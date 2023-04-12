«Бабель» зібрав 10 фільмів про відомих самозванців — вони видавали себе за мільйонерів, чужих дітей і навіть режисера Стенлі Кубрика. Хто сказав «Спартак Суббота»?

«Великий самозванець»

Про що фільм. 1930-ті, США. Молодий Фердинанд Волдо Демара тікає з дому та починає свої пригоди. Спочатку він служить в армії, де складає екзамени на офіцера краще за інших, але виявляється, що в нього немає навіть середньої освіти. Потім він вдає з себе католицького священника і психолога, а зрештою — ловить сам себе, вдаючи з себе агента ФБР.

The Great Impostor / 1960 / США / режисер — Роберт Малліган / у головних ролях — Тоні Кертіс, Едмонд О'Браєн, Гері Меррілл / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Хто прототип. Реальна біографія Фердинанда Волдо Демари викликає багато питань, міфи важко відділити від правди. Кажуть, що він відкрив католицький коледж, не будучи священником. А під час Корейської війни, вдаючи з себе хірурга, провів шістнадцять складних операцій пораненим бійцям за підручником з хірургії, і всі прооперовані вижили. Демара помер у 1982 році, йому було 60 років. За своє довге життя він вдавав із себе не лише військового, лікаря чи священника, але й монаха різних орденів, поліцейського, наглядача у вʼязниці, педагога, редактора і людей інших професій. Коли його спитали, навіщо він це робив, Демара відповів: «Підлість, чиста підлість».

«Шість ступенів відчуження»

Про що фільм. Флен та Віза Кіттіджи — заможна сімейна пара з Нью-Йорка, яка займається торгівлею витворами мистецтва. Одного дня під час вечірки на порозі їхнього дому зʼявляється юний Пол, який стікає кровʼю. Пол каже, що він — син актора Сідні Пуатьє, його пограбували і він потребує негайної допомоги. Пол швидко стає гостем у домі Флена та Візи, зачаровує їх своїми манерами, знанням мистецтва та скромністю. Але насправді Пол — не той, за кого себе видає. Фільм знятий за однойменною пʼєсою 1990 року американського драматурга Джона Гуаре.

Six Degrees of Separation / 1993 / США / режисер — Фред Скепісі / у головних ролях — Вілл Сміт, Дональд Сазерленд, Стокард Ченнінґ, Ієн Маккеллен / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Хто прототип. Шахрай Девід Хемптон з 1981 по 1983 рік видавав себе за сина Сідні Пуатьє, щоб безплатно їсти в нью-йоркських ресторанах, ночувати та позичати гроші у різних людей, у тому числі й відомих. Однією з жертв його обману стала актриса Мелані Гріффіт. Образ Пола у фільмі та пʼєсі негативний, але доволі романтичний, справжній Девід був не зовсім таким. Серед низки обвинувачень, які йому висунули у 1983 році, були крадіжки зі зламом, махінації з кредитними картками і погрози вбивством. Прототипами Флена та Візи були підприємці Осборн та Інгер Еліоти, які теж стали жертвами Хемптона. Девід помер у 2003 році від ускладнень, повʼязаних зі СНІДом.

«Впіймай мене, якщо зможеш»

Про що фільм. 1969 рік, агент ФБР Карл Генреті вже декілька років поспіль намагається упіймати молодого шахрая Френка Ебігнейла. Той видає себе то за пілота цивільної авіації, і дійсно якийсь час ним працює, то за агента Секретної служби США, то за лікаря, й навіть керує лікарнею. Свій шлях самозванця Френк розпочав ще в старшій школі, де видав себе за вчителя і провів повноцінний урок. Поступово агент Генреті розуміє, що полює на юнака, чиї таланти можуть бути корисними.

Catch Me if You Can / 2002 / США / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Леонардо Ді Капріо, Том Генкс, Крістофер Вокен, Мартін Шин / тривалість — 2 години 21 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Хто прототип. Френк Ебігнейл — унікальний подвійний шахрай. У 1980 році він видав автобіографію, в якій описав усі свої неймовірні пригоди, роботу фейковим пілотом, шахрайства на мільйони доларів і таке інше. Але виявилося, що більшість пригод він вигадав. У 2020 році журналіст Алан Логан написав свою книгу, в якій довів, що злочинний шлях Ебігнейла був набагато простішим — крадіжки й оборудки з чеками. І не на мільйони доларів, як каже сам Френк, а лише на тисячі. Викликають сумнів і слова Ебігнейла про його співпрацю з ФБР. Френк і зараз живий, керує американською консалтинговою компанією Abagnale & Associates.

