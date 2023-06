Що подивитися у вихідні. Японський серіал «Ті дні» про аварію на Фукусімі, музична романтична драма «Прекрасне життя» і суперечливий серіал з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd

The Idol / HBO / шоуранери — Сем Левінсон, The Weeknd, Реза Фахім / у головних ролях — Лілі-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон, Трой Сіван / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 4,1.