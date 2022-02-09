Израильский аферист выдавал себя за сына «бриллиантового» миллиардера и одурачил женщин в Tinder на миллионы долларов. Netflix снял о нем фильм, а жертвы все еще выплачивают кредиты

Когда норвежка Сесилия Фьелхой и Саймон Левиев познакомились в Tinder, он сразу написал, что в Лондоне всего на одну ночь, и предложил девушке выпить кофе в отеле. Сесилия погуглила, что о нем известно. Она прочла, что Саймон Левиев — сын русско-израильского олигарха Льва Левиева, известного как «король бриллиантов». В Instagram Саймона было много ярких фото. Она согласилась на свидание. Одной из первых тем, о которых они говорили, стала работа.

«Он сказал, что работает CEO в LLD Diamonds и получил работу от своего папы. Когда он отметил, что его отец — «бриллиантовый король», что означало, что он — «бриллиантовый принц», я подумала: «Боже мой, что же это за семья», — вспоминает девушка.

За кофе Саймон сказал, что хочет узнать Сесилию получше, однако, к сожалению, ему нужно лететь в командировку в Болгарию. Он предложил девушке присоединиться.

Она подумала, что была бы идиоткой, если бы отказалась. Сесилия собрала сумку с самым необходимым и уже через несколько часов отправилась с Саймоном в Болгарию на его частном самолете. Они встречались несколько месяцев. В какой-то момент у Саймона начались проблемы, его жизни угрожали конкуренты по бизнесу. Спасая своего парня, Сесилия принялась брать кредиты в разных банках. А однажды узнала, что человека, известного как Саймон Левиев, никогда не существовало. Это был один из псевдонимов израильского афериста Шимона Хаюта.

Шимон Хают родился в 1991 году в Бней-Братце, городе к западу от Тель-Авива. О его ранней жизни известно не так много, однако в документальном фильме Netflix говорится, что она точно не была роскошной.

Шимон не имел никакого отношения к бриллиантовому бизнесу — парень родился в семье раввина Йоханана Хаюта. Он начал заниматься мошенничеством еще до того, как ему исполнилось 20. В марте 2011 года израильская полиция впервые задержала Хаюта за кражу, мошенничество и подделку документов — он украл несколько десятков тысяч долларов у израильской семьи, где подрабатывал няней.

Арест закончился ничем — парня отпустили под залог. Пользуясь случаем, Хают бежал из Израиля с фальшивым паспортом. Поскольку он не явился в суд, дело, которое против него открыли, заморозили.

Некоторое время Шимон путешествовал по странам под фальшивым именем Мордекая Нисимо Тапиро. По данным израильских СМИ, в 2011 году он скрывался в Украине.

Отец Шимона, Йоханан Хают, якобы позвонил киевскому раввину Гилелю Коэну и попросил помочь сыну устроиться в Украине, сославшись на то, что Шимон «был обручен, однако сватовство отменили, поэтому он покинул страну и вынужден искать работу».

Коэн помог Шимону найти жилье в Киеве и даже дал для этого деньги. «Когда «Саймон» приехал в Украину, он жил в отеле за $110 долларов за ночь. Я предложил ему переехать в квартиру вдвое дешевле, а он, в свою очередь, попросил меня одолжить ему 1000 долларов», ― говорит он.

Со временем раввин одолжил Шимону еще $4 тысячи. Эти деньги он так и не вернул. А однажды, когда Коэн уехал в Израиль и предложил Хаюту временно пожить в его квартире, мошенник устроил в доме раввина громкую вечеринку, похитил чековую книжку Коэна и раздал девушкам драгоценности его жены.

Instagram

В 2015 году Шимон оказался в Финляндии. И, похоже, именно там придумал схему, как можно безбедно жить за чужие средства. Создав образ богатого мужчины с опасной профессией, он начал выманивать деньги у женщин. Он говорил, что является агентом Моссада или что работает в оружейной индустрии, входил в доверие к жертвам, а затем — делал вид, что его жизнь в опасности и ему срочно нужны деньги.

