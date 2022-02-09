Ізраїльський аферист видавав себе за сина «діамантового» мільярдера та видурив у жінок з Tinder мільйони доларів. Netflix зняв про нього серіал, а жертви досі виплачують кредити

Коли норвежка Сесілія Фьєллхой та Саймон Левієв познайомилися в Tinder, він одразу написав, що в Лондоні лише на одну ніч, і запропонував дівчині випити кави в готелі. Сесілія погуглила, що про нього відомо. Вона прочитала, що Саймон Левієв ― син відомого російсько-ізраїльського олігарха Льва Левієва, якого ще називають «Король діамантів». В Instagram Саймона було багато яскравих фото. Вона погодилася на побачення. Однією з перших тем, які вони обговорювали, стала робота.

«Він сказав, що працює CEO в LLD Diamonds і отримав роботу від свого тата. Коли він зазначив, що його батько ― «діамантовий король», отже, він ― «діамантовий принц», я подумала: «Боже мій, що ж це за сім’я», — пригадує дівчина.

За кавою Саймон сказав, що хоче дізнатися Сесілію краще, однак, на жаль, йому потрібно летіти у відрядження до Болгарії. Він запропонував дівчині приєднатися.

Вона подумала, що була б ідіоткою, якби відмовилася. Сесилія зібрала сумку з найнеобхіднішим і вже за кілька годин вирушила із Саймоном у Болгарію на його приватному літаку. Вони зустрічалися кілька місяців. В якийсь момент у Саймона почалися проблеми, його життю нібито погрожували конкуренти по бізнесу. Рятуючи свого хлопця, Сесилія почала брати кредити в різних банках. А одного дня дізналася, що людини, яку вона знала як Саймона Левієва, ніколи не існувало. Це був один із псевдонімів ізраїльського афериста Шимона Хаюта.

Шимон Хают народився 1991 року у Бней-Браці, місті на захід від Тель-Авіва. Про його минуле відомо небагато, проте в документальному фільмі Netflix зазначається, що воно точно не було розкішним.

Шимон не мав жодного стосунку до діамантового бізнесу ― хлопець народився в родині рабина Йоханана Хаюта. Він почав шахраювати ще до того, як йому виповнилося 20. У березні 2011 року ізраїльська поліція вперше затримала Хаюта за крадіжку, шахрайство та підробку документів ― він вкрав кілька десятків тисяч доларів у ізраїльської сім’ї, де підробляв нянькою.

Арешт закінчився нічим ― хлопця відпустили під заставу. Користуючись нагодою, Хают утік з Ізраїлю за фальшивим паспортом. Оскільки він не зʼявився до суду, порушену проти нього справу заморозили.

Деякий час Шимон подорожував країнами під іменем Мордекая Нісімо Тапіро. За даними ізраїльських ЗМІ, у 2011 році він переховувався в Україні.

Батько Шимона нібито зателефонував київському рабину Гілелю Коену і попросив допомогти його сину влаштуватися в Україні, пославшись на те, що той «був заручений, однак сватання скасували, тож йому довелося залишити країну і шукати роботу».

Коен допоміг Шимону знайти житло в Києві та навіть дав для цього гроші. «Коли Саймон приїхав в Україну, він жив у готелі за $110 за ніч. Я запропонував йому переїхати в удвічі дешевшу квартиру, а він попросив мене позичити йому $1 000», ― казав рабин.

Із часом Коен позичив Шимону ще $4 000, які той так і не повернув. А одного разу, коли Коен поїхав в Ізраїль і запропонував Хаюту тимчасово пожити в його квартирі, шахрай влаштував у помешканні рабина гучну вечірку, викрав чекову книжку Коена та роздав дівчатам коштовності його дружини.

Instagram

У 2015-му Шимон опинився у Фінляндії. І, схоже, саме там вигадав схему, як можна безбідно жити чужим коштом. Створивши образ заможного чоловіка з небезпечною професією, він почав виманювати гроші в жінок. Він казав, що є агентом Моссаду або працює у збройній індустрії, входив у довіру до жертв, а потім удавав, що його життя в небезпеці та йому терміново потрібні гроші.

