Що подивитися у вихідні. Нові сезони «І просто так…» і «Ведмедя», Семюель Л. Джексон у «Таємному вторгненні» від Marvel і раптово чудовий серіал про 4-метрового підлітка, який пізнає світ

Серіал «І просто так…» — другий сезон
Про що серіал. Продовження знакового для HBO та й усього телебачення серіалу «Секс і місто». Після подій першого сезону Керрі запускає свій подкаст «Секс і місто» і починає зустрічатися з продюсером подкасту Франкліном. Міранда переїжджає до Лос-Анджелесу разом зі своєю дівчиною Че. А Шарлотта і далі намагається прийняти своїх дітей, які увійшли в підлітковий вік. Також у цьому сезоні зʼявиться Саманта у виконанні Кім Кетролл, її не було в минулому, і колишній коханець Керрі — Ейдан.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей серіал усе ще не дотягує до «Секс і місто» і навряд чи колись досягне, але другий виглядає переконливіше за перший. Variety вважає, що усі нові персонажі так чи інакше постійно губляться на фоні Саманти чи Міранди, й особливо на фоні Керрі.
До речі, нещодавно ми переказували великий профайл The New Yorker про Сару Джессіку Паркер — головну зірку обох серіалів.
Фантастичний серіал «Таємне вторгнення»
Про що серіал. Перший серіал пʼятої фази кіновсесвіту Marvel. Колишній директор організації «Щ.И.Т.» Нік Фʼюрі повертається на Землю після багатьох років у космосі. Він дізнається, що група бунтівних скруллів — інопланетян, які вміють змінювати свій зовнішній вигляд — таємно маскується під людей, щоб захопити владу на планеті. Разом із лідером скруллів Талосом, який не підтримує дії бунтарів, Фʼюрі починає продумувати свій план боротьби з вторгненням.
Що кажуть критики. USA Today вважає, що серіал навіть і близько не розкриває потенціалу акторів, і це прикро. The Guardian каже, що сценарій нормальний, але не більше, і все це можна було б розповісти глядачам набагато глибше.
Драмеді-серіал «Ведмідь» — другий сезон
Про що серіал. Успішний шеф-кухар Кармен Берзатто повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб управляти рестораном The Original Beef of Chicagoland. Раніше закладом керував його брат Майкл, але він вчинив суїцид. На місці Кармен розуміє, що все погано — брат залишив борги, ресторан на межі банкрутства, а персоналом майже неможливо керувати. Наприкінці першого сезону, після низки перипетій Кармен відкриває на місці старого закладу новий ресторан «Ведмідь».
Що кажуть критики. Plygon пише, що в другому сезоні акторська команда грає так само чудово, як і в першому. Esquire пише, що ритм другого сезону трохи повільніший за перший, але дивитися все ще приємно.
Комедійний серіал «Я — Діва»
Про що серіал. Куті — темношкірий підліток з аномальним зростом. Він виріс майже чотириметровим. І через це майже ніколи не виходив з дому — тітка Лафрансін і дядько Мартіс оберігали його від зовнішнього світу, який Куті знав лише з телебачення і коміксів. Але в якийсь момент йому це набридло, і Куті вийшов на вулицю. Там він потоваришував з молодими політичними активістами — автолюбителем Феліксом, добродушним Скетом і харизматичною Джонс. І це лише початок його знайомства зі складним світом.
Що кажуть критики. The Guardian ставить серіалу найвищу оцінку і каже, що ідей у ньому навіть більше, ніж можна вмістити у сім епізодів. The New York Times називає серіал найтоншим шоу року.
Романтична комедія «Бездоганна знахідка»
Про що фільм. 40-річна Дженна Джонс довго шукала роботу і нарешті влаштувалася писати про моду для глянцевого журналу. Якось на вечірці вона знайомиться з молодим хлопцем Еріком, вони спілкуються і цілуються. Але потім Дженна дізнається, що Ерік — син її нової начальниці Дарсі, яка не дуже любить Дженну загалом і дала їй роботу лише після тривалих умовлянь. На додачу, Ерік теж працюватиме з ними над великим проєктом. Тепер Дженні має зробити вибір між карʼєрою та стосунками з Еріком. І є ризик втратити і те і інше.
Що кажуть критики. Variety пише, що загалом сюжет доволі банальний, але у фільмі є моменти та епізоди, які можуть запамʼятатися надовго. The New York Times вважає комедійну частину фільму посередньою, але хвалить акторський дует Ґабріель Юніон і Кіта Пауерса.
Документальний фільм «Король клонування»
Про що фільм. Документалка про роботу та судову справу південнокорейського лікаря і ветеринара Хвана Ву Сока. У першій половині 2000-х він був одним з найвідоміших у світі спеціалістів, які досліджували можливості клонування та стовбурових клітин. Але у 2006 році його звинуватили у порушенні етики — він використовував для дослідів яйцеклітини своїх аспіранток та матеріали, придбані на чорному ринку. Зрештою йому довелося відправитись до вʼязниці.
Трейлер фільму можна подивитися на сайті Netflix.
Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що Хван Ву Сок сам брав участь у зйомках, тому фільм виглядає як акт спокути. LeisureByte каже, що фільм ставить багато важливих питань з медичної етики і вигідно відрізняється від документалок про реальні злочини, яких стає забагато.
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