Одной из первых жертв афериста стала финка, с которой Шимон познакомился в Бангкоке и у которой позже он остановился в Финляндии — она «одолжила» Хаюту $40 тысяч. Затем на аферу Хаюта повелись еще три финки и одна гражданка Дании, заметившие его в Tinder. Они дали ему больше $100 тысяч. Хают обещал жертвам все вернуть, однако денег так и не было. В сентябре 2015 года финки обратились в полицию.

Шимона арестовали финские правоохранители. Во время обыска полиция нашла три поддельных израильских паспорта, трое водительских прав и пять поддельных кредиток American Express. Хельсинский окружной суд приговорил Хаюта к трем годам за решеткой. Однако он провел в тюрьме чуть больше года. Афериста экстрадировали в Израиль. Там снова открыли старое дело о мошенничестве, однако Хают бежал в Европу, не дождавшись нового слушания.

После заключения Хают усовершенствовал свою тактику. Решив выдать себя за сына русско-израильского олигарха Льва Левиева, он официально сменил имя на «Саймон Левиев». Под этим именем создал страницу в Instagram и аккаунт в Tinder, где знакомился с потенциальными жертвами.

Хают рассказывал женщинам, что работает в прибыльном, но опасном бриллиантовом бизнесе. За деньги, полученные от предыдущих мошеннических схем, он на частном самолете возил их на свидания в другие страны и покупал роскошные подарки.

Instagram

Создать правдоподобный образ богатого CEO Саймону помогала команда приспешников. Среди них — «телохранитель» и «бизнес-партнер», которые часто сопровождали Хаюта в путешествиях. Самое удивительное, что одна из его жертв, финка, несколько раз притворялась его бывшей женой, помогая обманывать новых жертв.

Через несколько недель или месяцев общения Хают рассказывал жертвам, что конкуренты пытаются помешать ему заключить прибыльное соглашение, а его жизнь может быть в опасности. Он утверждал, что ему нужны деньги, которые было бы невозможно отследить, и просил женщин одолжить ему наличные деньги или свои кредитные карты.

Стараясь помочь Левиеву, жертвы отдавали ему все свои сбережения и брали кредиты. Саймон посылал им поддельные чеки, «подтверждавшие», что он якобы перевел деньги. Однако деньги так никогда и не приходили. Сам Саймон тратил деньги на путешествия, дорогие рестораны и на то, чтобы убедить в своем богатстве новых жертв.

По словам Сесилии Фьелхой, Саймон стал просить у нее деньги примерно через месяц после встречи в кафе и совместной поездки в Болгарию. Однако девушка не видела в этом ничего удивительного.

Саймон постоянно рассказывал ей о том, что его работа опасна, говорил, что ему угрожают, и показывал фото пуль и траурных венков, которые якобы прислали ему враги. Когда однажды ночью Саймон написал ей, что его охранника Питера ранили, и попросил Сесилию временно дать ему свою карту American Express, она поверила, что он действительно в опасности.

Девушка дала ему карту. Однако каждые несколько дней аферисту требовалась новая сумма денег. Чтобы защитить молодого человека, девушка взяла в девяти банках кредиты на сумму в $250 тысяч. Саймон обещал все вернуть, однако деньги не приходили, а отношения пары все больше портились.

Во время встречи с кредиторами одного из банков Сесилия рассказала им всю ситуацию. Те сказали, что мужчина, которого она знала как Саймона Левиева, не кто иной, как «профессиональный аферист» Шимон Хают.

Узнав об этом, Сесиль вернулась к родителям в Осло и обратилась в норвежскую газету VG. Она передала журналистам всю переписку с Саймоном и выписку транзакций по карте. С помощью этого расследователи вышли на других пострадавших — в частности, на шведку Перниллу Сьохольм.

Она не была девушкой Хаюта, но больше года дружила с мошенником и потеряла почти все свои сбережения, чтобы помочь ему скрыться от «врагов». Сьохольм тоже передала журналистам все документы. После этого они выяснили, что, скорее всего, имеют дело с хорошо продуманной «финансовой пирамидой».

