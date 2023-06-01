США погоджуються, що путіна мають судити за війну проти України. Але не погоджуються на Спецтрибунал. Чому і як це змінити? Бліц із Марком Еллісом ― юристом, який працював із трибуналами

Раніше Міжнародні трибунали, наприклад щодо Югославії чи Руанди створювали через Раду безпеки ООН. Але росія ― постійний член Радбезу, має право вето і блокуватиме будь-яку резолюцію. Чи можна створити Спеціальний трибунал щодо російської агресії за рішенням Генеральної асамблеї ООН, щоб потім легітимність рішення цього трибуналу росія ніколи б не змогла поставити під сумнів?

Деякі країни-члени ООН та юристи-теоретики вважають, що тільки Рада безпеки може належним чином створити Міжнародний кримінальний трибунал. Проте угода між ООН і Україною через Генеральну Асамблею ― справді юридично можливий варіант. В історії були такі прецеденти. Наприклад, угодою між ООН і Королівським урядом Камбоджі створили Надзвичайні палати в судах Камбоджі. Потім цю угоду схвалила Генасамблея ООН, а не Рада безпеки ООН.

Як це має відбуватися?

Тут важлива резолюція «Єднання заради миру», яку проголосували за пропозицією США ще в 1950 році. Її створили для того, щоб обходити нові вето Радянського Союзу під час Корейської війни. У резолюції прямо прописано, що якщо Рада безпеки через відсутність одностайності постійних членів не виконує свою основну задачу з підтримання міжнародного миру та безпеки або коли виникає загроза акту агресії, Генасамблея негайно розглядає це питання, щоб надати відповідні рекомендацій членам ООН. Зокрема, у разі порушення миру чи акту агресії. На цій підставі Генеральна асамблея може рекомендувати чи направити запит генеральному секретарю ООН щодо укладення угоди з Україною про спеціальний суд щодо злочину агресії.

Яке тоді правове рішення чи поправку потрібно ухвалити, щоб США погодились на Спецтрибунал і не бачили загрози своїм національним інтересам? Чи є спосіб?

Двадцять сьомого березня посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак оголосила, що Сполучені Штати підтримують розвиток Міжнародного трибуналу, який переслідуватиме за злочин агресії проти України. Однак вона зазначила, що США підтримують «інтерналізований національний трибунал».

The New York Times повідомила, що Бет ван Шаак не хоче створювати прецедент, що міг би прокласти шлях для подібного суду, який би переслідував американських лідерів. Справді, Сполучені Штати завжди рішуче виступали проти таких трибуналів. Вашингтон навіть погрожував міжнародному трибуналу [Міжнародному кримінальному суду], який міг винести рішення щодо дій США. А тому Сполучені Штати навряд підтримуватимуть міжнародний трибунал, який потенційно можна було б перепрофілювати або розширити для розгляду справ щодо агресії інших країн, зокрема й США.

Однак надія на те, що якщо США підтримають ідею створити «інтерналізований національний суд», це не дозволить формувати суди проти США, доволі спірна. Бо прецедент все одно зʼявиться. Тобто будь-яка держава, яка є жертвою агресії, зможе за підтримки держав-союзників створити міжнародний національний суд і переслідувати агресора.

А чи вірно я розумію, що США вважають, що гібридний трибунал не створить такого прецеденту і не загрожуватиме їм?

Дехто стверджує, що інтернаціоналізований гібридний національний трибунал легше створити й правільніше. Однак такий трибунал все одно може бути проблематичним для США, оскільки це створить прецедент, коли кілька країн, включно з росією чи Китаєм, зможуть створити міжнародний трибунал, спрямований проти США. Проте я думаю, що цей інтернаціоналізований ― гібридний національний трибунал ― США розглядатимуть як найкращу модель.

Що можна зробити, аби переконати США підтримати Спеціальний трибунал, а не гібридну модель?

Я не думаю, що можна багато чого запропонувати, щоб переконати США підтримати справді міжнародний трибунал. США давно висловлювали свою неприязнь до такої моделі. Це питання політичне, а не юридичне. Єдиний спосіб, який я бачу для зміни сценарію, це якщо значна кількість держав через Генасамблею ООН підтримають резолюцію про міжнародний трибунал, і серед цих держав будуть Німеччина, Франція, Велика Британія та інші «вагомі» країни. Однак на сьогодні ми не бачимо цього руху. Наприклад, Велика Британія та Німеччина вже висловилися за гібридну національну модель.

Наскільки я розумію, основна причина полягає в тому, що США, будучи провідною країною, могли зробити речі, що теж можна розглядати як агресію. Як запобігти ризикам для США? Вони ж мали досвід ― брали участь в різних міжнародних судах, включно з Міжнародним військовим трибуналом для Далекого Сходу, Нюрнберзьким процесом і трибуналами щодо колишньої Югославії та Руанди. Тож чому Україна інша?

Тому що жоден із цих механізмів притягнення до відповідальності, про які ви згадуєте, не стосувався злочину агресії, окрім Нюрнберзького. Але Нюрнберг сильно відрізнявся від будь-якого сучасного механізму. Сполучені Штати активно боролися з нацистською Німеччиною і стали єдиною світовою наддержавою. Їм не доводилося мати справу з протиборчими силами.

Раніше, під час Першої світової війни, коли Версальський договір передбачав притягнення кайзера Вільгельма II до відповідальності за агресію, США рішуче виступили проти. Такої ж позиції вони дотримуються і нині. І, звісно, США не підтримують Міжнародний кримінальний суд. Отже, річ не в тому, що Україна інша, а в тому, що Сполучені Штати послідовно виступають проти будь-якого міжнародного механізму, який потім можна було б використати проти США. Ви можете назвати це «американською винятковістю». Я категорично не погоджуюся з позицією США, але вона така. Я думаю, що США активно підтримуватимуть Спеціальний трибунал проти путіна, але його модальність має бути узгоджена з інтересами самозбереження США.

І все ж таки, як можна переконати Вашингтон підтримати резолюцію в Генеральній Асамблеї?

В інтересах США підтримати Спеціальний трибунал, щоб запобігти можливим актам агресії в майбутньому, особливо якщо це може допомогти стримати Китай від вторгнення на Тайвань.

Крім того, 2 березня 2022 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію «Агресія проти України». США її підтримали. Тому було б логічним наступним кроком підтримати Спеціальний міжнародний трибунал. Якщо цього не зробити, це буде приниженням для президента Зеленського, який заявив, що злочин агресії можна побороти лише в такий спосіб. Конгрес США справедливо підтримав Зеленського резолюцією, яка «закликає американського президента підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України».

Якщо йти за сценарієм, який зараз підтримують США, це було б «вибірковим правосуддям». Крім того, є багато юридичних перешкод, щоб створити суд, базуючись на українському законодавстві, а це зведе нанівець взагалі зусилля притягнути до відповідальності винних за агресію. США навряд чи хотіли б, аби їх вважали частково відповідальними за цю невдачу.

«Бабель» із задоволенням розповість про суд над путіним. Допоможіть дочекатися його: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]