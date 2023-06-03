Що подивитися у вихідні. Японський серіал «Ті дні» про аварію на Фукусімі, музична романтична драма «Прекрасне життя» і суперечливий серіал з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd

Серіал-катастрофа «Ті дні»

Про що серіал. Серіал знято на основі книги «На межі: інсайдерська історія Фукусіми» японського журналіста і письменника Рюсьо Кадоти, він же був консультантом серіалу. У центрі сюжету ― аварія на атомній електростанції «Фукусіма-1», яка сталася через землетрус і цунамі 11 березня 2011 року. Головний герой ― директор станції Масао Йосіда, який того дня не виконав наказ керівництва і взяв морську воду для охолодження реактора. На думку багатьох фізиків-ядерників, він допоміг запобігти більшій трагедії. У 2013 році Йосіда помер від онкологічного захворювання.

The Days / Netflix / режисери — Хідео Наката та Масакі Нішіура / у головних ролях — Кодзі Якусо, Ютака Такеноуті, Фумійо Когіната / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що окрім Кодзі Якусо, який грає Йосіду, помітних героїв і акторів в серіалі немає, утім, це не так вже й погано. Heaven of Horror каже, що серіал досить жорсткий, але чомусь його хочеться передивлятися.

Романтична драма «Прекрасне життя»

Про що фільм. Молодий рибалка Еліот має неабиякий музичний талант і чудовий голос. Він іноді співає разом зі своїм другом на вечірках і мріє колись вирватися зі злиднів. Одного дня на вечірці він знайомиться із Сюзанною ― музичним менеджером, яка чує, як Еліот співає, і вирішує залучити його в шоубізнес. Проте на цьому шляху багато перепон ― і друг Еліота, який замість вдумливої роботи над музикою, вибирає алкоголь та азартні ігри, і стосунки Еліота і Сюзанни, що стають дедалі складнішими.

A Beautiful Life / Netflix / режисер — Мехді Аваз / у головних ролях — Крістофер, Інґа Ібсдоттер Ліллеос, Крістін Альбек Берґе / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut називає фільм милим, душевним і таким, що надихає. Leisure Byte пише, що сюжет фільму знайомий і зрозумілий, але останні пів години тримають напругу.

Драматичний серіал «Ідол»

Про що серіал. Джоселін ― молода популярна співачка, яку преса називає «попідолом». Вона вже втомилася від постійних турів і концертів і переживає нервовий зрив. У Джоселін починаються стосунки з Тедросом ― імпресаріо нічного клубу та «гуру самодопомоги», який обіцяє співачці розвʼязати її проблеми. Однак поступово виявляється, що Тедрос ― лідер цілого культу імені себе. Тедроса грає співак Ейбел Тесфає, відомий світові як The Weeknd.

The Idol / HBO / шоуранери — Сем Левінсон, The Weeknd, Реза Фахім / у головних ролях — Лілі-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон, Трой Сіван / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 4,1.

Що кажуть критики. Variety каже, що персонаж Джоселін прописаний доволі погано, усю увагу на себе перетягує Тедрос. Й одразу зрозуміло, що The Weeknd має суттєвий вплив на виробництво серіалу. Rolling Stone вважає, що автори «Ідола» переплутали вихід за рамки зі збоченням, сатиру з грубими карикатурами, складність із токсичністю, а соски героїні з її характером.

Кримінальний неовестерн «Джо Пікетт» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація серії романів американського письменника Сі Джей Бокса. Джо Пікетт ― лісник у Єллоустоунському національному парку у штаті Вайомінг. Він живе в маленькому містечку Седдлстрінг разом із дружиною Мерібет і донькою Шерідан. У перший робочий день Джо вступає в конфлікт із браконьєром Оте Кілі. І поступово вплутується в жорстоку кримінальну історію.

Joe Pickett / Paramount+ / режисери — Джон Ерік Доудл і Дрю Доудл / у головних ролях — Майкл Дорман, Джуліанна Гілл, Скайвокер Хьюз, Шерон Лоуренс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Chicago Tribune каже, що другий сезон вийшов трохи заплутаним, але зрештою всі сюжетні лінії сходяться в одній точці.

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