106 років тому іприт став «королем хімічної зброї» у Першій світовій війні. Коротко згадуємо довгу історію використання і (майже марних) заборон бойової хімії

Прототипи хімічної зброї використовували ще з античних часів. Найперші приклади — стріли, змащені отрутою, і практика отруєння колодязів із питною водою. Далі в діло пішли отруйні дими із сірки, смоли та мишʼяку. В епоху раннього Середньовіччя зʼявилось ноу-хау — «грецький вогонь», який використовували в морських битвах.

Використання «грецького вогню». Мініатюра мадридського списку «Хроніки» XII століття. Wikimedia / «Бабель»

У XV столітті митець, науковець і винахідник Леонардо да Вінчі пропонував начиняти снаряди сумішшю подрібненої крейди, мишʼяку й отруйних солей міді. Однак невідомо, чи вдалося втілити цей задум у життя. А що точно відомо, так це використання снарядів з отруйною беладоною під час облоги міст у XVІІ столітті. Приблизно тоді ж, у 1675 році, Священна Римська імперія і Франція домовилися не використовувати «підступні» токсичні снаряди. Це була перша в історії угода про заборону хімічної зброї.

У ХІХ столітті з розвитком хімії зʼявилися й перші концепції сучасної хімічної зброї. У 1854 році, під час Кримської війни, британський вчений і політик Лайон Плейфер запропонував використовувати проти російських військ снаряди з ціанідом. Та британське командування відмовилось, назвавши пропозицію «такою ж підступною і ганебною, як і отруєння колодязів ворога». Обурений Плейфер писав, що рано чи пізно «хімія буде використовуватись у війнах» і, можливо, навіть застосовуватиметься «для зменшення страждань злочинців, засуджених до смертної кари».

Британські солдати під час Кримської війни, 1855 рік. Getty Images / «Бабель»

Численні пропозиції пустити в діло хімічну зброю, здебільшого хлор, були й під час Громадянської війни у США 1861—1865 років. Ці плани так і не реалізували на практиці. Однак хімічну зброю вирішили заборонити на міжнародному рівні Гаазькими конвенціями про закони та звичаї війни 1899 і 1907 років.

Утім, пророцтво Лайона Плейфера невдовзі справдилося. Перша світова війна ввійшла в історію не лише новими тактиками бойових дій із новітньою військовою технікою, але й масовим застосуванням найрізноманітніших отруйних речовин.

Спершу в діло пішов сльозогінний газ — жоден з учасників війни не вважав, що він підпадає під заборони Гаазьких конвенцій. Франція першою застосувала гранати зі сльозогінним газом у серпні 1914 року. У жовтні Німеччина випустила артилерійські снаряди, начинені таким газом. Однак в обох випадках концентрація виявилася такою малою, що на позиціях супротивника її майже не помітили. У січні 1915 року німецьке командування вирішило досягти успіху за рахунок кількості. По російських позиціях випустили близько 18 000 снарядів зі сльозогінним газом. Та все обернулось провалом — за низької зимової температури діюча хімічна речовина, що мала випаровуватися, просто замерзла.

Розпилення отруйного газу на Західному фронті Першої світової війни, 1915 рік. Getty Images / «Бабель»

Тоді Німеччина взялася за серйознішу хімічну зброю — хлор, який при високих концентраціях і тривалому впливі може бути смертельним. Але спочатку ще якось намагалася «зберегти обличчя» і знаходила лазівки в Гаазьких конвенціях. У документах йшлось про заборону стріляти будь-якими снарядами, наповненими отруйними газами. Німці й не стали стріляти. Натомість 22 квітня 1915 року дочекалися сильного вітру в потрібному напрямку і просто з балонів розпилили близько 170 тонн хлору в бік французьких окопів неподалік бельгійського міста Іпр. Унаслідок атаки загинули близько трьох тисяч солдатів.

Загиблі від хлору французькі солдати під Іпром, 22 квітня 1915 року. Getty Images / «Бабель»

Уряди Антанти «висловили глибоке занепокоєння» щодо такого нечесного і негуманного ведення війни. Німці заперечили — формально вони нічого не порушили, адже не застосовували снарядів. За такою ж схемою у травні 1915 року вони розпилили хлор на російські позиції, убивши шість тисяч солдатів. У вересні 1915 року британці взяли на озброєння німецьку тактику і розпилили 140 тонн хлору неподалік французького міста Лос. Але їм не пощастило з вітром, що почав різко міняти напрямок. Спочатку газ затримався на нейтральній території, а потім взагалі повернувся у британські траншеї. Подальший німецький обстріл пошкодив невикористані балони з хлором, що тільки погіршило ситуацію. Зрештою британці програли цю битву, втративши близько 60 000 загиблими й пораненими.

Волинкар шотландського полку Деніел Лейдлоу виводить свою роту з траншеї під час невдалої спроби застосувати хлор у битві під Лосом у вересні 1915 року. Лейдлоу пережив Першу світову й отримав «Хрест Вікторії» за хоробрість, помер у липні 1950 року. Getty Images / «Бабель»

50 965 тоннотруйних речовин використали під час Першої світової війни.

