У хмельницькому храмі «московські попи» побили хлопця, який щойно повернувся з війни. За це в УПЦ МП відібрали собор, а саму церкву заборонили, тільки не по-справжньому — репортаж

1.

Уранці 2 квітня колишній військовий медик Артур Ананьєв одягнув військову форму, яка кілька місяців висіла у шафі, сказав дружині, що йде прогулятися, сів у маршрутку і за десять хвилин, о 09:20, зайшов у двір Святого-Покровського кафедрального собору в Хмельницькому. Там проходила недільна служба.

Востаннє Артур був тут кілька років тому. Разом із друзями стояв біля собору і кричав вірянам, щоб ті відмовлялися від Московського патріархату і переходили до Православної церкви України. Люди на хлопців не звертали уваги.

Цього разу Артур на подвір’ї був один ― більшість його друзів воюють. Він і сам був на фронті, поки у травні 2022 року не отримав контузію ― біля нього вибухнула російська ракета. Артур звільнився з армії та відтоді все збирався навідатися в собор ― подивитися, як поводяться священники Московського патріархату після року повномасштабного вторгнення.

У храмі на службі було близько ста вірян. За іконостасом біля вівтаря ― митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній, голова єпархії. Неочікувано для всіх Ананьєв крикнув: «Скільки ще людей мають загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?» Тієї ж миті його штовхнув чоловік у фіолетовому церковному вбранні — стихарі. Він бив Ананьєва ногами, інші чоловіки викручували йому руки, душили, боляче давили на груди. Якась літня жінка вдарила його по обличчю. Інша жінка просила чоловіків зупинитись і викликати поліцію. Коли Артура тягнули до дверей, він впав на камʼяну підлогу і сильно забився. Коли намагався підвестися, на нього сів той самий чоловік у стихарі.

— Мені немає чим дихати, ― кричав Артур.

— Мені насрати, що ти там маєш чи не маєш, ― відповів церковник. Але хтось таки його відтягнув.

Артур підвівся, з носа і губи у нього текла кров, у голові паморочилось, нудило. Коли на виклик приїхали поліцейські, він коротко переповів, що сталося, а в цей час хтось із натовпу сказав, що саме Ананьєв влаштував у церкві дебош. Поліцейські сказали, що складуть на нього адміністративний протокол за хуліганство.

— Да раді Бога, ― відповів чоловік. ― Робіть що хочете. Дайте хоч вийду за територію храму і покурю.

Патрульні кивнули, відійшли та швидко повернулись зі священником і двома свідками. Ті дали показання проти Артура. Він не заперечував ― вирішив оскаржити адмінпротокол у суді та нічого не хотів доводити у присутності тих, хто його побив.

Удома Ананьєву стало гірше. Він набрав знайомого адвоката, щоб той залагодив справу з адміністративним протоколом. Адвокат порадив їхати в лікарню, знімати побої та писати заяву в поліцію. Артур вагався: у священників були свідки, а у нього жодного доказу, що побили його, а не він.

Ананьєв за освітою лікар-ветеринар. У ЗСУ був санітарним інструктором 2 роти 19 стрілецького батальйону. Коли у травні 2022-го його контузило, голова боліла приблизно так само. Через це він все ж вирішив їхати в госпіталь. Там швидко встановили діагноз ― черепно-мозкова травма і забій головного мозку. Хлопцю терміново поставили крапельницю, так минуло кілька годин. Увесь цей час Артур не перевіряв телефон, а коли дістав його, побачив десятки повідомлень і пропущених викликів. Серед повідомлень було одне від дружини Вікторії. Вона написала, що пишається ним та йде до церкви ― зараз там увесь Хмельницький.

— Я не знав, що хтось знімав, як мене били. А потім зазирнув у соціальні мережі, а там хвиля, ― згадує він. ― Хотів піти під собор ― лікарі заборонили.

Після тижня лікування стан Ананьєва поганий — чоловікові часто стає зле. Михайло Мельниченко / «Бабель»

2.

Відео бійки в соборі у Facebook виклав депутат Хмельницької облради від партії «Свобода» Віктор Бурлик. Він зараз на фронті, тож зняв відео не він, але хто це зробив і передав йому ― не розповідає. Пост швидко поширився соцмережами, тому вже вдень біля собору зібралися сотні, а ввечері ― тисячі обурених побиттям військового.

— Люди їхали в маршрутках і обговорювали, що сталося. У центрі не було жодного вільного місця, щоб припаркуватися. Люди йшли до собору не групами ― це був загальний потік, ― розповідає «Бабелю» хмельницький блогер Андрій Попик. ― Я не памʼятаю, щоб останніми роками на мітинг виходило так багато людей. Це було схоже на часи Майдану.

Спочатку між собором і натовпом стояли поліцейські. У двір церкви вони нікого не пропускали. Коли людей стало багато, правоохоронці відступили, і мітингарі заполонили двір і сходи собору.

