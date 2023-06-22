«Секс і місто» — це щось на довоєнному? Так, але ми скучили. Сьогодні в США премʼєра продовження культового серіалу — другого сезону «І просто так…» Переказуємо профайл The New Yorker про Сару Джессіку Паркер

1.

Одного четверга, у невеликому взуттєвому бутику SJP by Sarah Jessica Parker на Мангеттені зібрався натовп людей. Кому не вистачило місця всередині, стояли на вулиці, притиснувшись обличчям до вітрини. У крамничці одну з клієнток обслуговувала його власниця — 58-річна акторка Сара Джессіка Паркер. На ній були джинси, топ із вирізом і витончена підвіска. Паркер охоче спілкувалася з відвідувачками. Одній із них вона протягнула пачку серветок. «Обгорніть цим пальці», — запропонувала вона майбутній нареченій, яка обирала весільні туфлі. Одна з жінок попросила Паркер про спільне фото.

«Я не можу, працюю, — відповіла акторка, — але ви можете вільно фотографувати мене скільки завгодно, давайте!»

Сара Джессіка Паркер любить носити аксесуари не так як усі. Ось, наприклад, як цю підвіску. zandoprojects / «Бабель»

Мільйонам шанувальникам Паркер відома за роллю блискучої секс-колумністики Керрі Бредшоу в серіалі HBO «Секс і місто». Однак стосунки Керрі зі взуттям, зокрема туфлями «Маноло Бланік», були міцнішими, ніж із деякими чоловіками. У 2004 році, коли серіал закінчився, до Паркер часто зверталися з діловими пропозиціями — поділитися славою Керрі з різними брендами. Вона погоджувалася — розробляла лінію одягу вже неіснуючого бренду Steve & Barryʼs, парфум Lovely Sarah Jessica Parker. Але туфлі завжди були на першому місці. «Самотній жінці не так просто йти по життю. Тому туфлі варто вибирати особливі», — говорила Кері Бредшоу. «Для мене честь створити взуття, яке я б носила сама», — каже Сара Джессіка Паркер.

У 2014 році Паркер разом із генеральним директором модного дому «Маноло Бланік» у США Джорджем Малкемусом III запустила власну колекцію взуття SJP Collection. Малкемус наполіг, щоб його виробляли вручну в Італії. Згодом вони разом відкрили власний бутик SJP by Sarah Jessica Parker. У 2021 році Малкемус помер, тож Паркер розробляє дизайн сама. Її бутик розташований на вулиці Bleecker — головній вулиці серіалу «Секс і місто». Неподалік пекарня Magnolia Bakery, куди Керрі заходила з Мірандою, трохи подалі — квартира Керрі. Але Паркер каже, то майже збіг — у цьому районі просто була найкраща орендна ставка для крамниці.

Паркер та її взуттєва крамниця і колекція туфель. Instagram Instagram Паркер та її взуттєва крамниця і колекція туфель. Instagram

У бутику вона намагається працювати щотижня. Пояснює кожній клієнтці, як правильно зберігати туфлі та віддає кожну коробку з невеликим реверансом. В її магазині купують білі мереживні Cosettes Mary Jane за $450 із пряжкою і стразами, або класичні туфлі Fawn за $350 кольору слонової кістки. В епоху спортивного взуття Паркер продає туфлі, які нагадують про старовину.

Квартал у Вест Віллиджі, де живе акторка, вважається престижним, але Паркер не надто любить публічність. Вона досі їздить у метро, грає в маджонг зі старшою жінкою, яку зустріла на пляжі. Їй подобається ставити запитання і робити компліменти, вона хвилюється, якщо завдає комусь незручностей. Відвідувачі її бутика часто кажуть, що там найкращий сервіс у Нью-Йорку. А ще Паркер не любить пускати сторонніх у свій дім (хоч бувають винятки), говорити з журналістами про чоловіка і дітей. Мати акторки Барбара не раз повторювала доньці — вона не має розраховувати на особливе ставлення тільки тому, що знаменитість.

2.

Паркер народилася в 1965 році, в Нелсонвіллі, штат Огайо. Її мати була шкільною вчителькою, батько Стівен — письменник. Вони розлучилися, коли Сара була малою, Барбара вдруге вийшла заміж за Пола Фроста, який навчався театральної майстерності. Згодом родина переїхала до Цинциннаті, де народилися ще четверо дітей. Мати Паркер була домогосподаркою і хотіла прищепити дітям любов до мистецтва. Вона не надто любила, коли вони дивились телевізор і наполягала, щоб усі читали книжки.

