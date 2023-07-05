Підрив Каховської ГЕС — це екоцид. Але в міжнародному кримінальному праві такого злочину немає. Як тоді змусити росіян заплатити? — Є кілька варіантів, але всі вони непрості

Що таке екоцид та його перші приклади

Заради перемог у війнах люди нищили природу з античних часів. У IV ст. до н. е. один із «семи мудреців» Стародавньої Греції Солон при облозі міста Кірра отруїв річку і залишив противників без води. Під час Першої світової війни німецькі війська активно використовували хімічну зброю ― вона вбивала не лише солдатів, але й довкілля. У роки Другої світової ті ж німці потягами вивозили з України чорнозем.

Сам термін «екоцид» виник під час війни у Вʼєтнамі. Тоді вʼєтнамські військові ефективно використовували джунглі, щоб маскувати свої табори й маршрути. Для американців, які вели розвідку з повітря, це стало проблемою. Щоб знищити мільйони гектарів лісу, вони використали гербіциди.

Так виглядали знищені гербіцидами пальми. Getty Images / «Бабель» Літаки ВПС США розпилюють гербіциди та хімікати, які нешкідливі для людей і тварин, але отруйні для рослин. 1966 рік. Getty Images / «Бабель» Так виглядали знищені гербіцидами пальми. Літаки ВПС США розпилюють гербіциди та хімікати, які нешкідливі для людей і тварин, але отруйні для рослин. 1966 рік. Getty Images / «Бабель»

Також у Вʼєтнамі американці провели операцію «Попай». Вони розпилювали йодид срібла у хмарах, штучно створюючи дощі на маршрутах вʼєтнамців, щоб уповільнити їхній рух. У підсумку майже половина орних земель стала непридатною для землеробства, з вини американців зникли 2 мільйони гектарів лісів і 70% біологічних видів. У ґрунті досі залишаються отруйні речовини, особливо біля колишніх авіабаз США.

У 1970 році американський спеціаліст із біоетики Артур Гальстон запропонував термін «екоцид». А в 1972 році це слово вперше пролунало в ООН ― у промові премʼєр-міністра Швеції Улофа Пальме про наслідки війни у Вʼєтнамі.

Як цей злочин кваліфікують у світі

У міжнародному кримінальному праві такого терміну поки що немає. Однак деякі юристи-міжнародники, серед них Філіп Сендс, активно працюють, щоб екоцид визнали міжнародним злочином.

В українському законодавстві такий термін є ― це «масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів та інші дії, які можуть призвести до екологічної катастрофи». Так само екоцид вважається злочином у більшості колишніх радянських республік, у Франції, Еквадорі та Вʼєтнамі. В СРСР такої статті не було, але Наталія Хендель зазначає, що на пострадянські країни вплинула Чорнобильська катастрофа, тому в їхніх кримінальних кодексах вона зʼявилася.

Які справи про екоцид розслідує Україна

За словами радника генпрокурора Максима Попова, зараз у Спеціалізованій екологічній прокуратурі 14 таких кримінальних справ проти росіян. Умовно їх можна розділити на чотири групи.

Атаки на нафтосховища. Ідеться про всі наслідки від влучань російських ракет по нафтобазах ― забруднені повітря, ґрунтові води, озера і річки. За словами Попова, щоб очистити землю від шкідливих речовин, іноді потрібно знімати шари ґрунту.

Загибель дельфінів. Навесні та влітку 2022 року лише в Тузловських лиманах загинули до 5 тисяч дельфінів. Восени 2022 року експерти провели розтини, взяли зразки головного мозку та внутрішнього вуха дельфінів і відправили їх на дослідження в Італію і Німеччину. Результатів досі немає, зазвичай такі експертизи тривають довго, але вчені вважають, що дельфіни загинули через радіолокаційні системи російських підводних човнів. Їхні сонари та вибухи призводять до того, що дельфіни глухнуть, гинуть від акустичних травм і викидаються на берег.