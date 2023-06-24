Що подивитися у вихідні. Нові сезони «І просто так…» і «Ведмедя», Семюель Л. Джексон у «Таємному вторгненні» від Marvel і раптово чудовий серіал про 4-метрового підлітка, який пізнає світ

Серіал «І просто так…» — другий сезон

Про що серіал. Продовження знакового для HBO та й усього телебачення серіалу «Секс і місто». Після подій першого сезону Керрі запускає свій подкаст «Секс і місто» і починає зустрічатися з продюсером подкасту Франкліном. Міранда переїжджає до Лос-Анджелесу разом зі своєю дівчиною Че. А Шарлотта і далі намагається прийняти своїх дітей, які увійшли в підлітковий вік. Також у цьому сезоні зʼявиться Саманта у виконанні Кім Кетролл, її не було в минулому, і колишній коханець Керрі — Ейдан.

And Just Like That… / HBO Max / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Сара Джесіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кім Кетролл / тривалість — 11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 43% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей серіал усе ще не дотягує до «Секс і місто» і навряд чи колись досягне, але другий виглядає переконливіше за перший. Variety вважає, що усі нові персонажі так чи інакше постійно губляться на фоні Саманти чи Міранди, й особливо на фоні Керрі.

До речі, нещодавно ми переказували великий профайл The New Yorker про Сару Джессіку Паркер — головну зірку обох серіалів.

Фантастичний серіал «Таємне вторгнення»

Про що серіал. Перший серіал пʼятої фази кіновсесвіту Marvel. Колишній директор організації «Щ.И.Т.» Нік Фʼюрі повертається на Землю після багатьох років у космосі. Він дізнається, що група бунтівних скруллів — інопланетян, які вміють змінювати свій зовнішній вигляд — таємно маскується під людей, щоб захопити владу на планеті. Разом із лідером скруллів Талосом, який не підтримує дії бунтарів, Фʼюрі починає продумувати свій план боротьби з вторгненням.

Secret Invasion / Disney+ / шоуранер — Кайл Бредстріт / у головних ролях — Семюель Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кобі Смолдерс, Мартін Фріман / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. USA Today вважає, що серіал навіть і близько не розкриває потенціалу акторів, і це прикро. The Guardian каже, що сценарій нормальний, але не більше, і все це можна було б розповісти глядачам набагато глибше.

Драмеді-серіал «Ведмідь» — другий сезон

Про що серіал. Успішний шеф-кухар Кармен Берзатто повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб управляти рестораном The Original Beef of Chicagoland. Раніше закладом керував його брат Майкл, але він вчинив суїцид. На місці Кармен розуміє, що все погано — брат залишив борги, ресторан на межі банкрутства, а персоналом майже неможливо керувати. Наприкінці першого сезону, після низки перипетій Кармен відкриває на місці старого закладу новий ресторан «Ведмідь».

The Bear / Hulu / шоуранер — Крістофер Сторер / у головних ролях — Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі, Ліонель Бойс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Plygon пише, що в другому сезоні акторська команда грає так само чудово, як і в першому. Esquire пише, що ритм другого сезону трохи повільніший за перший, але дивитися все ще приємно.

Комедійний серіал «Я — Діва»

Про що серіал. Куті — темношкірий підліток з аномальним зростом. Він виріс майже чотириметровим. І через це майже ніколи не виходив з дому — тітка Лафрансін і дядько Мартіс оберігали його від зовнішнього світу, який Куті знав лише з телебачення і коміксів. Але в якийсь момент йому це набридло, і Куті вийшов на вулицю. Там він потоваришував з молодими політичними активістами — автолюбителем Феліксом, добродушним Скетом і харизматичною Джонс. І це лише початок його знайомства зі складним світом.

I'm a Virgo / Amazon Prime / шоуранер — Бутс Райлі / у головних ролях — Джаррел Джером, Майк Еппс, Кармен Іджого, Бретт Грей / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 61% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Guardian ставить серіалу найвищу оцінку і каже, що ідей у ньому навіть більше, ніж можна вмістити у сім епізодів. The New York Times називає серіал найтоншим шоу року.

Романтична комедія «Бездоганна знахідка»

Про що фільм. 40-річна Дженна Джонс довго шукала роботу і нарешті влаштувалася писати про моду для глянцевого журналу. Якось на вечірці вона знайомиться з молодим хлопцем Еріком, вони спілкуються і цілуються. Але потім Дженна дізнається, що Ерік — син її нової начальниці Дарсі, яка не дуже любить Дженну загалом і дала їй роботу лише після тривалих умовлянь. На додачу, Ерік теж працюватиме з ними над великим проєктом. Тепер Дженні має зробити вибір між карʼєрою та стосунками з Еріком. І є ризик втратити і те і інше.

The Perfect Find / Netflix / режисерка — Нума Пер'є / у головних ролях — Ґабріель Юніон, Кіт Пауерс, Джина Торрес / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Variety пише, що загалом сюжет доволі банальний, але у фільмі є моменти та епізоди, які можуть запамʼятатися надовго. The New York Times вважає комедійну частину фільму посередньою, але хвалить акторський дует Ґабріель Юніон і Кіта Пауерса.

Документальний фільм «Король клонування»

Про що фільм. Документалка про роботу та судову справу південнокорейського лікаря і ветеринара Хвана Ву Сока. У першій половині 2000-х він був одним з найвідоміших у світі спеціалістів, які досліджували можливості клонування та стовбурових клітин. Але у 2006 році його звинуватили у порушенні етики — він використовував для дослідів яйцеклітини своїх аспіранток та матеріали, придбані на чорному ринку. Зрештою йому довелося відправитись до вʼязниці.

King of Clones / Netflix / режисер — Адітья Тауї / тривалість — 1 година 25 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає. Netflix

Трейлер фільму можна подивитися на сайті Netflix.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що Хван Ву Сок сам брав участь у зйомках, тому фільм виглядає як акт спокути. LeisureByte каже, що фільм ставить багато важливих питань з медичної етики і вигідно відрізняється від документалок про реальні злочини, яких стає забагато.

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