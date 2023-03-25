Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Спадщини» та «Шершнів», серіал «Нічний агент» про російського шпигуна в уряді США й ураганний вʼєтнамський бойовик «Фурії»

Драмедійний серіал «Спадщина» — четвертий сезон

Про що серіал. У власника медіаімперії Waystar RoyCo Логана Роя погіршилося здоровʼя. Одразу ж його діти — старший син Коннор, жорсткий Кендалл, бунтар Роман і хитра Шив — починають боротьбу за спадщину. На кінець третього сезону Логан ще живий, а боротьба триває. За цей час серіал отримав 13 премій «Еммі», пʼять «Золотих глобусів» і чимало інших нагород. Четвертий сезон буде останнім.

Succession / HBO / шоуранер — Джессі Армстронг / у головних ролях — Хіам Аббасс, Браян Деніс Кокс, Кіран Калкін, Дагмара Домінчик / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. The Guardian називає останній сезон достойним фіналом найрозумнішої драми сучасного телебачення. IndieWire пише, що рішення зробити новий сезон останнім правильне — серіал завершиться на піку.

Психологічний трилер «Шершні» — другий сезон

Про що серіал. У 1996 році шкільна жіноча команда з футболу потрапляє в авіакатастрофу. Ті, хто вцілів, опиняються посеред лісу, в якому проводять наступні 19 місяців. А у 2021 році головні героїні — домогосподарка Шона, кандидат у Сенат Нью-Джерсі Таїсса, самотня медсестра Місті та Наталі, яка страждає від наркотичної залежності, — отримують листівки. Анонімний відправник натякає на те, що від голоду в лісі їх врятував канібалізм. Другий сезон продовжує історію першого, у сюжеті зʼявляється ще одна героїня — Лотті, яка бачила в лісі таємничі видіння.

Yellowjackets / Showtime / шоуранери — Ешлі Лайл і Барт Нікерсон / у головних ролях — Семмі Ханратті, Тоні Сайпрес, Крістіна Річчі, Джульєтт Льюїс, Мелані Лінські / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. IGN пише, що перші два епізоди нового сезону приголомшують, потім напруга дещо спадає, але дивитися все одно цікаво. Vulture каже, що в сезоні є відверто слабші сюжетні лінії, проте центральна історія стала ще кривавішою та жорсткішою.

Пригодницький серіал «Нічний агент»

Про що серіал. Агент ФБР Пітер Сазерленд отримує завдання охороняти Роуз Ларкін, спеціалістку з кібербезпеки, бо є інформація, що їй загрожує небезпека. Це завдання поступово приводить Пітера до розуміння, що десь на найвищому рівні в уряді США діє російський агент. На Пітера і Роуз полюють найманці-вбивці, проте вони з кожним кроком усе ближче до розкриття змови.

The Night Agent / Netflix / шоуранер — Шон Раян / у головних ролях — Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен, Хонг Чау / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 64% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал — гарна динамічна розвага, де кожний поворот сюжету продуманий до міліметра. Vareity вважає, що «Нічний агент» вийшов не ідеальний, але кращий, ніж можна було очікувати.

Екшн про бойові мистецтва «Фурії»

Про що фільм. Приквел вʼєтнамського бойовика «Фурія» 2019 року, в якому головну роль виконала режисерка нинішніх «Фурій» Вероніка Нґо. Чотирьом жінкам із Хошиміну — Бі, Хонг, Тхань і Жаклін — набридло бути жертвами. Вони виходять на шлях помсти своїм кривдникам — злочинному синдикату, який очолює таємничий Скажений пес Хай, чия жорстокість породила чутки про те, ніби насправді він демон.

Furies / Netflix / режисерка — Вероніка Нґо / у головних ролях — Дон Ань Куінь, Ток Тьєн, Тхуан Нґуєн, Ріма Тхань Ві / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert вважає, що антагоністи прописані гірше, ніж героїні, але за їхніми битвами цікаво спостерігати. Variety каже, що тематика насилля не дуже поєднується з мультяшністю фільму, проте це доволі динамічний та лютий бойовик.

Музична комедія «Тут нагорі»

Про що серіал. Адаптація однойменного мюзиклу 2015 року подружжя американських композиторів і драматургів Крістен Андерсон-Лопес і Роберта Лопеса. Ліндсі — дівчина з провінції, яка приїжджає до Нью-Йорка, щоб стати письменницею. Мігель — інвестиційний банкір, якому важко працювати в такій жорсткій сфері через свою емоційність і невпевненість. Одного дня в 1999 році Ліндсі та Мігель зустрічаються в барі. Починається довга і складна історія їхніх стосунків. В обох у голові — цілий хор різних персонажів, які схиляють героїв до того чи іншого рішення. Усі співають і танцюють.

Up Here / Hulu / шоуранери — Стівен Левенсон, Крістен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес, Даніель Санчес-Вітцель / у головних ролях — Мей Вітман, Карлос Вальдес, Кеті Фіннеран, Джон Ходжман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter відмічає гру Мей Вітман і Карлоса Вальдеса, але каже, що серіал не такий глибокий, як хотілося б. Variety, навпаки, називає серіал прекрасним і вдумливим та пише, що хімія між героями чудова.

Шпигунський серіал «Кроляча нора»

Про що серіал. Джон Вір — досвідчений корпоративний шпигун, тонкий психолог і шахрай, але з певними принципами, бо гроші для нього далеко не завжди головне. Раптово його звинувачують у вбивстві, на нього полює ФБР. Вір змушений тікати та розбиратися, у центрі якої змови він опинився цього разу. Йому допомагає таємнича Хейлі.

Rabbit Hole / Paramount+ / шоуранери — Джон Рекуа та Гленн Фікарра / у головних ролях — Кіфер Сазерленд, Роб Янг, Чарльз Денс, Мета Голдінг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал тримає гарний темп сюжетних поворотів, але трохи лячно, що «Кроляча нора» не заявлена як мінісеріал, адже другого сезону сюжет може вже не витримати. AV Club каже, що від серіалу можна отримати насолоду, якщо не сприймати його серйозно і не вишукувати логічні суперечності.

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