Після цього противники остаточно відкинули міжнародні домовленості та влаштували гонку хімічних озброєнь — створювали все більш потужні отруйні речовини й вдосконалювали системи для їх застосування. Наприкінці 1915 року Німеччина застосувала фосген, який був удесятеро токсичніший за хлор. Союзники у відповідь пустили в діло отруйні синильну кислоту і хлороціан.

Кадри газової атаки під час Першої світової війни, 1917 рік. Getty Images / «Бабель»

Кульмінацією цієї гонки став вечір 12 липня 1917 року, коли Німеччина застосувала чергову хімічну новинку — снаряди з гірчичним газом. Це сталось на ділянці фронту неподалік того самого бельгійського Іпру, через що нова хімічна зброя отримала назву «іприт». Окрім дихальних шляхів і очей, він вражав відкриті ділянки шкіри. Після контакту на ній зʼявлялися пухирі, які згодом лопалися, а потім довго загоювались і залишали рубці. Іприт спричиняв внутрішню кровотечу і вражав бронхи, здираючи слизову оболонку. Іноді поранені помирали впродовж кількох тижнів у страшних муках.

Канадський солдат, постраждалий від дії іприту, 1917—1918 рік. Wikimedia / «Бабель»

1 300 000 постраждалихвід газових атак під час Першої світової війни.

90 000 загиблихвід хімічної зброї, за приблизними підрахунками.

Відтоді іприт став найпопулярнішим газом Першої світової та отримав прізвисько «король хімічної зброї». Переважна більшість загиблих від отруйних речовин померли саме внаслідок застосування іприту. Серед армій всіх країн-учасниць від хімічної зброї найбільше постраждали солдати Російської імперії — приблизно 56 000 загиблих. Усе через погане забезпечення засобами захисту. Дісталося і мирному населенню. За різними оцінками, від отруйних газів постраждали від 100 до 250 тисяч цивільних.

Французькі солдати, постраждалі від отруйного газу, у польовому шпиталі, травень 1918 року. Getty Images / «Бабель»

Після Першої світової використання хімічної зброї знову заборонили міжнародними документами — спочатку Версальським договором 1919 року. А в Женевському протоколі 1925-го заборону поширили й на біологічну зброю.

Під час Другої світової війни бойові отруйні речовини й справді застосовувалися нечасто. Але навряд чи через дотримання міжнародних угод. Є припущення, що Гітлер принципово не використовував хімічну зброю через особистий досвід, бо сам постраждав від іприту в окопах Першої світової. Та дослідники висувають іншу, правдоподібнішу версію: під час Другої світової хімічна зброя стала своєрідним фактором стримання. Німеччина не застосовувала її на полі бою, побоюючись масштабного удару у відповідь. Схожа позиція була й у союзників. Вони тримали напоготові снаряди з отруйними газами, але не наважилися пускати їх у діло першими. А от японці використовували іприт та інші гази проти Китаю, адже китайці тоді ще не мали чим завдати удару у відповідь. Загалом усі учасники Другої світової накопичували хімічну зброю і розробляли нові отруйні речовини.

Японські морпіхи у протигазах під час атаки на Шанхай, 1937 рік. Деякі історики вважають, що саме з цієї битви почалась Друга світова війна. Wikimedia / «Бабель»

Після Другої світової статус найстрашнішого та найпотужнішого засобу масового ураження перейшов до ядерної зброї. Проте хімічна нікуди не зникла. Під час Холодної війни СРСР і західні держави накопичили величезні запаси бойових отруйних речовин. Хімічну зброю застосовували в десятках збройних конфліктів по всьому світу як впродовж решти ХХ століття, так і на початку ХХІ. Приміром, у Вʼєтнамській війні 1959—1975 років, під час радянського вторгнення до Афганістану в 1979—1989 роках, в ірано-іракській війні 1983—1988 років і під час війни в Сирії, яка триває з 2011 року.

Чергову угоду про заборону хімічної зброї обговорювали з 1960-х, але до реальної справи дійшли тільки в 1993 році. Тодішня Конвенція під егідою ООН стала першим документом, у якому прописали не лише заборону, але й знищення хімічної зброї. У 1997 році Конвенція набула чинності, тоді ж створили спеціальну Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка мала слідкувати за її дотриманням.

Інспектори ООН готуються утилізувати іракські ракети, начинені нервово-паралітичною речовиною зарин, 1999 рік. Getty Images / «Бабель»

72 304 тоннихімічної зброї, заявленої державами-учасницями Конвенції.

На початку липня ОЗХЗ заявила, що останні запаси хімічної зброї в усіх 193 країнах-учасницях Конвенції знищені. Утім, мова лише про запаси, які держави показали добровільно. На ділі ОЗХЗ не має широких повноважень, аби змусити країни дотримуватися вимог Конвенції. Може, хіба що, поскаржиться в Генасамблею або Раду безпеки ООН. Але вони навряд допоможуть.

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