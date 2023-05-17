33 роки тому гомосексуальність виключили зі списку хвороб. До цього майже двісті років гомосексуалів саджали в тюрми, вважали психічно хворими та «лікували» струмом і лоботомією

Наскельний малюнок, знайдений у 1952 році в печері Аддаура на Сицилії, датується 9 600—5 000 роком до нашої ери. Його першовідкривач Джоле Бовіо Марконі трактує дві чоловічі фігури в центрі як один з найдавніших відомих гомоеротичних образів.

Науковці почали досліджувати гомосексуальність тільки у ХІХ столітті. Одними з перших стали еволюційні біологи. Однак через багатовікові упередження вони вважали гомосексуальність протиприродною, адже такі пари не можуть продовжувати род і, начебто, геї та лесбійки не сприяють виживанню людського виду. Лише подальші тривалі дослідження довели, що гомосексуальна поведінка притаманна і багатьом тваринам. Сучасні біологи взагалі припускають, що гомосексуальність не зʼявилася у процесі еволюції, а існувала завжди.

За аксіомою про «неприродність гомосексуальності» працювали й вчені-криміналісти. Французький лікар Огюст Амбруаз Тардьє прославився роботами із судово-медичної токсикології та новаторськими дослідженнями про жорстоке поводження з дітьми. Він побічно торкався і теми одностатевих стосунків. Наприклад, намагався виявити якісь відмінності у статевих органах гомосексуалів, що могло стати доказом їхнього «злочину».

У другій половині ХІХ століття психіатри описували гомосексуальність як девіантну сексуальну поведінку. Німецький психіатр Ріхард фон Крафт-Ебінг у своїй найвідомішій праці «Сексуальна психопатія: клінічно-судове дослідження» писав: «Маючи можливість для природного задоволення статевого інстинкту, кожен його прояв, який не відповідає меті природи ― тобто розмноженню, має розглядатися як збочення».

Французький психіатр Бенедикт Огюстен Морель пішов ще далі. Він розробив теорію виродження, у якій намагався поєднати біологію з психологією. На думку Мореля, один із факторів, що впливають на психічні та фізичні відхилення, ― це моральна розбещеність, до якої він відносив гомосексуальність.

Засновник психоаналізу Зігмунд Фрейд пропагував толерантний підхід до гомосексуальності. Він спробував пояснити причини її виникнення стосунками в родині, розвитком нарцисизму та іншими факторами, які впливають на людину в ранньому дитинстві. І навіть намагався «лікувати» гомосексуалів психоаналітичними розмовами та гіпнозом. Проте визнав, що це не спрацювало, і дійшов висновку, що гомосексуальність ― це «не сором, не порок, не деградація, її не можна класифікувати як хворобу, радше як варіацію статевої функції».

Тому Фрейд радив психоаналітикам «не обіцяти пацієнтам замінити гомосексуальність нормальною гетеросексуальністю», а натомість допомогти подолати психологічний дискомфорт, щоб людина могла прийняти власне «я» таким, яке воно є.

Зігмунд Фрейд у робочому кабінеті в Лондоні, 1938 рік. Getty Images / «Бабель»

Завдяки психоаналізу в західному суспільстві поступово переставали сприймати гомосексуалів як порочних грішників, злочинців і збоченців-психопатів. У Німеччині наприкінці ХІХ ― на початку ХХ століття розгорнувся перший масштабний рух за права ЛГБТ-спільноти. Серед його очільників був Магнус Гіршфельд ― засновник Інституту сексуальних досліджень у Берліні. Під його керівництвом проводили перші в історії операції зі зміни статі.

Данський художник-трансгендер Ейнар Вегенер, 1929 рік. Getty Images / «Бабель» Вегенер зробив кілька операції зі зміни статі під наглядом Магнуса Гіршфельда і взяв собі нове ім’я Лілі Ельбе, фото 1930 року після першої операції. Getty Images / «Бабель» Данський художник-трансгендер Ейнар Вегенер, 1929 рік. Вегенер зробив кілька операції зі зміни статі під наглядом Магнуса Гіршфельда і взяв собі нове ім’я Лілі Ельбе, фото 1930 року після першої операції. Getty Images / «Бабель»

Гіршфельд проводив освітні кампанії та міжнародні конгреси з вивчення сексуальності, закликав до захисту громадянських прав і соціального визнання представників ЛГБТ. Сприяв видавництву тематичних газет, журналів і книжок. А в 1919 році став співавтором першого у світі фільму на гомосексуальну тематику ― драми «Не такий, як усі». Завдяки потужній кампанії Гіршфельду майже вдалося переконати німецький парламент скасувати кримінальну відповідальність для гомосексуалів. Однак усе зіпсував прихід до влади нацистів.