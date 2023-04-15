Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Баррі» та «Дивовижної місіс Мейзел», кримінальна комедія «Чоловік із Флориди» та повнометражний сиквел «Останнього королівства»

Кримінальний мінісеріал «Чоловік із Флориди»

Про що серіал. Колишній поліцейський Майк Валентайн — азартний гравець і має великі борги. Гангстер із Філадельфії пропонує йому роботу — знайти дівчину, яка зникла десь у Флориді. Майк родом зі Флориди, там живе його батько, але сам він вже давно туди не навідувався. Проста, на перший погляд, робота перетворюється на довгу і заплутану гонитву за скарбами. Florida man — інтернет-мем, відомий приблизно з 2013 року. Він обігрує стереотип, що найдивніші новини про ірраціональну, жорстоку та маніакальну поведінку в США зазвичай походять із Флориди.

Florida Man / Netflix / шоуранер — Дональд Тодд / у головних ролях — Едґар Рамірес, Ентоні Лапалья, Еббі Лі, Отмара Марреро / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. LeisureByte пише, що серіал бадьоро починається, але потім лише Майк у виконанні Едґара Раміреса може тримати увагу глядача до кінця. Collider хвалить акторську гру, деякі сюжетні повороти та комедійні моменти, однак зазначає, що все це заслуговує на кращий сценарій.

Історичний фільм «Смерть семи королів»

Про що фільм. Повнометражний сиквел серіалу «Останнє королівство», що виходив із 2015 по 2022 рік, заснований на серії романів «Саксонські хроніки» англійського письменника Бернарда Корнуелла. Перша половина Х століття, Англія. Після смерті короля Едварда Старшого починається боротьба за трон. Знатний сакс Утред Беббанбурзький, якого виховав норвезький ярл, вирушає у подорож роздробленою країною, щоб знов її обʼєднати.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die / Netflix / режисер — Едвард Базальгетт / у головних ролях — Александр Дреймон, Гаррі Ґілбі, Марк Роулі / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 9,5.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що сюжет дуже насичений подіями, але режисер майстерно керує оповіданням і пояснює глядачу всі деталі. Variety пише, що фільм проводить тонкі паралелі із сьогоденням, проте не скочується у відверту демонстрацію суто сучасних явищ.

Чорна комедія «Баррі» — четвертий сезон

Про що серіал. Баррі Беркмен — колишній морський піхотинець і найманий вбивця. Опинившись по роботі в Лос-Анджелесі, він випадково потрапляє на заняття з акторської майстерності. І розуміє, що все життя мріяв про сцену. Але плани Баррі стати актором йдуть у розріз із планами його роботодавців і колег з кримінальної сфери. Із 2018 року серіал отримав 44 номінації на «Еммі», з яких виграв девʼять, зокрема дві здобув Білл Гейдер за роль Баррі. Четвертий сезон буде останнім.

Barry / HBO / шоуранери — Алек Берг і Білл Гейдер / у головних ролях — Білл Гейдер, Стівен Рут, Сара Голдберг, Сара Бернс, Генрі Вінклер, Ентоні Керріган / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. IndieWire каже, що четвертий сезон серіалу — це все ще досвід, якім можна і треба насолоджуватися. The Hollywood Reporter пише, що критикам дали подивитися лише сім епізодів із восьми, але помітно, що шоу наближається до блискучого фіналу.

Драмеді «Дивовижна місіс Мейзел» — пʼятий сезон

Про що серіал. Міріам «Мідж» Мейзел — молода домогосподарка, яка живе в Нью-Йорку в кінці 1950-х. Її чоловік Джоел працює в компанії, що виробляє пластик, а вечорами розважає публіку як стендап-комік у кафе «Газлайт». Після чергового невдалого виступу він свариться з Мідж, звинувачує її у своїх невдачах, а згодом взагалі залишає жінку заради своєї секретарки. Мідж напивається з горя в тому ж кафе, а потім несподівано видає глядачам імпровізований монолог про своє життя. І цей монолог виявляється більш вдалим, ніж завчені жарти її чоловіка. Мідж вирішує будувати карʼєру стендаперки. Пʼятий сезон буде останнім.

The Marvelous Mrs. Maisel / Amazon Prime / шоуранер — Емі Шерман-Палладіно / у головних ролях — Рейчел Броснаген, Майкл Зеген, Алекс Борштейн / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Guardian вважає новий сезон не найкращим, але каже, що все ж серіал закінчується логічно і правильно. Independent називає сезон чудово зіграним, красиво оформленим і майстерно змонтованим.

Драматичний мінісеріал «Останнє, що він мені сказав»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2021 року американської письменниці Лори Дейв. Ханна — 40-річна жінка, яка щасливо живе з чоловіком Оуеном та його донькою Бейлі на узбережжі в Каліфорнії. Одного дня ФБР вдирається до офісу стартапу Оуена, а сам він загадково зникає, залишивши Ханні записку: «Захисти її». Тепер Ханні потрібно налагодити стосунки з Бейлі, аби бодай щось дізнатися про Оуена та його таємниці.

The Last Thing He Told Me / Apple TV+ / шоуранери — Лора Дейв і Джош Сінгер / у головних ролях — Дженніфер Гарнер, Ангурі Райс, Ніколай Костер-Вальдау, Айша Тайлер / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що персонажі в серіалі пласкі, а єдиний, хто викликає цікавість, — це Оуен у виконанні Ніколая Костера-Вальдау, який зʼявляється здебільшого у спогадах героїні. Variety, навпаки, вважає серіал чудовим та рекомендує обрати день і подивитися всі епізоди за один раз.

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