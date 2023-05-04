Підтримка росії у світі зростала 8 років, а тепер різко впала. Її не люблять, і навіть дружні країни сумніваються в російській політиці. Переказуємо велике дослідження

Світовий рівень схвалення політики росії ― 21%, тобто приблизно кожна пʼята людина на планеті. Але ще у 2021 році він був значно більшим ― 33%, тобто третина населення планети. Не схвалюють дії росії 57% опитаних, а ще півтора року тому таких було лише 38%.

Рівень підтримки росії у світі впав саме після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак коли рф окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, усе було навпаки ― рівень її підтримки стабільно зростав від 2014 року і досяг піку у 2020-му ― з 22 до 34%.

Дослідники кажуть, що у 2022 році було мало байдужих до цього питання людей. Лише 18% респондентів сказали, що недостатньо знають про сучасну росію чи не можуть визначитися зі ставленням до неї. Раніше таких було 35%. Вторгнення в Україну змусило багатьох людей все ж зайняти чітку позицію. Частка тих, хто відповів «не знаю», різко скоротилася майже в усіх країнах.

Із 137 країн, у яких проводили опитування, у 81 більшість не схвалює політику росії. Найбільше, звісно, в Україні ― 96%. Але поруч із нами Швеція і Норвегія ― по 96%, Польща ― 95%, Нідерланди, США та Ісландія ― по 93%, Велика Британія ― 92%, Литва, Іспанія і Португалія ― по 91%, Канада ― 90%.

Ще цікавіша динаміка. Країна-чемпіон, у який за 2022 рік найбільше виросло несхвалення росії, ― Литва. У 2021 році політику путіна там засуджували лише 44%, тепер таких стало у понад два рази більше ― 91%.

Серед країн, у яких різко погіршилося ставлення до росії, є досить несподівані. Наприклад, у Казахстані схвалення російського керівництва впало з 55% у 2021 році до 29% у 2022-му, а несхвалення зросло з 20 до 50%. Сплески несхвалення на понад 40% також сталися на Тайвані (із 26 до 72%) та в Румунії (із 37 до 79%).

Навіть Угорщина, премʼєр-міністр якої Віктор Орбан відомий проросійськими поглядами, на 60% не підтримує політику росії, хоча до вторгнення угорців із такою позицією було всього 39%. Індія, яку російська влада називає союзником, розділена ― 46% не підтримують росію, нещодавно цей показник був лише 39%. В Ірані 46% опитаних не підтримали росію, і за рік їх кількість збільшилася на 4%.

Окреме питання ― Південна Америка, де позиції росії традиційно вважаються сильними. Дослідники Інституту Ґеллапа провели опитування в усіх країнах континенту, окрім Гаяни, Сурінаму та Французької Гвіани. І виявилося, що попри високий рівень антиамериканізму та небажання більшості країн підтримувати Україну, політику росії там теж не дуже схвалюють.

Середній показник несхвалення росії на континенті зріс із 31% у 2021 році до 61% у 2022-му. А середній показник схвалення знизився із 37 до 16%. Причому цей середній показник однаковий і для більшості країн окремо. У Бразилії та Аргентині рівень несхвалення росії зріс на 32%, у Перу ― на 33%, у Болівії ― на 31%.

Навіть у Венесуелі політику росії не підтримують 58% громадян, і цей показник, хоч і на 6%, але зріс. І в Нікарагуа ― на 8%, де третина громадян країни не підтримують росію.

Найбільш проросійським регіоном у середньому виявилася Африка. Хоча в більшості країн рівень підтримки росії впав ― у середньому з 45 до 30―35%, але там і рівень несхвалення залишається низьким ― 32%.

Є у світі й країни, де підтримка росії, навпаки, зросла. Проте їх мало, а це зростання не дуже значне. У Малайзії, Індонезії, Лаосі та Бангладеш ― на 1―2%, на межі похибки. В Алжирі ― на 6%. Виділився Афганістан, яким зараз правлять таліби, ― там підтримка росії збільшилася на 11%.

Найбільш проросійські країни в цьому опитування загалом ― це Малі, Нігер, Чад і Сенегал в Африці, Узбекистан і Лаос в Азії та Сербія в Європі. Однак дослідники не проводили опитувань у Китаї, Сирії, частині країн Африки та на Кубі.

Звісно, несхвалення дій росії ще не означає однозначну підтримку України. А думки населення у країні та рішення її влади ― це теж різні речі. Наприклад, навіть у 2020 році, коли 59% латиноамериканців були хорошої чи дуже хорошої думки про росію, 72% мали гарну думку й про США. Антиамериканізм у цьому регіоні залишається все більше серед еліт і в риториці політиків, а саме вони ухвалюють рішення про, наприклад, постачання зброї. Утім, зростання антиросійських настроїв у всьому світі ― це очевидний факт.



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