Тим часом Хмельницька єпархія у Telegram і Facebook писала, що Ананьєв ― «член злочинного організованого угруповання», «людина, яка вдягнула форму військового», «облила та пошкодила Священне Євангеліє». Людей це лише обурювало ― їх ставало дедалі більше. Із натовпу кричали: «Геть московських попів», і просто на місці малювали плакати з вимогою покарати винних у побитті Ананьєва.

Відео побиття дійшло й до Національної поліції ― там заявили, що відкривають кримінальне провадження за хуліганство і шукають тих, хто бив хлопця.

— Що їх шукати, ми самі всіх знайшли, ― кричали в натовпі.

У чоловікові у фіолетовій церковній одежі хмельничани впізнали іподиякона Ігоря Слободяна. Він не священник, а клірик, який допомагає під час богослужінь. У кафедральний собор ходив змалку. Прихожани та всі, хто живуть поблизу собору, добре його знають. Хтось надрукував пачку портретів Слободяна ― стоп-кадр з відео побиття. Ними швидко обклеїли вікна та двері храму.

Мітинг на підтримку Ананьєва зібрав майже чотири тисячі мешканців Хмельницького. Андрій Попик / «Бабель» За перехід до ПЦУ люди голосували перед собором, загалом — 1 225 голосів, але скільки з них вірян кафедрального собору, а скільки небайдужих містян — невідомо. Андрій Попик / «Бабель» Мітинг на підтримку Ананьєва зібрав майже чотири тисячі мешканців Хмельницького. За перехід до ПЦУ люди голосували перед собором, загалом — 1 225 голосів, але скільки з них вірян кафедрального собору, а скільки небайдужих містян — невідомо. Андрій Попик / «Бабель»

Депутат Хмельницької обласної ради від партії «Свобода» Юрій Смаль привіз під собор шість столів і оголосив збір підписів за перехід парафіяльної громади до ПЦУ.

— Я коли побачив відео, це був такий шок. Навіть не впізнав, що це наш собор і що на відео Артур, ― розповідає він «Бабелю». ― Став дзвонити друзям, а вони кажуть: «Так це у нас».

Смаль знає Артура понад пʼять років, відтоді як той шістнадцятирічним хлопцем бігав на майдан у Хмельницькому під час Революції гідності. Коли зʼявилася Православна церква України, вони разом їздили по селах області захищати громади, які хотіли перейти до ПЦУ. Батюшки Московського патріархату не віддавали ключі від церков. Після 24 лютого 2022 року Смаль допомагав створювати 19 окремий стрілецький батальйон, куди добровольцем записався Артур.

— Коли впізнав його на відео, був офігевший, ― каже він. ― Захотілося їхати та всім, кого побачу, давати тягла. Але біля собору побачив тисячі людей і вирішив, що цим треба скористатися. Бо покричати «геть попа» замало, ― говорить депутат. ― Антоній пересидить бурю і покаже дулю.

Підписи за перехід собору до ПЦУ шість добровольців зібрали за кілька годин. Накрапував дощ, папірці мокли, але черга охочих проголосувати не зменшувалася. За кілька годин зареєструвалися 1 225 людей. Тут же обрали так звану парафіяльну комісію ― до десяти людей, які мали зайти в собор і описати майно. Смаль її очолив.

Увесь цей час настоятель собору Антоній спостерігав за мітингом зі свого будинку поруч. Саме туди Смаль відправився з підписами парафіян. За його словами, Антоній віддав ключі від собору і сказав, що як люди хочуть, він не проти переходу, але йому треба порадитися зі священниками.

Кафедральний собор залишається обклеєний портретами іподиякона Ігоря Слободяна через тиждень після мітингу. Де Слободян — поліція не знає. Михайло Мельниченко / «Бабель»

Про митрополита Антонія люди у Хмельницькому, з якими поспілкувався «Бабель», говорять добре. Кажуть, він виважена людина з непростою долею. У 1991 році Антоній пішов з Російської православної церкви та приєднався до Української автокефальної православної церкви. За рік знов повернувся в РПЦ ― взяв участь у Харківському соборі, де від влади усунули митрополита Московського патріархату Філарета (Денисенка) і призначили головою УПЦ МП Володимира (Сабодана). Після цього Антоній отримав місце голови Хмельницької єпархії. Від 2019 року, коли Україна отримала Томос, у Хмельницькій області діяло «Братство преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських», яке створили в кафедральному соборі. До нього входили священники і церковні клірики, зокрема й Ігор Слободян.

Юрій Смаль розповідає, що братство намагалося завадити громадам переходити до ПЦУ. Коли селище оголошувало про зміну конфесії, члени братства приїжджали разом з «титушками» і влаштовували провокації: не віддавали ключі від церков, залякували священників, влаштовували бійки. Але після 24 лютого Антоній одним із перших з-поміж керівників єпархій УПЦ МП засудив війну росії проти України та заборонив поминати керівника РПЦ патріарха Кирила в богослужіннях.

Смаль вважає, що Антоній, імовірно, не може наважитись приєднатися до ПЦУ через поважний вік. Цього року митрополиту виповниться 77 ― щось кардинально змінювати йому важко.