«Бути Стенлі Кубриком»

Про що фільм. 1998 рік, знаменитий режисер Стенлі Кубрик вже багато років не зʼявляється на публіці й веде дуже закритий спосіб життя. Але раптом його починають часто бачити в Лондоні, де він ходить у ресторани, спілкується з людьми, відвідує світські заходи. Журналісти, актори, критики й бізнесмени охоче йдуть із ним на контакт, адже це справжня сенсація. От тільки вони ще не здогадуються, що перед ними — Алан Конвей, шахрай, який видає себе за Кубрика.

Colour Me Kubrick / 2005 / США / режисер — Браян Кук / у головних ролях — Джон Малкович, Маріса Беренсон, Онор Блекман / тривалість — 1 години 26 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 42% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Хто прототип. Алан Конвей не був успішним шахраєм, його туристичний бізнес прогорів, дружина від нього пішла. А коли вона померла, їхніх дітей забрали у дитячий будинок, бо Конвей багато пив. Афера зі «Стенлі Кубриком» була останнім яскравим епізодом в житті Конвея, його дійсно водили по ресторанах, позичали гроші, брали невеликі інтервʼю. У 1998 році він помер від серцевого нападу. Адвокат самого Стенлі Кубрика потім казав, що великого режисера ця історія насмішила, а от його дружину Крістіану налякала.

«Я кохаю тебе, Філліпе Морріс»

Про що фільм. Поліцейський і таємний гомосексуал Стів Рассел потрапляє в автомобільну аварію. Після цього він вирішує, що життя закоротке для того, щоб жити не так, як хочеться. Стів стає шахраєм і потрапляє у вʼязницю. Там він знайомиться з іншим вʼязнем Філліпом і вони закохуються один в одного. Але у Стіва невеликий термін увʼязнення, тому вже на свободі він намагається витягти Філліпа з тюрми. Для цього він видає себе за адвоката, незаконно обіймає посаду фінансового директора великої медичної компанії та навіть інсценує власну смерть.

I Love You Phillip Morris / 2009 / Франція, США / режисери — Джон Рекуа та Гленн Фікарра / продюсер — Люк Бессон / у головних ролях — Джим Керрі, Юен Мак-Грегор, Леслі Манн / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Хто прототип. Реальна історія Стівена Рассела майже така ж цікава. За свою карʼєру самозванця він вдавав із себе до 15 різних людей. Найчастіше — вміло брехав про освіту і кваліфікацію, щоб отримати роботу. Але одного разу вдав із себе суддю, щоб знизити заставу за себе самого. Кілька разів тікав із вʼязниці, маскуючись, наприклад, під лікаря. Вдавав із себе мільйонера, щоб отримати позику в банку. Зараз Рассел у вʼязниці на довічному терміні, але скоро має вийти — на початку 2023 року йому погодили умовно-дострокове звільнення. Філліп Морріс — теж реальна людина, але вони вже багато років не спілкуються.

«Хамелеон»

Про що фільм. Тринадцятирічний Ніколас Марк Рендалл з Луїзіани зник безвісти. Чотири роки потому його родина не знає, що з ним сталося, та вірить у його повернення. Раптом приходить звістка з Іспанії — Ніколас там, його викрали для підпільної індустрії дитячої проституції. Але зараз він на свободі та може повернутися додому. Але перша зустріч з родиною проходить дуже дивно — підліток, в усьому схожий на Ніколаса, говорить з французьким акцентом і стверджує, що йому силоміць міняли зовнішність.

Le Caméléon / 2010 / США, Франція, Канада / режисер — Жан-Поль Саломе / у головних ролях — Марк-Андре Гронден, Фамке Янссен, Емілі де Рейвін / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb — 5,5.

Хто прототип. Фредерік Бурден — відомий французький самозванець, який з 1997 року 39 разів видавав себе за інших людей. Часто його жертвами були сімʼї підлітків, які пропали безвісти. Деяких Бурден дурив по декілька місяців. І навіть коли йому виповнилося майже 30 років, він досить вдало занижував собі вік, приховуючи зовнішні ознаки дорослішання. Але Фредерік каже, що ніколи не мав корисливих мотивів, а просто шукав родинне тепло, бо сам виріс у дитячому будинку. До 2023 року Бурден встиг одружитися і розлучитися, має пʼятьох дітей. Його можна знайти в Instagram.

