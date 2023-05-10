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Організатори геноциду вірмен у Туреччині втекли від правосуддя, але їх наздогнали вірменські месники. Вони помстилися злочинцям і сприяли появі терміну «геноцид» (так, ми натякаємо на Прилєпіна)

Автор:
Дмитро Раєвський
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Організатори геноциду вірмен у Туреччині втекли від правосуддя, але їх наздогнали вірменські месники. Вони помстилися злочинцям і сприяли появі терміну «геноцид» (так, ми натякаємо на Прилєпіна)

Getty Images / «Бабель»

Шостого травня 2023 року в росії підірвали автомобіль воєнного злочинця та пропагандиста Захара Прилєпіна. Він вижив, але важко поранений. Росія звинуватила в цьому Україну, а Офіс президента у відповідь поклав відповідальність на російські спецслужби. Це не перший замах на російських пропагандистів: 20 серпня 2022 року вибухнув автомобіль, у якому була Дарʼя Дугіна — дочка ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, яка підтримувала війну в Україні. Другого квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі вбили російського пропагандиста Максима Фоміна, відомого як «Владлен Татарський». Саме він на відео, знятому в Кремлі, обіцяв «усіх вбити та всіх, кого треба, пограбувати». У нього в руках вибухнула статуетка з його ж зображенням. Усі ці епізоди росія називає терористичними актами. Хоча ліквідація воєнних злочинців і тих, хто закликає знищувати інші народи, до тероризму стосунку не має. Так після Другої світової діяли спецслужби Ізраїлю, вишукуючи по всьому світу людей, причетних до злочинів проти євреїв. А одними з перших до такої тактики вдалися вірменські активісти, які мстилися турецьким лідерам за організацію геноциду вірмен у 1915—1917 роках. За 1921—1922 роки вони вбили пʼятьох колишніх керівників Османської імперії, які жили в еміграції. «Бабель» розповідає, як вірменські месники виконали вирок турецьких трибуналів, чому німецький суд виправдав Соґомона Тейліряна, який вбив колишнього міністра і великого візира Талаата-пашу, і як суд над Тейліряном вплинув на появу терміну «геноцид».

Молодотурки та організація геноциду

На початку ХХ століття Османська імперія була у глибокій політичній кризі. У 1908 році там почалася громадянська війна між прибічниками чинного султана Абдул-Гаміда II та молодотурками — націоналістами на чолі з організацією «Єднання і прогрес», які вимагали обмежити абсолютну владу султана та відновити Конституцію. Константинополь кілька разів переходів із рук в руки, але у квітні 1909 року остаточно перемогли молодотурки. На престол замість Абдул-Гаміда II зійшов його молодший брат Мехмед V, але фактична влада перейшла до нового парламенту і коаліційного уряду. Наступні кілька років в імперії працювали демократичні інститути, у виборах брали участь різні партії.

У 1913 році лідери «Єднання і прогресу» здійснили державний переворот, скинули ліберальний уряд Каміля-паші та оголосили власну диктатуру. Влада зосередилася в руках молодотурків — Енвера-паші, який став військовим міністром, Талаата-паші — міністра внутрішніх справ, і Джемаля-паші — начальника столичного гарнізону, а згодом і міністра військового флоту.

Зліва за столом — Ахмед Джемаль-паша, один з лідерів молодотурків та організаторів геноциду. 1914 рік.

Зліва за столом — Ахмед Джемаль-паша, один з лідерів молодотурків та організаторів геноциду. 1914 рік.

Getty Images / «Бабель»

У часи боротьби проти султана турецьких націоналістів підтримувало багато інших політичних і національних сил, зокрема й численні османські християни. Наприклад, заколот монархістів у 1909 році придушували переважно македонці та інші солдати з Балкан. Головним гаслом молодотурків тоді було «Рівність усіх османів», тобто народів, які проживають на території імперії.

Після остаточної перемоги тріумвірат молодотурків почав репресії проти інших політичних партій. У 1914 році почалася Перша світова війна, у якій Туреччина виступала на боці Німеччини й Австро-Угорщини. А у 1915 році молодотурки ухвалили «Закон про депортацію», який по суті оголошував нацменшини Туреччини державними зрадниками. Згідно із законом, їх слід було розселити так, щоб у кожній провінції залишилося не більше за 10%. На практиці депортацією не обмежилося, почалися масові етнічні чистки вірмен, греків, ассирійців та курдів-єзидів, тобто майже всіх християн чи просто не мусульман Туреччини.