«Он тратил деньги Сесилии на Перниллу, а деньги Перниллы — еще на кого-то. Он никогда не использовал кредитную карту со своим именем, так что он имел правдоподобное оправдание. Он всегда мог сказать «я просто одолжил деньги». Это почти идеальная афера», — отметила журналистка VG Натали Хансен.

Мошенническая схема Хаюта — это своеобразный вариант известной «схемы Понци», используемой мошенниками в финансовых пирамидах, когда выплаты доходов инвесторам поступают из вложений новых инвесторов. Только в этом случае женщины не делали инвестиций, а думали, что помогают любимому или близкому другу. А сам Хают тратил их деньги, чтобы произвести впечатление на новых женщин, которые впоследствии становились жертвами.

Шимон Хают с одной из жертв, Перниллой Сьохольм. vg.no / «Бабель»

Собрав все данные, в 2019 году журналисты опубликовали масштабное расследование на основе историй Сесилии и Перниллы. Все больше пострадавших начали сообщать о том, что сталкивались с Шимоном. Злоумышленника объявили в розыск в Израиле, Швеции, Англии, Германии, Дании и Норвегии.

Из-за публичности Хают больше не мог зарабатывать деньги в Tinder. В июле 2019 года израильская полиция совместно с Интерполом арестовала мужчину в Греции по подсказке еще одной пострадавшей Эйлин Шарлотт, которая случайно прочитала расследование и узнала, что ее парень — аферист.

Эйлин — единственная известная жертва Хаюта, которой удалось обмануть самого мошенника и вернуть часть средств, которые она ему одолжила. Она уговорила Шимона, что может продать его брендовую одежду и выслать деньги. Шимон, который из-за публикации истории остался один, согласился и передал ей два чемодана дорогих вещей. Эйлин до сих пор продает его одежду, но, конечно, не отдает аферисту ни цента. Он все равно должен ей больше.

После ареста Саймона экстрадировали в Израиль. Он отрицал все обвинения, говорил, что не собирался выдавать себя за сына Льва Левиева, и настаивал, что «не брал у этих женщин ни копейки».

На фоне расследования в Израиле заинтересовались отцом Шимона. Местные СМИ заподозрили раввина Йоханана Хаюта в том, что он участвовал в аферах вместе с сыном, помогал ему скрываться от полиции и, в частности, скрыться из Израиля в 2017 году.

Netflix

В декабре 2019 года суд Тель-Авива признал Хаюта виновным в краже, мошенничестве и подделке документов по обвинениям 2011 года. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы, однако из-за пандемии коронавируса Хают вышел на свободу всего через 5 месяцев — местные власти решили уменьшить количество осужденных в тюрьмах.

Сейчас Шимон Хают живет в Израиле и работает «бизнес-консультантом». На его сайте говорится, что он — «богатый бизнесмен», который «сделал себя сам». Из постов, которые Левиев публиковал на своей странице в Instagram перед тем, как удалил ее на прошлой неделе, ясно, что он ведет безбедную жизнь. На последней фотографии, опубликованной три месяца назад, он позировал возле красного Ferrari.

Тем временем многие его жертвы, в том числе Сесилия, Пернилла и Эйлин, все еще выплачивают кредиты, взятые по просьбе мошенника. По подсчетам расследователей, в течение 2017—2019 годов «Левиев» заработал на аферах в Tinder около $10 миллионов.

Компания Tinder заявила, что провела расследование и удалила Саймона с платформы. «Мы провели внутреннее расследование и можем подтвердить, что Саймон Левиев больше не активен в Tinder ни под одним из своих известных псевдонимов», — говорится в заявлении компании.

Сервис официально обновил свою политику. В новых правилах платформа призвала пользователей «верить шестому чувству», осторожно относиться к «чрезмерным проявлениям внимания», стараться не делиться персональной информацией типа паспортных данных, и самое главное — не отправлять никому деньги онлайн.



Отправлять деньги онлайн малознакомым людям — плохая идея. А вот поддержать «Бабель» официальным донатом — хорошая!