«Його пальці ввійшли в мою піхву — це було болісно». Колишня журналістка в суді розказала, як майже 30 років тому її зґвалтував Дональд Трамп. Коротко розповідаємо її версію і згадуємо звинувачення інших жінок

У 1995 або 1996 році журналістка Елізабет Джин Керол зіткнулася з Дональдом Трампом у Bergdorf Goodman ― це висококласний універмаг на Мангеттені. На той час Трамп був відомим і заможним бізнесменом, а вона працювала оглядачем на одному з телеканалів. Обом було близько 50 років. Керол згадує: вони одразу впізнали одне одного, тож зустріч пройшла «легко і весело». Трамп обирав подарунок для іншої жінки, і Керол «із задоволенням» погодилася йому допомогти.

Потім вони зайшли в роздягальню. Там Трамп, за словами Керол, зачинив двері та почав чіплятися до неї. Жінка згадує, що була «збентежена», але не кричала, бо не хотіла злити Трампа і «влаштовувати сцену». Керол намагалася його відштовхнути, але Трамп притиснув її своєю вагою до стіни та зняв з неї колготки.

«Його пальці ввійшли в мою піхву ― це було дуже болісно», ― емоційно розповідала на суді Керол. Вона додала, що потім Трамп роздягся і «вставив свій пеніс». Після статевого акту, який тривав приблизно три хвилини, Керол встала з колін і вибігла з роздягальні. Вона каже, що потім звинувачувала себе — мовляв, рішення зайти з Трампом в роздягальню було «дуже дурним». Наступного дня Керол розповіла про все двом подругам. Одна з них порадила йти в поліцію, інша сказала нічого не робити, бо в Трампа сильна команда адвокатів. Тож Керол мовчала майже 30 років.

«Я боялася Дональда Трампа», ― каже журналістка. І додає, що після цього випадку вона більше ніколи не займалася сексом.

Джин Керол прибула на процес у Мангеттені, 25 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Трамп і сексуальні скандали

Уперше Керол розповіла про цю історію у 2019 році, коли Трамп був президентом. Він відреагував миттєво — сказав, що ця жінка «йому не по смаку» і що він ніколи не зустрічався з нею. Саме тому Керол вирішила подати ще один позов ― за наклеп. Трамп і досі відкидає всі звинувачення — на своїй платформі Truth Social він написав, що ця історія цілком «видумана і шахрайська». Суддя у цій справі вже сказала, що такі заяви вона може інтерпретувати як зневагу до суду. Адвокат Трампа Джо Такопіна відповів, що поговорить зі своїм клієнтом, щоб його публікації були більш виваженими. У четвер, 27 квітня, Такопіна має допитати Керол. Чи свідчитиме сам Трамп ― його адвокати не говорять, але за законом він не зобовʼязаний бути присутнім в залі суду. Його адвокати теж звинувачують Керол у брехні ― зокрема, вони вказують, що жінка не памʼятає точний день і навіть рік, коли її зґвалтував Трамп.

Сексуальні скандали з Трампом почалися ще у 2016 році, коли він був тільки кандидатом у президенти. У вересні того року The Washington Post опублікувала відео 2005 року, де Трамп хизується, що може «цілувати та торкатися жінок» без їхнього дозволу, бо він знаменитість. На президентських дебатах у жовтні 2016 ведучий CNN Андерсон Купер запитав Трампа, чи справді він домагався жінок, той заперечив. Після цього кілька жінок звинуватили Трампа в домаганнях. Фотографка і модель Крістін Андерсон заявила, що в 1990-х на Мангеттені Трамп торкався її піхви через спідню білизну. Адміністраторка компанії Трампа Рейчел Крукс сказала, що у 2005 році він без дозволу поцілував її в губи. Джіл Харт, яка довго керувала компанією, що проводить конкурси краси, розповідала, як Трамп переслідував її та теж торкався піхви через труси. Загалом зі звинуваченнями проти Трампа тоді виступили 11 жінок.

Багато з них про стосунки з ним розказували у дрібних деталях. Наприклад, колишня порзнозірка Стормі Деніелс і колишня модель Playboy Карен Макдугал згадували, що Трамп не любив користуватися презервативами. А ще він постійно порівнював коханок зі своєю донькою Іванкою. «Він казав: “Вау, ти особлива. Ти нагадуєш мені мою доньку. Ти розумна і красива, ти жінка, з якою потрібно рахуватися, і ти мені подобаєшся”», ― згадувала Деніелс. Також Трамп казав їй та Макдугал, що давно не займається сексом із дружиною Меланією і що вони навіть сплять окремо. Трамп всі обвинувачення заперечує і називає жінок «страшенними брехухами».

Стормі Деніелс Getty Images / «Бабель»

У січні 2018 року стало відомо, що адвокати Трампа заплатили Деніелс $130 тисяч, щоб вона тримала в таємниці роман із колишнім президентом. Сам факт такої угоди не порушує закон. Однак коли Трамп відшкодував своєму адвокату витрачені гроші, він оформив це як плату за судові витрати. Тож прокуратура штату Нью-Йорк стверджує, що цей вчинок можна розглядати як фальсифікацію Трампом фінансових документів. А це вже кримінальний злочин.