Урочистості з приводу вступу Туреччини в Першу світову війну, 1914 рік, Константинополь, Туреччина.

Урочистості з приводу вступу Туреччини в Першу світову війну, 1914 рік, Константинополь, Туреччина.

Getty Images / «Бабель»

Трибунал у Туреччині

Перша світова закінчилася для Туреччини повним розгромом. Тридцятого жовтня 1918 року на борту британського лінкора «Агамемнон» Туреччина підписала Мудроський мирний договір, який передбачав майже тотальну окупацію країни військами Антанти. У ніч проти 3 листопада 1918 року Енвер, Талаат і Джемаль разом з іншими лідерами молодотурків сіли на німецький корабель і через Крим та Одесу втекли до Німеччини.

Однією з вимог переможців був трибунал над воєнними злочинцями. Ще в 1915 році, коли чистки та депортації тільки почалися, Франція, Британія та Російська імперія опублікували спільну декларацію, в якій засудили злочини проти національних меншин Туреччини. Слова «геноцид» там ще не було, проте вперше зʼявився термін «злочин проти людяності»: «Зважаючи на ці нові злочини Туреччини проти людяності та цивілізації, союзні уряди публічно оголошують Високій Порті, що вони покладають особисту відповідальність за ці злочини на всіх членів османського уряду, а також на тих його агентів, які замішані в таких злочинах, як масові вбивства», — йшлося в декларації.

Газетна фотографія одного із судових процесів над організаторами і виконавцями геноциду, 1919 рік.

Газетна фотографія одного із судових процесів над організаторами і виконавцями геноциду, 1919 рік.

Getty Images / «Бабель»

Після втечі молодотурків новий турецький уряд сформував досвідчений дипломат Ахмед Тевфік-паша. Він вирішив не доводити справу до міжнародних трибуналів і провести власне розслідування і суд. Тевфік-паша був в опозиції до молодотурків, тому сам у геноциді участі не брав.

Розслідування виявило секретні телеграми, які центральний уряд розсилав губернаторам, — у них ішлося не про переселення, а саме про «ліквідацію внутрішніх ворогів». Венесуельський найманець і авантюрист Рафаель де Ногалес Мендес, який працював у Туреччині військовим радником, писав, що на його очах губернатор Діярбекіра Мехмет Решид отримав від Талаата-паші телеграму всього з трьома словами: «Пали, знищуй, убивай». Решид так і зробив — у його провінції знищили від 87 до 95% усіх християн.

Бахаеддін Шакір, один із засновників турецької таємної поліції та організаторів геноциду.
Зашифрована телеграма Шакіра одному з його підлеглих від 4 липня 1915 року. Він запитує: «Чи були депортовані звідти вірмени ліквідовані? Чи ці шкідливі елементи були ліквідовані шляхом депортації чи просто депортовані? Будь ласка, чітко вкажіть у своєму звіті, пане». Телеграму знайшов в архівах турецький історик Танер Акчам.

Бахаеддін Шакір, один із засновників турецької таємної поліції та організаторів геноциду. Зашифрована телеграма Шакіра одному з його підлеглих від 4 липня 1915 року. Він запитує: «Чи були депортовані звідти вірмени ліквідовані? Чи ці шкідливі елементи були ліквідовані шляхом депортації чи просто депортовані? Будь ласка, чітко вкажіть у своєму звіті, пане». Телеграму знайшов в архівах турецький історик Танер Акчам.

Getty Images / «Бабель»

Через кілька судових процесів пройшли сотні турецьких офіцерів і чиновників. Багатьох засудили до 5—10 років вʼязниці. Організаторами масових убивств визнали верхівку партії «Єднання і прогрес». Утікачів — тріумвірів Енвера, Талаата та Джемаля, ексміністра освіти доктора Назіма, партійного функціонера Єнібахчелі Наїля, одного з керівників турецької контррозвідки Бахаеддіна Шакіра та губернатора Трапезунда Джемаля Азмі — заочно засудили до смертної кари.

Губернатора провінції Йозгат Мехмета Кемаля стратили. Мехмет Решид утік із-під варти, вступив у перестрілку з поліцією і застрелився. Багато чиновників отримали невеликі терміни увʼязнення за привласнення майна убитих вірмен, греків і ассирійців.

На момент початку суду 160 турецьких офіцерів і посадовців, яких підозрювали в участі в геноциді, вважалися військовополоненими. Британці відправили їх у вʼязницю на Мальті, де вони мали чекати своїх судів.