Паркер та її старший брат Тобі, який теж став професійним актором, навчалися балету в Цинциннаті. Підлітком Паркер ще два роки вчилася в American Ballet Theatre. «Мені весь час сниться, що я все ще танцюю», — говорить вона. Саме ця її пристрасть привела в «Секс і місто» відомого радянського і американського артиста балету, емігранта Михайла Баришнікова. Він зіграв коханого Керрі в останньому сезоні «Секс і місто». Саме вона запропонувала його кандидатуру. «Я була тут, коли Міша втік і приїхав до Америки», — згадує Паркер.

В останній сезон «Секс і місто» балетного танцівника Михайла Баришнікова позвала сама Паркер. Вона завжди любила балет.

У 1974 році Паркер зіграла головну роль в екранізації казки Ганса Крістіана Андерсена «Дівчинка з сірниками». Їй було вісім років, і це була перша оплачувана робота. За два роки Паркер поїхала до Нью-Йорка, щоб зіграти в бродвейській постановці готичної пʼєси Вільяма Арчібальда «Невинні». У ній грала й відома британська театральна акторка Клер Блум. Паркер згадувала, як Блум покликала її до своєї гримерки і сказала: «Ти ніколи не станеш професіоналом, дитино».

У 1977 році Паркер, її брати і сестри приєдналися до гастрольної постановки «Звуки музики», того ж року родина Паркер переїхала до Нью-Йорка. А в 13 дівчина зіграла головну роль у бродвейському мюзиклі «Енні». Він був шалено популярним в Нью-Йорку і кар’єра Паркер пішла вгору. За рік вона залишила мюзикл і знімалася на телебаченні, в тому числі в Лос-Анджелесі.

У 19 років Паркер знялася разом із Робертом Дауні-молодшим у підлітковому трилері «Первісток». Зйомки проходили в Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Паркер і Дауні почали зустрічатися, їздили між Західним і Східним узбережжями США. Але за сім років розійшлися — через проблеми Дауні з наркотиками.

Саша Джессіка Паркер і актор Роберт Дауні-молодший. Getty Images / «Бабель»

У 1991 році Паркер осіла в Нью-Йорку, а влітку того ж року зустріла в театрі Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого. Він запросив її на побачення, пара зустрічалися кілька місяців, весь цей час за ними слідкували папараці. «Я ніколи не уявляла, що таке справжня слава, — говорила Паркер. — Коли я помру, вони [папараці] скажуть: «О, це Сара, вона колись зустрічалася з Джоном Кеннеді». Згодом Паркер познайомилася з актором Метью Бродеріком, а навесні 1997 року вони одружилися.

3.

У 1997 році Паркер отримала повідомлення від Даррена Стара, творця шалено популярних серіалів «Район Мелроуз» и «Район Беверлі-Хіллз». Він працював над сценарієм півгодинних серій для НВО про чотирьох тридцятирічних самотніх жінок, які живуть на Мангеттені. За основу Стар взяв книгу Кендіс Бушнелл «Секс і місто», а головну роль він писав спеціально під Паркер. Але акторка хотіла робити карʼєру в театрі й не була готова до довгих стосунків із телебаченням. «Я памʼятаю, як вона говорила: «Метью [Бродерік, чоловік Паркер] прочитав це і сказав, що я можу стати занадто відомою, якщо знімусь у серіалі», — згадував Стар першу зустріч із Паркер, коли вони обговорювали пілотну серію.

Остаточне «так» Паркер сказала, переглянувши сцену, де Керрі прощається з Бігом на порозі свого будинку. На питання Керрі, чи знає Біг, що таке кохання, той відповів своє легендарне: «Abso-fucking-lutely». Його машина їде, Керрі лишається одна на туманній вулиці. Для когось ця сцена про самотність у великому місті, для когось, навпаки, про романтику. Для Паркер — все разом: «Це — Нью-Йорк. Це та дівчина», — сказала вона і погодилася.

Паркер знялася в кожному епізоді «Секс і місто», а в останніх сезонах була ще й виконавчим продюсером. Її робочий день міг тривати 18 годин, а примірки костюмів — понад вісім. «Одного разу в шостому сезоні серіалу вона приміряла так багато речей, що натерла собі лікті», — каже Моллі Роджерс, яка працювала разом із художником з костюмів Патріцією Філд.

Серіал «Секс і місто» закінчився майже два десятиліття тому. Після нього Паркер зіграла в низці шаблонних романтичних комедій. У 2016 році акторка знялася в драмеді «Розлучення» для НВО, що тривало три сезони. Її персонаж — мати, чий шлюб руйнується. Шоу сподобалося критикам, але не глядачам. «Людям важко було дозволити мені бути кимось, хто не крокує радісно Мангеттеном, хоча має таку можливість», — каже Паркер.

