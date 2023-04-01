Що подивитися у вихідні. Байопік «Тетріс» з Тероном Еджертоном, дует Адама Сендлера та Дженіфер Еністон у комедії «Загадкове вбивство 2» та моторошний тайванський серіал про серійного вбивцю

Байопік «Тетріс»

Про що фільм. Головний герой фільму — голландський дизайнер відеоігор та підприємець Генк Роджерс, який хоче купити права на нову гру, створену радянським програмістом Олексієм Пажитновим. На дворі 1980-ті, і Роджерсу на цьому шляху доводиться боротися не лише з конкурентами, а й із радянськими чиновниками. Він опиняється всередині складного юридичного конфлікту та гри великих компаній.

Tetris / Apple TV+ / режисер — Джон Бейрд/ у головних ролях — Терон Еджертон, Микита Єфремов, Тобі Джонс / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм добре тримає увагу глядача та відмічає гарну гру Терона Еджертона. IGN каже, що режисер з усіх сил намагається зробити історію про досить нудні юридичні подробиці цікавою, і в принципі йому це вдається

Фантастичний серіал «Влада»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2016 року британської письменниці Наомі Алдерман. Жінки по всьому світу раптово відкривають у собі здатність випускати через пальці електричний струм. Нова сила, яка може легко вбити людину, починає змінювати баланс сил у світі. Серіал, як і книга, розповідає одночасно декілька спочатку не повʼязаних історій. В центрі історій — мер Сіетлу Марго та її дочка Джос, спрагла до влади дружина східноєвропейського диктатора Тетяна, дочка лондонського кримінального авторитета Роксі та дівчина Еллі, яка має більшу силу, ніж навіть інші жінки.

The Power / Amazon Prime / шоуранери — Рейл Такер, Наомі Алдерман, Сара Квінтрелл / у головних ролях — Тоні Коллетт, Ауліі Кравальйо, Джон Легвізамо / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач на Collider каже, що книга поки що виглядає набагато глибшою за серіал, але перший сезон — це тільки вступ до основної історії. The Guardian пише, що серіал занадто боїться відійти від тексту книги, хоча ця історія має значно більший потенціал.

Комедійний детектив «Загадкове вбивство 2»

Про що фільм. Продовження фільму «Загадкове вбивство» 2019 року. Декілька років тому поліцейському Ніку Спітцу та його дружині, перукарці Одрі, довелося разом розслідувати справу, коли вони вирушили на відпочинок. Тепер вони відкрили власну детективну агенцію і знову опиняються в центрі загадкової історії — їхній друг Вікрам зникає посеред власного весілля.

Murder Mystery 2 / Netflix / режисер — Джеремі Ґарелік / у головних ролях — Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Марк Стронґ / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Indian Express відмічає чарівність дуету Сендлера та Еністон, але каже, що вони заслуговують на більше, ніж сценарій цього фільму. The Guardian вважає, що стрічці не завадило б більше детективу, а не комедії.

Детективний серіал «Убивця-наслідувач»

Про що серіал. Адаптація роману «Наслідувач» 2001 року японської письменниці Міюкі Міябе. Серійний вбивця у масці, який викрадає та катує своїх жертв у Тайбеї, робить із цього загальнонаціональне публічне видовище, принижуючи поліцію та владу взагалі. Прокурор Куо Сяо-Чі обіцяє розкрити справу, але розуміє, що все набагато складніше, ніж здається.

Copycat Killer / Netflix / режисери — Генрі Чан і Юн-чі Чан / у головних ролях — Ву Кан Жень, Еліс Ко, Рубі Лін / тривалість — епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Heaven of Horror хвалить похмуру та жорстоку атмосферу серіалу. Martin Cid Magazine пише, що коли вам хочеться абсолютно класичного трилера про серійного вбивцю, то це те, що треба.

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