Однією з перших його жертв стала фінка, з якою Шимон познайомився в Бангкоку та у якої зупинився у Фінляндії ― вона «позичила» Хаюту $40 тисяч. Згодом на аферу Хаюта повелися ще три фінки та громадянка Данії, які познайомилися з ним у Tinder. Вони дали йому понад $100 тисяч. Хают обіцяв жертвам усе повернути, проте так цього й не зробив. У вересні 2015 року ошукані фінки звернулися до поліції.

Шимона заарештували фінські правоохоронці. Під час обшуку поліція знайшла три підроблені ізраїльські паспорти, три водійські посвідчення та п’ять підроблених кредиток American Express. Гельсінський окружний суд засудив Хаюта до трьох років увʼязнення. Однак він провів за ґратами трохи понад рік. Афериста екстрадували в Ізраїль. Там відновили стару справу про шахрайство, але Хают втік до Європи, не дочекавшись нового слухання.

Після ув’язнення Хают вдосконалив свою тактику. Вирішивши видати себе за сина російсько-ізраїльського олігарха Льва Левієва, він офіційно змінив ім’я на «Саймон Левієв». Під цим іменем створив сторінку в Instagram і акаунт у Tinder, де знайомився з потенційними жертвами.

Хают розповідав жінкам, що працює у прибутковому, проте небезпечному діамантовому бізнесі. За гроші, отримані від попередніх шахрайських схем, він приватним літаком возив їх на побачення в інші країни та купував розкішні подарунки.

Instagram

Створити правдоподібний образ заможного CEO Саймону допомагала команда поплічників. Серед них ― «охоронець» і «бізнес-партнер», які часто супроводжували Хаюта в подорожах. Найдивніше, що одна з ошуканих ним же фінок кілька разів вдавала з себе його колишню дружину, допомагаючи обманювати нових жертв.

Після кількох тижнів або місяців спілкування Хают розповідав жертвам, що конкуренти намагаються завадити йому укласти прибуткову угоду, а його життю може загрожувати небезпека. Він стверджував, що йому потрібні гроші, які не можна було б відстежити, і просив жінок позичити йому готівку або свої кредитні картки.

Намагаючись допомогти Левієву, жертви віддавали йому всі свої заощадження та брали кредити. Саймон надсилав їм підроблені чеки, які стверджували, що він нібито переказав гроші. Однак вони так ніколи й не приходили. Тим часом Саймон витрачав гроші на подорожі, дорогі ресторани й те, щоб переконати у своєму багатстві нових жертв.

За словами Сесілії Фьєллхой, Саймон почав просити у неї гроші приблизно за місяць після зустрічі в кафе та спільної поїздки в Болгарію. Однак дівчина не бачила в цьому нічого дивного.

Саймон постійно розповідав їй про те, що його робота небезпечна, казав, що йому погрожують, показував фото куль і траурних вінків, які йому нібито надіслали вороги. Коли однієї ночі Саймон написав, що його «охоронця» Пітера поранили, і попросив Сесілію тимчасово дати йому свою карту American Express, вона повірила, що він справді в небезпеці.

Дівчина дала йому карту. Однак кожні кілька днів аферисту потрібна була нова сума грошей. Щоб захистити хлопця, дівчина взяла в дев’яти банках кредити на $250 тисяч. Саймон обіцяв усе повернути, однак гроші не приходили, а стосунки пари дедалі більше псувалися.

Під час зустрічі з кредиторами одного з банків Сесілія розповіла їм усю ситуацію. Ті сказали, що чоловік, якого вона знала як Саймона Левієва, — насправді професійний аферист Шимон Хают.

Дізнавшись про це, Сесілія повернулася в Осло до батьків і звернулася до норвезької газети VG. Вона передала журналістам усе листування із Саймоном і виписки транзакцій за картою. Це допомогло розслідувачам вийти на інших постраждалих, зокрема на шведку Перніллу Сьохольм.

Вона не була дівчиною Хаюта, але понад рік дружила із шахраєм і втратила майже всі свої заощадження, щоб допомогти йому «сховатися від ворогів». Сьохольм теж передала журналістам усі документи. Після цього вони з’ясували, що, найімовірніше, мають справу з добре продуманою «фінансовою пірамідою».

