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