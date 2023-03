Світові музеї визнають українським мистецтво, яке довго вважалося російським. За це бореться мистецтвознавиця Оксана Семенік. Її історія — про окупацію в Бучі, навчання у США та мільйонні перегляди в твіттері

На початку лютого музей Metropoliten змінив назву картини Едгара Деґа «Російські танцівниці» на «Танцівниці в українському вбранні», як воно і є насправді. Тоді ж музей визнав художників Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського й Архипа Куїнджі українцями ― перший народився на Харківщині, другий у Криму, третій у Маріуполі, але російська пропаганда роками видавала їх «за своїх». Одна з тих, хто вплинув на ці перейменування, — Оксана Семенік. Їй 25 років, вона історикиня мистецтва і журналістка. У березні 2022 Оксана та її наречений провели два тижні в підвалі окупованої Бучі і потім виходили з міста пішки. За кілька місяців Оксана полетіла до США досліджувати постчорнобильське мистецтво і випадково побачила, що багатьох українських художників у тамтешніх музеях досі підписують росіянами. Семенік почала кампанію з їх перейменування і завела мистецький твіттер, який читають сотні тисяч людей. Про неї та деколонізацію мистецтва почали писати світові медіа. Та зі статті The New York Times помітно, що європейці та американці не розуміють, чому перейменування важливі, а The Guardian написали, що не отримали відповідь, хоча, за словами Семенік не зверталися. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Расулова розповідає історію Оксани Семенік ― про музеї, деколонізацію, російських кураторів, окупацію Бучі та блискітки.