Керрі ніколи їй не набридала — вони багато в чому схожі. Так само, як і Керрі, Паркер не любить зелень. У дитинстві їй не дозволяли їсти солодкого, тож зараз Паркер обожнює полуничні молочні коктейлі та постійно жує Twizzlers. А от «справжній» Cosmopolitan Сара спробувала лише коли серіал закінчився. Акторка каже — для неї коктейль занадто міцний, хоча вона й продає його в банках Perfect Cosmo від SJP. Завдяки пункту в контракті у Паркер є колекція, здається, всього одягу, який вона носила в серіалі. Вона зберігає його в гаражі.

У 2022 році Сара Джессіка Паркер запустила Perfect Cosmo в банках. Instagram

4.

У 2020 році шоуранером «І просто так…» став Майкл Патрік Кінг, який раніше разом із Дарреном Старом працював над шістьома сезонами «Сексу і міста». Разом із Кінгом Паркер зробила два повнометражні фільми й обидва сезони «І просто так…». Премʼєра першого відбулася у 2021 році, а другий у Штатах стартує 22 червня 2023 року.

Кінг почав писати «І просто так…» влітку 2020 року, коли всі навколо говорили про расову дискримінацію. У «Секс і місто» чотири жінки нечасто виходили за межі свого білого, заможного світу. Коли в останньому сезоні Міранда переїхала до Брукліну, її проводжали майже, як на війну. Кінг розумів — сюжет треба актуалізувати. Нічого актуальнішого за расу і стать на той момент у Нью-Йорку не було. Так із «І просто так…» зник головний фетиш «Сексу і місто» — гетеросексуальні білі чоловіки. Наприкінці першого епізоду Біг помирає під час тренування. Колись підтягнутий чоловік Міранди Стів, тепер глухий і слабкий. Зате в серіалі зʼявилися кольорові та небінарні персонажі.

Після премʼєри першого сезону «І просто так…» шанувальники дізналися неприємну новину — Саманти, персонажа Кім Кетролл, більше в цій історії немає. У першому сезоні Саманта живе в Європі — її текстові повідомлення подругам нечасті й лаконічні. В інтервʼю Кетролл говорила, що про нове шоу дізналася як і всі — з соціальних мереж. «Вона [Кетролл] чітко дала зрозуміти — це не той персонаж, якого хоче зіграти знову», — пояснювала Паркер.

У травні цього року Variety повідомив, що Кетролл повернеться у фіналі другого сезону в сцені телефонної розмови, яку зняли таємно від інших акторів. Паркер каже — їй дивно, коли говорять, що вони з Кетролл ворогують. «Я б ніколи не говорила погано про Кім, просто не стала б», — каже вона.

Ще один важливий камбек серіалу — весільна сукня Вів’єн Вествуд, у якій Керрі так і не вийшла заміж за Біга в першому фільмі «Секс і місто».

Легендарна весільна сукня від Вів’єн Вествуд із першого фільму «Секс і місто». Паркер знову вдягне її в «І просто так...». Getty Images / «Бабель»

Багато критиків погоджуються, ані фільми, ані нові серіали не повторили особливої атмосфери оригіналу, але Паркер це не обговорює. «Ніхто не надсилає мені вирізки з преси, — каже вона, — я не отримую, не дивлюся і не читаю рецензій». Вона продовжує грати Керрі, тому що вважає «Секс і місто» гідним цього, а ще тому, що відчуває відповідальність перед глядачами. Коли «І просто так….» дебютував у розпал пандемії Covid-19, Паркер говорила: «Світ Керрі та її друзів завжди був про поверненням додому, і я відчувала, що нам це потрібно прямо зараз». Перший сезон «І просто так…» побив рекорд стримінгу HBO Max.

5.

«Секс і місто» — не лише про дружбу, кохання і взуття, а й завжди про Нью-Йорк. Для більшості людей, які приїздять у місто, воно видається надто дорогим. Та ж Керрі, яка отримувала $4,5 за слово і працювала на фрилансі, навряд чи могла дозволити собі дизайнерські сумки і таксі. В місті просто грабіжницька оренда, нестабільно ходить метро, а щойно теплішає — безжально тхне сміттям. Багатьох Нью-Йорк розчаровує, але не Керрі й не Сару. Вона жартує, що любить у Нью-Йорку навіть собаче лайно.

А от фотографується з шанувальниками вона неохоче, натомість часто спілкується прямо на вулиці.

«Іноді я питаю: “Чому б тобі просто не сфотографуватися, тоді не доведеться зупинятися й знову слухати про твоє шоу?”», — іронізує її чоловік Бродерік. Але для Паркер все місто — сувенірна крамниця. А її увага — дрібничка, яку вона може дарувати, як кухлик із написом I ❤️ N.Y.

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