«Він витрачав гроші Сесілії на Перніллу, а гроші Пернілли ― ще на когось. Він ніколи не використовував кредитну карту зі своїм імʼям, тож мав правдоподібне виправдання. Він завжди міг сказати, що просто позичив гроші. Це майже ідеальна афера», ― зазначила журналістка VG Наталі Хансен.

Шахрайська схема Хаюта — це своєрідний варіант відомої схеми Понці, яку використовують шахраї у фінансових пірамідах, коли виплати прибутків інвесторам надходять зі внесків нових інвесторів. Тільки в цьому випадку жінки не робили інвестицій, а думали, що допомагають коханому чи близькому другу. Тим часом Хают витрачав їхні гроші, щоб справити враження на інших жінок, які згодом теж ставали жертвами.

Шимон Хают з Перніллою Сьохольм, однією з його жертв. vg.no / «Бабель»

Зібравши всі дані, у 2019 році журналісти опублікували масштабне розслідування на основі історій Сесілії та Пернілли. Усе більше постраждалих почали повідомляти про те, що теж стикалися із Шимоном. Зловмисника оголосили в розшук в Ізраїлі, Швеції, Англії, Німеччини, Данії та Норвегії.

Через публічність Хают більше не міг заробляти гроші в Tinder. Зрештою, у липні 2019 року ізраїльська поліція спільно з Інтерполом заарештувала його у Греції за підказкою ще однієї постраждалої Ейлін Шарлотт, яка випадково прочитала розслідування та дізналася, що її хлопець ― аферист.

Ейлін — єдина відома жертва Хаюта, якій вдалося його обманути та повернути частину з позичених коштів. Вона вмовила Шимона, що може продати його брендовий одяг і вислати йому гроші. Шимон, який через публікацію історії залишився один, погодився і передав їй дві валізи дорогих речей. Ейлін досі продає його одяг, але, звісно, не віддає аферисту ані цента ― все одно він заборгував їй більше.

Після арешту Саймона екстрадували в Ізраїль. Він заперечував усі звинувачення, казав, що не мав жодного наміру видавати себе за сина Льва Левієва, і наполягав, що «не брав у цих жінок ані цента».

На тлі розслідування в Ізраїлі зацікавилися також батьком Шимона. Місцеві ЗМІ запідозрили рабина Йоханана Хаюта в тому, що він брав участь в аферах разом із сином, допомагав йому переховуватися від поліції та втекти з Ізраїлю у 2017 році.

Netflix

У грудні 2019 року суд Тель-Авіва визнав Шимона винним у крадіжці, шахрайстві та підробці документів за звинуваченнями 2011 року. Його засудили до 15 місяців ув’язнення, проте через пандемію коронавірусу Хают вийшов на свободу всього через 5 місяців ― місцева влада вирішила зменшити кількість засуджених у в’язницях.

Зараз Шимон Хают живе в Ізраїлі та працює «бізнес-консультантом» На його сайті зазначено, що він — «багатий бізнесмен, який зробив себе сам». З постів, які він публікував на своїй сторінці в Instagram, допоки не видалив її минулого тижня, зрозуміло, що він веде безбідне життя. На останній світлині, опублікованій три місяці тому, він позував біля червоної Ferrari.

Тим часом багато його жертв, зокрема Сесілія, Пернілла й Ейлін, досі виплачують кредити, які взяли на його прохання. За підрахунками розслідувачів, протягом 2017—2019 років Левієв заробив на аферах у Tinder близько $10 мільйонів.

Компанія Tinder заявила, що провела розслідування і видалила Саймона з платформи. «Ми провели внутрішнє розслідування і можемо підтвердити, що Саймон Левієв більше не активний у Tinder під жодним зі своїх відомих псевдонімів», — йдеться в заяві компанії.

Сервіс офіційно оновив свою політику. У нових правилах платформа закликала користувачів «вірити шостому чуттю», обережно ставитися до «надмірних проявів уваги», намагатися не ділитися персональною інформацією на кшталт паспортних даних і, найголовніше, не відправляти нікому гроші онлайн.



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