Інформаційні фейки століттями виправдовували війни, провокували геноциди і маніпулювали свідомістю мільйонів. Думаєте, ви на таке не купитесь? Пройдіть тест «Бабеля» та Google про вигадану реальність

Пропаганда, дезінформація, маніпуляції, фейкові новини давно стали частиною історії людства, а в деяких країнах підмінили національну ідею. Таким способом виправдовували війни та розпалювали ворожнечу. Вигадані сенсації швидко розлітались по медіа ще до появи інтернету. Іноді фейки призводили до справжніх трагедій. А подекуди у вигадану десятки років тому брехню вірять і нині. Який фейк спровокував антисемітизм? Батька «жовтої преси» пам’ятаєте? Яке вигадане свято досі відзначають у росії? Перевірте свої знання в тесті «Бабеля» та Google про найгучніші історичні фейки. А ще почитайте наші інструкції, як навчитись розрізняти фейки і прокачати свою медіаграмотність, та розкажіть про це друзям.