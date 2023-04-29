Що подивитися у вихідні. Нова екранізація «Пітера Пена» з Джудом Лоу, другий сезон «Ласуна» та захопливий іспанський серіал «Пацієнти лікаря Ґарсії» про часи правління Франсіско Франко

Пригодницьке фентезі «Пітер Пен і Венді»

Про що фільм. Адаптація діснеївського мультфільму «Пітер Пен» 1953 року, заснованого на казковій повісті шотландського письменника Джеймса Метью Баррі. Лондон, початок ХХ століття. Дівчинка Венді розповідає своїм молодшим братам історії про Пітера Пена, який живе на чарівному острові Неверленд. Її батьки вважають все це казками, але одного разу, коли вони залишають дітей самих на ніч, до Венді насправді приходить Пітер Пен і фея Тінкер Белл. Дівчинка жаліється, що вже завтра її переселять в окрему кімнату, а отже вона стане дорослою. Пітер пропонує Венді з братами вирушити до Неверленду, де діти ніколи не дорослішають.

Peter Pan & Wendy / Disney+ / режисер — Девід Лоурі / у головних ролях — Олександр Молоні, Евер Андерсон, Джуд Лоу, Яру Шахід / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 3,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що нова обгортка сюжету гарна, але ми його вже занадто добре знаємо. Variety каже, що деякі сцени виглядають потужно, та в цілому фільм не вражає.

Постапокаліптичне фентезі «Ласун» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії коміксів канадського художника Джеффа Леміра. Десять років тому світ охопила пандемія небезпечного вірусу. Після цього почали народжуватися гібриди — наполовину люди, наполовину тварини. У чому причина аномалій — невідомо. Деякі люди вважають, що гібриди є носіями вірусу, і полюють на них. Малий Гас — один із таких гібридів, він має оленячі роги й усе життя провів у лісі. Гас зустрічає мандрівника Джепперда, вони стають друзями та вирушають у грандіозну подорож Америкою, намагаючись розпочати нове життя.

Sweet Tooth / Netflix / шоуранер — Джим Мікл / у головних ролях — Нонсо Анозі, Крістіан Конвері, Стефанія Лаві Овен, Ніл Санділандс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian називає другий сезон майстерно побудованим і зазначає, що цей серіал все ще може робити глядачів щасливими. Collider, навпаки, вважає, що другий сезон частково втрачає на тій чарівності, яка зробила популярним перший.

Історичний серіал «Пацієнти лікаря Ґарсії»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2017 року іспанської письменниці Альмудени Грандес. Серіал розповідає історію доктора Ґільєрмо Ґарсії Медіни з Мадриду в період 1930—1960 років. Під час Громадянської війни він рятує таємничого пораненого пацієнта Мануеля Арройо та поступово втягується в протистояння між франкістами і республіканцями. Після того, як у 1939 році франкісти захопили Мадрид, лікар вимушено живе під чужим іменем і продовжує брати участь у політичних та шпигунських історіях.

The Patients of Dr. García / Netflix / режисер — Хоан Ногера / у головних ролях — Хав’єр Рей, Тамар Новас, Вероніка Ечегі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Infobae пише, що в серіалі вдало збалансовані любовна лінія та шпигунський трилер.

Фантастичний серіал «Цитадель»

Про що серіал. Недалеке майбутнє. Мейсон Кейн — агент секретної розвідувальної організації «Цитадель», що бореться з різними терористами, злочинами та корупціонерами. Разом із ним працює його колишня дружина Надя Шин. Під час важливої таємної операції виявляється, що «Цитадель» зрадили, здавши агентів злочинному синдикату «Мантикора». Мейсон і Надя йдуть у підпілля. Через вісім років вони, разом з іншими агентами «Цитаделі», збираються знову, щоб дати «Мантикорі» останній бій.

Citadel / Amazon Prime / шоуранери — Патрік Моран, Ентоні та Джозеф Руссо / у головних ролях — Річард Медден, Пріянка Чопра, Роланд Мьоллер, Стенлі Туччі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал абсурдним, але веселим «телевізійним наркотиком», в якому багато гарного екшну. IndieWire каже, що один раз точно подивитися можна, вдруге — навряд, принаймні поки що. Можливо, продовження буде цікавішим.

Кримінальний мінісеріал «Любов і смерть»

Про що серіал. Мінісеріал заснований на реальних подіях. Тринадцятого червня 1980 року домогосподарка з Техасу Кендіс Монтгомері вбила сокирою Бетті Гор, дружину свого коханця. Вона заявила, що це була самооборона, і її виправдав суд присяжних. Хоча обвинувачення стверджувало, що Кендіс вдарила Бетті сокирою 41 раз, тож самообороною це бути не могло. Деталі справи досі не зʼясовані, бо знає їх лише Кендіс Монтгомері, якій зараз 73 роки. Серіал пропонує свою версію тих подій.

Love & Death / HBO Max / шоуранери — Девід Келлі та Леслі Лінка Глаттер / у головних ролях — Елізабет Олсен, Лілі Рейб, Крістен Ріттер, Джессі Племонс / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert каже, що серіал варто дивитися хоча б заради чудової Елізабет Олсен у ролі Кендіс. Variety називає серіал хорошою, якісною роботою з реальним кримінальним матеріалом.

Еротичний трилер «Фатальний потяг»

Про що серіал. Римейк однойменного фільму 1987 року режисера Андріана Лайна та сценариста Джеймса Дірдена з Майклом Дугласом у головній ролі. У 2023 році Ден Галлагер, колишній юрист, виходить із вʼязниці, де відсидів 15 років за вбивство своєї колеги Алекс Форрест. Він намагається почати нове життя та, як і раніше, стверджує, що нікого не вбивав. У 2008 році він робив успішну карʼєру в прокуратурі, мав дружину та доньку. Знайомство з Алекс і його трагічне кохання до неї все змінило.

Fatal Attraction / Paramount+ / шоуранери — Александра Каннінгем і Кевін Дж. Хайнс / у головних ролях — Джошуа Джексон, Ліззі Каплан, Аманда Піт, Тобі Хасс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що автори так і не змогли вдало адаптувати сюжет кінця 1980-х під сучасні реалії, але хвалить акторську гру, особливо Ліззі Каплан. Daily Beast каже, що оригінальний фільм колись спричинив бурхливу дискусію серед психологів, а от новий серіал навряд чи на таке здатний.

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