«Змій»

Про що серіал. 1970-ті, у Таїланді, Непалі та Індії зникають туристи-хіпі. Нідерландський дипломат у Бангкоку Герман Кніппенберг розслідує зникнення голландської пари, яку востаннє бачили в магазині торговця коштовним камінням Чарльза Собраджа. З часом Кніппенберг зʼясовує, що документами зниклих туристів хтось продовжує користуватися, перетинаючи кордони різних країн.

The Serpent / 2021 / Велика Британія / режисери — Том Шенкленд і Ганс Герботс / у головних ролях — Тахар Рахім, Дженна Коулман, Біллі Хаул, Еллі Бамбер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Хто прототип. Чарльз Собрадж — французький шахрай, самозванець та серійний вбивця, який з 1963 по 1976 рік убив щонайменше 12 людей в девʼяти країнах. Найчастіше він втирався в довіру до туристів, видаючи себе за гіда або бізнесмена, вбивав їх, ховав тіла, а потім використовував їхні гроші та документи для переїзду в інше місце. Декілька разів Собрадж сидів у вʼязницях, останній раз — у Непалі, звідки його, вже 79-річного, випустили в грудні 2022 року за станом здоровʼя. Неодноразово він уникав екстрадиції до Таїланду, де на нього досі чекає смертна кара.

«Вигадана Анна»

Про що серіал. Росіянка Анна Сорокіна, яка довго жила в Німеччині, у 2013 році переїжджає до США і мріє стати частиною світського життя Нью-Йорку. Але робота фотографом у журналі — точно не найкоротший шлях до цієї мрії. Тому вона вигадує шахрайську схему — називатися донькою німецького мільйонера Анною Делві, відвідувати розкішні вечірки та заходи, знайомитися з людьми, брати кредити та позичати гроші. Згодом вона мріє відкрити власний артклуб.

Inventing Anna / 2022 / США / шоуранер — Шонда Раймс / у головних ролях — Джулія Гарнер, Анна Кламскі, Кеті Лоус, Лаверн Кокс / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, 36% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Хто прототип. Серіал досить послідовно розповідає історію справжньої Анни Сорокіної, яку в 2019 році засудили до 12 років увʼязнення за шахрайство. Компенсувати збитки жертвам її обману допоміг контракт з Netflix, результатом якого став цей серіал. У 2022 році її відпустили з вʼязниці під зобовʼязання не покидати свій дім і не користуватися соцмережами. Історію Анни Скорокіної ми вже детально розповідали.

«Фіктивний агент»

Про що фільм. Адвокатка Еліс знайомиться з таємничим Робертом і закохується в нього. Роберт розповідає їй, що він — агент британської розвідки MI5 і виконує секретне завдання. З часом він починає просити у неї допомогти в роботі. А потім каже, що їм загрожує небезпека і треба залягти на дно. Еліс вірить Роберту і робить усе, що він каже. От тільки жодного стосунку до MI5 і секретних місій Роберт не має.

Rogue Agent / 2022 / Велика Британія / режисери — Адам Паттерсон і Деклан Лоун / у головних ролях — Джеймс Нортон, Джемма Артертон, Шазад Латіф / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Хто прототип. Роберт Генді-Фрігард працював барменом і з початку 1990-х обманював людей, розповідаючи їм, що він працює на MI5 та розслідує таємні осередки Ірландської республіканської армії. У жертв він вимагав гроші, змушував їх продавати машини та нерухомість, розривати контакти з сімʼєю. Так він обманював жінок, яких потім кидав. Але інколи і просто насолоджувався своєю владою. Наприклад, вмовив студента дати себе побити, бо так треба для «секретної місії». У серпні 2022 року, через місяць після виходу фільму, Фрігарда заарештували у Франції, де він переховувався останні десять років. Окрім художнього фільму, про нього є також документальний мінісеріал The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman від Netflix.

Бонус: документальний фільм «Аферист із Tinder»

Про що фільм. Реальна історія шахрая Шимона Хаюта, який видавав себе за сина «короля діамантової індустрії» Льва Левієва і називався Саймоном. Він знайомився з жінками в Tinder, а потім починала працювати схема, трохи схожа на «схему Понці» — новій подрузі він показував імітацію шикарного життя коштом попередньої подруги. Усіх жертв він змушував брати кредити, розповідаючи, що в нього почалися проблеми, та навіть імітуючи замахи на себе. Ми вже писали про цю історію детально. Зараз Хают (це його справжнє імʼя) у розшуку в деяких країнах Європи, в Ізраїлі проти нього подала позов родина Левієвих.

The Tinder Swindler / 2022 / США / режисер — Фелісіті Морріс / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

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