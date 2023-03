Досі обурені, що голова Мінкультури не проти цензорів у ЗМІ? І правильно, бо далі цензуру поширять на театр, кіно і думки. Так уже було під час Першої світової війни — історичний екскурс «Бабеля»

Джерела:

Geoffrey R. Stone. Perilous Times: Free Speech in Wartime: From the Sedition Act of 1798 to the War on Terrorism. New York, 2005.

Harry N. Scheiber. The Wilson Administration and Civil Liberties, 1917—1921. New Orleans, 2013.

David Welch. Germany and propaganda in World War I. Pacifism, mobilization and total war. London, 2014.

Demm Eberhard. Censorship and Propaganda in World War I. London, 2019.