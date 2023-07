106 років тому іприт став «королем хімічної зброї» у Першій світовій війні. Коротко згадуємо довгу історію використання і (майже марних) заборон бойової хімії

Джерела:

Adrienne Mayor. Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient World. Abrams Press, 2003.

C.L. Taylor, L.B. Taylor Jr. Chemical and Biological Warfare. Franklin Watts, 1992.

Charles E. Heller. Chemical Warfare in World War I: The American Experience, 1917—1918. University Press of the Pacific, 2005.

Jonathan Tucker. War of Nerves: Chemical Warfare from World War I to Al-Qaeda. Anchor, 2007.