Тіла вірмен, убитих у Туреччині під час Першої світової війни.

Тіла вірмен, убитих у Туреччині під час Першої світової війни.

Getty Images / «Бабель»

У 1919 році ще не було міжнародно-правових норм, які б передбачали екстрадицію лідерів молодотурків з Європи. А вже за рік до влади в Туреччині прийшов Мустафа Кемаль Ататюрк, який скасував взагалі усі міжнародні домовленості та почав реабілітацію засуджених на Стамбульських процесах. Страченого Мехмета Кемаля проголосили «національним мучеником», решту засуджених випустили з вʼязниць. Мальтійських вигнанців обміняли на британських полонених, яких спеціально для цього захопили. Багатьох членів «Єднання і прогресу» Ататюрк призначав на різні посади, але лідерам партії офіційно заборонив повертатися в Туреччину, щоб вони не заважали будувати нову державу.

Операція «Немезіс» і суд над Соґомоном Тейліряном

У жовтні 1919 року, після того як турецькі суди опублікували свої вироки, у Єревані пройшов зʼїзд вірменської партії «Дашнакцутюн». Серед іншого там обговорювали й операцію «Немезіс» — страту причетних до геноциду молодотурків. Дашнаки вважали, що це взагалі не їхня ініціатива, вони просто беруть на себе страту тих, кого вже засудили до смерті в самій Туреччині. Керували операцією вірменський письменник і політик Шаан Наталі, який пережив Гамідійську різанину, і колишній посол Вірменії у США Армен Ґаро.

Лідерів молодотурків розкидало по всьому світу, але вірменська діаспора теж була майже всюди. За планом групи по 3—5 дашнаків шукали та стежили за цілями, а потім один або кілька ліквідаторів робили свою справу. Свого агента вірмени відправили й до турецьких емігрантських кіл — роль турецького студента грав 28-річний вірменин Грач Папазян.

Першим у списку на ліквідацію був у минулому великий візир Талаат-паша. Уранці 15 березня 1921 року в Берліні, біля дому на вулиці Гарденберг-штрассе, де жив Талаат, його застрелив вірменин Соґомон Тейлірян. Тейліряна одразу ж затримали — з місця злочину він не тікав.

«Я зійшов з тротуару на бруківку, щоб підійти до нього ззаду, але раптом щось зупинило мене: тисячу разів перевірена, очевидна річ цієї миті здалася мені сумнівною — чи він це? [...] Коли ми зблизилися, Талаат глянув на мене: в очах його промайнув страх смерті. Останній крок він так і не зробив, трохи посунувся, щоб ухилитися, але я миттєво витяг зброю і вистрілив йому в голову», — писав у спогадах Тейлірян.

Мехмед Талаат-паша.

Мехмед Талаат-паша.

Getty Images / «Бабель»

Османська імперія була союзником Німеччини в Першій світовій, тож про геноцид вірмен там майже нічого не знали — німецька преса, на відміну від французької чи британської, про це не писала. Тому, коли слідство та суд почали встановлювати мотив вбивства, Соґомон розповів їм, по-перше, про масштаб масових убивств, за які був відповідальний Талаат-паша, і, по-друге, що під час геноциду загинули 85 родичів самого Тейліряна.

У суді його захищали три адвокати, серед яких був один з провідних німецьких правознавців того часу, професор Кільського університету, доктор Теодор Німеєр. Лінія захисту була проста — через втрату рідних Тейлірян був у стані афекту. Щоб підсилити цю версію, сам Тейлірян, найімовірніше, збрехав під час суду: він стверджував, що особисто бачив загибель своєї родини. Однак його син вже у 2016 році розповів, що це неправда, адже Соґомона тоді взагалі не було в Туреччині.

«Ви не можете прийняти рішення, яке є інтелектуально чесним, але суперечить вашому сумлінню. Бо для нас неможливо, щоб несправедливість була справедливістю», — казав у судовій промові один з адвокатів Тейліряна Адольф фон Гордон.

