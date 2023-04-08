Що подивитися у вихідні. Драмеді «Сварка», італійський мафіозний серіал «Гарні матері» та добрий сімейний фільм про чупакабру від Кріса Коламбуса

Драмедійний серіал «Сварка»

Про що серіал. Успішна бізнесвумен Емі Лау та простий будівельний підрядник Денні Чо випадково знайомляться на дорогах Каліфорнії. І це не романтична зустріч — вони стикаються на стоянці та сваряться. Денні женеться за машиною Емі та запамʼятовує її номер. Звичайна сварка переростає в історію помсти та божевілля, бо і Денні, й Емі вирішують, що з них вже досить негараздів у цьому житті.

Beef / Netflix / шоуранер — Лі Сон Джин / у головних ролях — Стівен Юн, Алі Вонґ, Джозеф Лі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 97% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал хорошим «розважальним хаосом» і каже, що за історіями Емі та Денні цікаво спостерігати. Оглядач на RogerEbert пише, що серіал по-хорошому непередбачуваний — глядач очікує, що все ось-ось вибухне насиллям, аж раптом починаються комедійні моменти.

Сімейний фільм «Чупа»

Про що фільм. Малий Алекс живе в Канзас-Сіті. У нього мексиканське коріння, але він хоче бути як всі інші учні в школі, тому не цікавиться мексиканською культурою. І не хоче їхати на весняні канікули в Мексику до свого дідуся Чави, колишнього чемпіона «Луча лібре». Перші дні він відверто нудьгує та хоче додому, аж раптом зустрічає дивну істоту — малу чупакабру. На неї полює американський вчений Річард Квінн. Алекс із кузенами Мемо та Луною вирішує захистити створіння.

Chupa / Netflix / режисер — Хонас Куарон / продюсер — Кріс Коламбус / у головних ролях — Деміан Бічір, Еван Віттен, Крістіан Слейтер / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що персонажі добре прописані, а у фільмі є милі моменти, проте сюжет занадто сумбурний, йому не вистачає заглиблення в міф про чупакабру. Variety дивується, що діалоги у фільмі англійською мовою, а не іспанською, і каже, що він сподобається глядачам, які нічого не чули про чупакабру.

Драматичний мінісеріал «За океан»

Про що серіал. Екранізація роману Flight Portfolio 2019 року американської письменниці Джулі Орінгер, який частково заснований на реальних подіях. Марсель, 1940 рік. Американці Мері Джейн Ґолд і Варіан Фрай допомагають біженцям переховуватися від нацистського режиму та тікати до США. Фрай намагається переконати американського консула в тому, що винищення євреїв нацистами — це не чутки. Але США продовжують тримати нейтралітет і не хочуть додатково допомагати біженцям перетнути Атлантику.

Transatlantic / Netflix / шоуранери — Анна Вінґер і Деніел Гендлер / у головних ролях — Джилліан Джейкобс, Лукас Енґландер, Корі Майкл Сміт / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Guardian називає мінісеріал «майже чудовою драмою», і каже, що йому бракує відчуття небезпеки, яке мало б супроводжувати такий сюжет. Variety пише, що авторам серіалу варто було більше фокусуватися на постатях Ґолд і Фрая, адже саме ці персонажі написані з реальних людей, які врятували приблизно 2 тисячі біженців.

Музична комедія «Бріолін: зліт «Рожевих леді»

Про що серіал. Приквел відомого голлівудського фільму «Бріолін» 1978 року. Дія розгортається в тій самій школі Ріделл-Хай у 1954 році — за пʼять років до подій основного фільму. Джейн — популярна учениця та дівчина «короля школи» Бадді. Але різні чутки руйнують її репутацію, тому вони змушена потоваришувати з «невдахами» — Олівією, Синтією та Ненсі. Джейн вирішує, що зробить зі своєї нової компанії суперпопулярну тусовку, якій заздритиме вся школа.

Grease: Rise of the Pink Ladies / Paramount+ / шоуранер — Аннабель Оукс / у головних ролях — Маріса Давіла, Шаєнн Ізабель Веллс, Арі Нотартомасо, Тріція Фукухара / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,0.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що як мюзикл серіал відверто слабкий, а от як історія дорослішання — доволі цікавий. AV Club каже, що цей серіал доводить — бувають вдалі випадки експлуатації старих сюжетів.

Кримінальний серіал «Гарні матері»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2018 року американського письменника Алекса Перрі, частково заснованого на реальних подіях. Анна Колаче — державний обвинувач, вона веде справу проти ватажків калабрійської злочинної організації «Ндрангета». Щоб зруйнувати кримінальну імперію, вона йде на несподіваний крок — починає працювати з дружинами та матерями членів організації. Знедолені жінки, які хочуть врятувати своїх дітей від криміналу, поступово дають Анні необхідні для обвинувачення факти. Серіал отримав нагороду на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2023 році.

The Good Mothers / Hulu і Disney+ / режисери — Джуліан Джаррольд і Еліза Аморузо / у головних ролях — Гая Джираче, Валентина Белль, Барбара Чікіареллі, Мікаела Рамазотті / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Telegraph рекомендує не гуглити сюжет книги або реальну історію жінок із «Ндрангети», щоб не зіпсувати враження від сюжетних поворотів. Оглядач на Decider хвалить серіал і називає історію дуже потужною.

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