Росія планує замінити «шахеди» власними дронами і подвоїти виробництво ракет. Що з цього вдасться — відповідає заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький. Короткий переказ інтервʼю РБК 

Росіяни хочуть подвоїти обсяги виробництва ракет. На кінець минулого року вони могли виробляти по 20—30 крилатих ракет «Калібр» та «Х-101» на місяць. З «Іскандерами» ситуація значно гірша. Якщо всі країни будуть дотримуватися санкцій, вийти на більші обсяги росія не зможе. Загалом у росіян залишилося 10—15 відсотків від високоточних ракет, які вони мали на початку війни.

Ворог буде переорієнтовувати напрямки ударів. Якщо раніше росіяни били по енергетиці, тепер це будуть і військові обʼєкти, і місця концентрації військ, система логістики. Конкретно — нафтопереробні бази, підприємства оборонно-промислового комплексу, гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти.

Великий наступ — це російська пропаганда. Сил на нього росія не має, і її ціль незмінна — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Росія не здатна провести великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках.

У конфлікті між Євгеном Пригожиним і Генштабом рф, найімовірніше, переможе Генштаб. У Пригожина є проблеми з набором особового складу і боєприпасами. Він обіцяв узяти Бахмут до березня і не впорався. «Вагнерівці» втрачають основні сили, а Пригожин відверто визнає, що його зливають.

Росія зможе вести війну ще два роки — 2023 і 2024. Це оцінки воєнної розвідки Литви і ГУР МОУ. Якщо санкції посилять — строки скоротяться.

У росії залишилося близько 200 іранських «шахедів». Вісімсот вони вже використали. Тепер намагатимуться налагодити власне виробництво цих дронів. Де вони планують це робити і як — ми знаємо. Росія також планує закупити в Ірану боєприпаси 122 мм і 152 мм, а також боєприпаси для стрілецького озброєння. Вони хотіли б купити і балістичні ракети, але Іран поки на це не погодився.

Імовірність наступу з Білорусі низька. Там на ротації знаходиться 4 200 російських військовослужбовців. Після підготовки їх перекинуть на схід та південний схід України. Ракетні удари з боку Білорусі можливі — там залишається дивізіон «Іскандерів».