Дуже швидко суд перетворився на те, на що і сподівались вірмени, — на публічне обговорення злочинів турків проти вірмен у німецькому суспільстві. Суд мав підтвердити слова Соґомона про масові вбивства, тому викликав не свідків убивства Талаата-паші, яке Тейлірян і не заперечував, а свідків масових убивств вірмен. Так у суді побував генерал Отто Ліман фон Зандерс, який служив в Османській імперії під час Першої світової та бачив кілька епізодів масової різанини. Також свідчили єпископ вірменської церкви та свідок геноциду Грігоріс Балакян і протестантський місіонер Йоганнес Лепсіус, який ще в 1916 році написав «Доповідь про становище вірмен у Туреччині». Тоді його робота потрапила під німецьку військову цензуру.

Зала суду в Берліні під час процесу над Соґомоном Тейліряном, початок червня 1921 року.&nbsp;

Зала суду в Берліні під час процесу над Соґомоном Тейліряном, початок червня 1921 року. 

Getty Images / «Бабель»

Справою зацікавився молодий польський юрист єврейського походження Рафаель Лемкін. Він шукав відповідь на запитання, чому німеціький суд не судив Талаата-пашу за злочини в Туреччині, почав розробляти свою концепцію міжнародних злочинів і запропонував сам термін «геноцид».

Зрештою суд присяжних постановив відпустити Соґомона Тейліряна з-під варти як неосудного через психологічний стан. Він виїхав до США, де і прожив до 1960 року.

Операція «Немезіс» тривала. Шостого грудня 1921 року в Римі месник Аршавір Шикарян убив колишнього великого візира Саїда Халім-пашу. Халім уникнув вироку на Стамбульських процесах, бо був серед полонених, яких британці тримали на Мальті, і виїхав до Італії.

Шикарян не став здаватися поліції, бо свою місію він не закінчив. Сімнадцятого квітня 1922 року він разом з Арамом Єрканяном убив у Берліні одразу двох організаторів геноциду — колишнього губернатора Трапезунду Джемаля Азмі та контррозвідника Бахаеддіна Шакіра. Шикарян вистрілив в обох — Азмі помер одразу, а Шакір вижив і намагався втекти. Його добив Єрканян. Обидва месники виїхали з Німеччини, Шикарян потім жив у Нью-Йорку, а Єрканян — у Буенос-Айресі.

Соґомон Тейлірян у 1921 році.&nbsp;

Соґомон Тейлірян у 1921 році. 

Getty Images / «Бабель»

Колишній член тріумвірату Джемаль-паша після втечі з Туреччини поїхав до Афганістану, де був військовим радником і займався реформами армії. Джемаль хотів домовитися з СРСР про спільну протидію британцям в Афганістані, а також сподівався, що більшовики допоможуть йому організувати зустріч з Ататюрком, який мав із Москвою гарні відносини. Для цього Джемаль улітку 1922 року приїхав у радянський Тифліс. А 22 липня просто біля дверей будівлі тифліської Надзвичайної комісії його застрелили Петрос Тер-Погосян і Арташес Геворгян.

Лідер молодотурків Енвер-паша уник помсти з боку вірмен. Він теж намагався налагодили відносини з СРСР, у 1920 році працював у Москві, мав допомогти більшовикам створити «східний фронт світової революції». У 1921 році він прибув до Бухари, де на той час йшла громадянська війна між Бухарською Народною Радянською Республікою та місцевими повстанцями. Там Енвер перейшов на бік повстанців і намагався обʼєднати різні опозиційні радянській владі групи в єдиний рух. Загинув у бою з Червоною армією в серпні 1922 року на території сучасного Таджикистану.

Під час операції «Немезіс» дашнаки також убили трьох азербайджанських діячів, причетних до різні вірмен у Баку 1918 року. На цьому вона закінчилася. Син Соґомона Тейліряна у 2016 році дав інтервʼю британському виданню The Independent, але відмовився назвати журналістам свої імʼя та адресу, адже він досі побоюється помсти з боку турків.

Ми не закликаємо до вбивств, але нагадуємо: у всі часи воєнні злочинці отримували справедливе покарання в судах чи поза ними. Підтримайте «Бабель»:🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]

Джерела:

Rafael de Nogales. Four Years Beneath the Crescent. Charles Scribner's Sons, 1926. 

Sarah Vartabedian. Commemoration of an Assassin: Representing the Armenian Genocide. University of North Carolina at Chapel Hill, 2007.

Robert Fisk. My conversation with the son of Soghomon Tehlirian, the man who assassinated the organiser of the Armenian genocide. The Independent, 2016. 

Dadrian V. N., Akçam T. Judgment at Istanbul:The Armenian Genocide Trials. Berghahn Books, 2011.

Автор:
Дмитро Раєвський
Редактор:
Катерина Коберник

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