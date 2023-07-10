Нікополь — місто, де постійно виють тривоги, готуються до вибуху на ЗАЕС і чекають на чисту воду від волонтерів. Фоторепортаж про тих, хто лишився

Наприкінці червня в Нікополі провели навчання на випадок вибуху на ЗАЕС. Місто розташоване навпроти неї, на іншому березі Дніпра.

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель» Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель» Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»

У цьому будинку жила родина з дитиною. Обстріл його зруйнував, родина виїхала, але залишила багато особистих речей. На стінах досі висять дитячі малюнки, є і зображення Людини-Павука. Комунальники намагаються відновити будинок — усі речі, іграшки теж, зібрали в мішки.

Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель» Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель» Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель»

Чоловіка на фото звуть Василь, йому 95 років. Він стоїть перед своїм будинком — його зруйнували росіяни. Приліт знищив більшу частину стіни та повибивав вікна. Дружина Василя має інвалідність, тому не встає з ліжка.

Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель»

Ця дитяча бібліотека до повномасштабної війни була популярним місцем. У серпні минулого року два влучання зруйнували стелю і стіну. Бібліотека зараз не працює.

Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель»

Після підриву Каховської ГЕС у місті почалися проблеми з водою. На фото — пункти видачі води в модульному містечку для переселенців. Воду привозили з Кропивницького та інших міст України. У чергах містяни стояли годинами.

Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель» Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель» Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель»

А це — собачий притулок, який після підриву Каховської ГЕС міг закритися, бо собак було нічим поїти. Власниця притулку звернулася до містян через Facebook і попросила допомогти. Волонтери привозять воду для собак з усієї України.

Нікопольска медіагрупа ПРИХИСТ / «Бабель»

До війни містяни любили відпочивати на пляжах на Дніпрі, за Нікополем. Після підриву ГЕС річка обміліла.