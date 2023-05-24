«Укрзалізниця» запускає жіночі купе. Знову. Чому це не допомогло раніше і може не спрацювати зараз — експлейнер «Бабеля». І більше ні слова про купе!

Жіночі купе в Україні тестували у 2010 році Львівська та Донецька залізниці. Львівська запустила пілот у 12 поїздах, але згодом експеримент згорнули. Серед причин УЗ назвала дискримінацію чоловіків — відмовити їм придбати квиток у жіночих купе, якщо інших місць не лишилося, компанія не могла. До того ж, у 2010 році квитки майже не купували онлайн, лише в касах. Там їх могли не пропонувати жінкам, тож вони просто не знали про таку опцію.

Тема знову набула актуальності влітку 2020 року. В потягу Маріуполь — Київ тричі судимий Віталій Рудзько побив та намагався зґвалтувати журналістку Анастасію Лугову. Вона їхала в купе з сином, Рудзько зайшов у поїзд «зайцем». Коли він напав на жінку, на допомогу прийшов лише провідник сусіднього вагона. Нападника затримали, у квітні 2021 року він помер у СІЗО.

Після гучного випадку «Укрзалізниця» провела внутрішнє опитування провідників. Згідно з його результатами, 56% опитаних бачили, як чоловіки принижували й ображали жінок у потягах, 46% були свідками, як жінок штовхали, кусали і давали ляпаси.

Пост Тетяни Мандзюк також став резонансним — жінки створили петицію на підтримку жіночих вагонів. Головна вимога — виділити принаймні по одному окремому вагону для жінок і для чоловіків в усіх потягах УЗ, які їдуть більше шести годин. На момент публікації петиція набрала 24 000 підписів із 25 000 необхідних, щоб її розглянув уряд.

УЗ відреагувала: 23 травня там заявили, що за кілька місяців компанія знову запустить пілотний проєкт з окремими купе. На яких конкретно маршрутах — поки невідомо, ймовірно, на нічних поїздах популярних напрямків, каже «Бабелю» керівник з пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко. «Мова не йде про окремі вагони для чоловіків та жінок. Будуть традиційні купе для всіх, і кілька — суто для жінок», — говорить Шевченко. Кількість таких купе буде залежати від попиту. У жіночі купе допускатимуть мам із дітьми до шести років будь-якої статі та трансжінок. Квитки в такі купе продаватимуть виключно онлайн.

В УЗ кажуть: жіночі купе — це лише частина заходів безпеки в потягах, які впроваджують уже два роки. У нових та капітально відремонтованих вагонах — а це 15% від усього парку — в купе є тривожні кнопки для виклику провідника. Двері купе в таких вагонах обладнані сигналізацією, в коридорах — відеоспостереження. Воєнізована служба охорони «Укрзалізниці» посилила охорону вокзалів у Києві, Харкові та Дніпрі і планує зробити це в поїздах.

Окрему статистику про сексуальні домагання у вагонах ані правоохоронні органи, ані УЗ не ведуть, однак у компанії стверджують, що після повномасштабного вторгнення злочинів у потягах більше не стало. Як і до 24 лютого, пасажири найчастіше скаржаться на відсутність кондиціонерів або опалення, а не на крадіжки, вживання алкоголю та куріння, домагання до пасажирів чи напади на них, каже прессекретар УЗ Олександр Шевченко.

Не під запис працівники «Укрзалізниці» говорять: пост Мандзюк викликав резонанс через те, що зараз поїздами активно користуються військові. Іноді вони поводяться агресивно, вживають алкоголь, однак робити зауваження людям у військовій формі пасажири й провідники не наважуються. Для УЗ це чутлива тема, і коментувати її публічно в компанії не готові.

Остаточно проблему безпеки жінок на залізниці окремі купе не розвʼяжуть. Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури з питань розвитку залізничного та автомобільного транспорту, попереджає: цього разу «пілот» зіткнеться з тими ж проблемами, що і в 2010-му. Наприклад, якщо чоловіку не вистачить місця в змішаних купе, а в жіночих вони будуть — скандал неминучий. Кава підтримує ідею тривожних кнопок та камер спостереження в поїздах. А ще краще, говорить він, повернути транспортну поліцію, яку скасували у 2015-му, бо начальники поїздів та провідники не можуть самотужки затримувати пʼяних і агресивних пасажирів. «Залізниця намагалася домовитися з поліцією про наряди в поїздах, але та відмовилася робити це безкоштовно. «Укрзалізниця» як державне підприємство не може оплачувати такі послуги», — пояснює Кава.

Військовослужбовець Олександр Рудоманов, який у 2019—2020 роках був таємним пасажиром «Укрзалізниці», навпаки, проти поліції в потягах. Він згадує, що поліцейські «лише збивали гроші з пʼяних та охочих покурити в тамбурі». Рудоманов не бачить сенсу в окремих купе для жінок і переконаний, що проблеми з безпекою починаються, коли у вагоні зʼявляються пʼяні пасажири. «На станціях ніхто не бореться з продажем алкоголю, та й провідники самі його продають», — говорить він.

У світі єдиної думки щодо доцільності окремих жіночих купе або цілих вагонів немає. Така практика є в багатьох мусульманських країнах — вона повʼязана не лише з питаннями безпеки, але й з традиціями та релігією. Жіночі вагони в метро і потягах є в Єгипті, Індії, Малайзії, Філіппінах, Обʼєднаних Арабських Еміратах, Китаї й Казахстані.

Пасажирки готуються вийти з жіночого вагона на залізничній станції у Мумбаї, Індія. Getty Images / «Бабель» Японець проходить повз переповнений жіночий вагон у метро Токіо. Getty Images / «Бабель» Іранські жінки сідають у вагон метро, яким не можуть користуватися чоловіки, Тегеран. Getty Images / «Бабель» Пасажирки готуються вийти з жіночого вагона на залізничній станції у Мумбаї, Індія. Японець проходить повз переповнений жіночий вагон у метро Токіо. Іранські жінки сідають у вагон метро, яким не можуть користуватися чоловіки, Тегеран. Getty Images / «Бабель»

В Японії жіночі вагони зʼявилися у 2000 році. Їх запустили через постійні сексуальні домагання в нічних поїздах, які ходять із Токіо у передмістя. Великою популярністю такі вагони не користуються — в 2018 році їм надавали перевагу лише 4% пасажирок. А дослідження за той самий рік показало, що кількість домагань у транспорті вдалося зменшити завдяки камерам спостереження, тривожним кнопкам і транспортній поліції. У Латинській Америці жіночі вагони курсують у Бразилії та Мексиці. Там їх так само запустили, щоб захистити жінок від сексуальних домагань. Однак чоловіки порушують правила і теж користуються цими вагонами. Жінки скаржаться, що порушників не карають. З цієї ж причини жіночі вагони скасували в Південній Кореї — чоловіки ігнорували заборону.

У Німеччині з жіночими купе влада експериментувала в 2016 році, але невдало — від ідеї відмовилися, бо самі жінки назвали це рішення відсталим. Чехія, навпаки, має вдалий досвід. Там жіночі купе зʼявилися у 2012 році. Наприклад, у нічних поїздах з Праги до Цюриха й Перемишлю є жіночі вагони. Квитки в останній викуповують у першу чергу.

У «Бабелі» працює багато жінок, почуватися впевнено їм допомагають ваші донати. Підтримайте нас: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]