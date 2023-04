Що подивитися у вихідні. «Дипломатка» від Netflix, «Звʼязані до смерті» за мотивами фільму Девіда Кроненберга і дивний серіал про боротьбу черниці зі штучним інтелектом

Політичний серіал «Дипломатка»

Про що серіал. Кейт Вілер ― досвідчена американська дипломатка, але посада посла у Великій Британії навіть для неї виявляється важкою місією. У відносинах США та Британії назріває криза, президент Рейберн і премʼєр-міністр Троубрідж ніяк не можуть порозумітися. Складається враження, що хтось навмисно псує відносини між країнами. Паралельно криза настає у шлюбі Вілер із дипломатом Гелом.

The Diplomat / Netflix / шоуранер — Дебора Кан / у головних ролях — Кері Расселл, Руфус Сьюелл, Девід Ґьясі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що перший епізод виглядає занадто пишно, але далі серіал стає приємною подорожжю. The New York Times каже, що змусити події цього серіалу виглядати правдоподібно було складно, але автори серіалу впоралися.

Психологічний трилер «Смертельна хватка»

Про що фільм. Ялин разом із дружиною тікає зі Стамбулу, де його розшукують за шахрайство. Чоловік створив бізнес, схожий на фінансову піраміду, а тепер він луснув. Пара намагається сховатися в маленькому селі на узбережжі Егейського моря. Але виявляється, що це рідне село Ялина, тож там його добре знають. І що набагато гірше ― місцеві вірили чоловіку і теж вкладали гроші в його бізнес.

Chokehold (оригінальна турецька назва — Boga Boga) / Netflix / режисер — Онур Сайлак / у головних ролях — Ківанч Татлітуґ, Фунда Ер’їгіт, Гюрген Оз / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. LeisureByte пише, що у фільму цікава завʼязка, естетика, локації та фантастична операторська робота, але на диво слабкий сценарій. Haven of Horror радить стрічку людям, якім треба усвідомити, що у них в житті все доволі непогано.

Фантастичний серіал «Місіс Девіс»

Про що серіал. У недалекому майбутньому людство живе під управлінням штучного інтелекту. В США його називають «Місіс Девіс», у Британії ― «Мама», в Італії ― «Мадонна». Більшість людей вірять у всемогутність Машини, підкоряються їй та носять навушник, через який отримують накази. Інколи зустрічаються осередки спротиву — групи людей, які шукають спосіб відключити «Місіс Девіс». Сімона ― черниця з Невади, яка їздить Америкою та викриває різних фокусників і чарівників. «Місіс Девіс» звʼязується із Сімоною та пропонує їй виконати важливе завдання. Якщо Сімона це зробить, Машина виконає одне будь-яке її бажання.

Mrs. Davis / Peacock / шоуранери — Тара Ернандес і Деймон Лінделоф / у головних ролях — Бетті Ґілпін, Джейк Макдорман, Енді Макквін / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що серіал скаче від високого до безглуздого, але ця хаотичність його не псує. The Verge каже, що це шоу треба дивитися саме зараз, коли тема штучного інтелекту на підйомі.

Трилер «Звʼязані до смерті»

Про що серіал. Сюжет серіалу заснований на однойменному фільмі Девіда Кроненберга 1988 року. Сестри-близнючки Мантл працюють гінекологами. Вони амбітні та хочуть змінювати усталені медичні практики. Але якщо стримана Беверлі прагне зробити процес народження людей комфортним та індивідуальним, то екстравертка Еліот хоче ламати етичні барʼєри та проводити інколи сумнівні досліди. Вони мешкають разом у стерильній квартирі, яку обслуговує таємнича Грета. Одного разу сестри отримують шанс відкрити власну клініку завдяки інвестиціям мільярдерки Ребеки Паркер.

Dead Ringers / Amazon Prime / шоуранер — Еліс Бірч / у головних ролях — Рейчел Вайс, Майкл Чернус, Поппі Лю, Брітні Олфорд / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter критикує слабкий фінал, але каже, що блискуча гра Рейчел Вайс у двох ролях перекриває усі вади серіалу. The Guardian каже, що серіал порушує багато важливих питань щодо сучасної медицини.

Комедійний бойовик «Примарні»

Про що фільм. Коул ― професійний агроном і фермер, який пише книгу про власні підходи до сільського господарства. Одного дня на фермерському базарі він зустрічає арткураторку Седі. Вони вирішують сходити на побачення. Коул захоплюється новою знайомою та хоче побачитися з нею знову. Але Седі таємничо зникає. Намагаючись знайти її, Коул їде в Лондон, де дізнається, що Седі ― агент ЦРУ під прикриттям.

Ghosted / Apple TV+ / режисер — Декстер Флетчер / у головних ролях — Кріс Еванс, Ана де Армас, Едрієн Броуді, Майк Мо / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 34% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що фільм схожий на чисту, але холодну і бездушну роботу алгоритмів масового кіно. The New York Times пише, що в такому кіно хоча б візуальні ефекти мають бути красивими, але тут вони доволі дешеві.

