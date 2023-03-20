Світові музеї визнають українським мистецтво, яке довго вважалося російським. За це бореться мистецтвознавиця Оксана Семенік. Її історія — про окупацію в Бучі, навчання у США та мільйонні перегляди в твіттері

Музеї

Коли Оксані Семенік було чотири роки, влітку вона поїхала з мамою до Феодосії. Там її вразили дві речі — море і галерея імені Айвазовського. Галерея була маленькою, тому полотна висіли на стінах у кілька рядів. З нею повʼязані перші дитячі спогади Оксани: вона, маленька, стоїть у цій маленькій галереї, а над нею склепіння з картинами, і це не тривожить, а навпаки, заспокоює. Потім Оксана ходила до художньої школи, де завжди малювала море. Її мама самостійно виховувала двох дітей, тому подорожували вони рідко. Але в київські музеї для дітей вхід був безкоштовний. Так Оксана почала пізнавати світ мистецтва.

― Мені дитиною хотілося дізнатися історію, яка стоїть за кожною картиною, ― каже вона.

Уже дорослішою Оксана приходила в ті самі київські музеї і помічала, що реагує на побачене по-різному. Музеї вчили її ставити собі нові запитання і чути нові відповіді, показали досвід далеких і невідомих людей та країн. Приїжджаючи до нового міста чи країни, Оксана взяла за звичку йти в тамтешні музеї — так вона дізнавалася про контекст, культуру, історію. Їй подобалося ходити, наприклад, галереєю в Кракові і через картини вивчати, як змінювалася Польща.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

У 2017 році Оксана їздила Донецькою та Луганською областями з проєктом «Музей відкрито на ремонт». Тоді вона зрозуміла, що й музеї в малих прифронтових містах можуть бути важливими і допомагати працювати з пережитим під час війни. Наприкінці 2021 року Оксана почала писати дипломну роботу про постчорнобильські картини і переїхала в Бучу.

Буча

У Бучі Оксана жила на «Склозаводі» — так місцеві називають спальний район біля Бучанського заводу скловиробів. У листопаді 2021 до Оксани переїхав її хлопець, київський відеограф та фотограф Саша Попенко. Оксана згадує, що в Бучі їй дуже подобалося. Квартира була простора й затишна, поруч ліс та озеро. Життя здавалося тихим і безпечним, тож коли в листопаді 2021 зʼявилися новини, що росіяни планують наступати на Київ, Оксана не переживала.

― Ми уявляли, що на Київ летітимуть бомби, а росіяни наступатимуть з Донбасу, ― пригадує вона. ― Ми з Сашею жартували: хто взагалі піде через Чорнобильську зону?

Двадцять пʼятого лютого 2022 року тато Оксани мав відвезти їх у село до Оксаниної бабусі. Але через блокпости не зміг виїхати з Києва. Оксана, Саша та їхня кішка Ватрушка спочатку спустилися в підвал своєї пʼятиповерхівки, а потім «переїхали» в краще облаштований підвал сусіднього дитсадка. Там з іншими бучанцями провели два тижні. Саша іноді виходив фотографувати район, Оксана читала «Тореадорів з Васюківки», доглядала за кішкою, гралася з дітьми, думала, які книжки та статті напише, мріяла потрапити в Ермітаж, щоб повернути награбоване росіянами.

На третій день у підвалі, після того як вони з Сашею не наважилися на евакуацію, Оксана з острахом спитала, що далі. Він відповів:

― Ну що, сімʼю створювати.

― Може, тоді по-нормальному скажеш? ― уточнила вона.

― Вийдеш за мене заміж? — спитав Саша.

Оксана згадує — жартувала, що тепер хоч помре зарученою, проте весь час говорила, що вони виберуться. Весілля планували на День незалежності, 24 серпня. У підвалі обговорювали, де святкувати, якою буде сукня, кого запросити фотографом і хто буде в списку гостей. Реальне життя тим часом ставало дедалі нестерпнішим: економили на їжі, воді, не милися, ходили в туалет на відро, спали в одягу та взутті.

Олександр Попенко / «Бабель» Олександр Попенко / «Бабель» Олександр Попенко / «Бабель» Олександр Попенко / «Бабель»

Десятого березня голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що з Бучі відкриють гуманітарний коридор для евакуації. Оксана з Сашком наважилися вийти. Йшли великою колоною, не знали, чи це безпечно і куди виведе Житомирська траса. Здивовані росіяни пропускали колону через блокпости. Усього Оксана й Саша пройшли близько 20 кілометрів.

― Я пустила сльозу, коли побачила українських військових на блокпості, ― пригадує Оксана і навіть зараз у цей момент світиться. ― Я навіть описати не можу це щастя. Я показала паспорт, пройшла, за спинами ЗСУ ― і відразу почуваєшся в безпеці, бо ніхто тебе не вбʼє просто за те, що ти існуєш. Я просто не могла повірити в це.

Після виходу з Бучі Оксані вчувався гуркіт танків, снилася окупація, вона боялася прокинутися в підвалі. Пережите вона досі старається не обмірковувати надто глибоко, щоб триматися. Каже, що її досвід окупації не такий вже й страшний порівняно з херсонським. Каже, що воліла б ніколи про це не згадувати ― і в той же час страшенно боїться забути.

― Не дай боже неправильно навчити дітей і внуків, ― каже Оксана. ― Вони повинні це все знати. Що москаль — це ворог. Що нападе, вкраде, вбʼє, навіть якщо здається нормальним. Наступне покоління не повинно забути, як ми не забули про Голодомор.

Оксана і Саша одружилися в серпні в Києві, де тепер і живуть. Усе було майже так, як вони планували в підвалі, окрім дати. Весілля перенесли на початок місяця, бо 24 серпня Оксана сіла на потяг до Польщі, звідки полетіла у США.

США

У квітні Оксані написала колишня колега Дарія Бадьор і спитала, чи вона не хоче поїхати на кілька місяців до США стажуватися в Zimmerli. Цей музей має найбільшу на Заході колекцію мистецтва з країн, що колись були під радянською окупацією. Звісно, Оксана хотіла б.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Але вона вагалася. Спершу пропонували приїхати на три місяці. Потім не були певні, чи матимуть фінансування. Ще згодом ― щоб Оксана приїжджала на рік. Прочитавши останній лист, вона заплакала. Подивилася на карту — від музею, куди її запрошували, до мрії дитинства МоМА було лише півтори години їзди. Раніше Оксана навіть не вагалася б, але зараз не хотіла так довго бути далеко від своєї країни та нареченого. Зрештою домовилися, що Оксана приїде на осінній семестр, а тоді вирішить, чи залишається.

Наприкінці серпня Оксана приїхала в Хайленд-Парк, штат Нью-Джерсі. Невеличке університетське містечко населяли євреї, латиноамериканці, афроамериканці, нащадки українських емігрантів.

― Я планувала досліджувати постчорнобильське мистецтво, ― говорить Оксана. ― Знала про потребу деколонізації, проте не планувала цим займатися.

В університеті їй дали доступ до TMS, цифрової бази музею. Щоб обрати роботи для дослідження, Оксана задала в пошуковику часову рамку і фільтр Ukrainian. Картин виявилося обмаль. Тоді вона зацікавилася, що ж малювали про чорнобильську катастрофу в росії. Натрапила на роботу 1986 року не відомого їй «росіянина» Юрія Семаша: ікона Георгія Побідоносця, паска, дідух і свічка. «Дідух у росіян?» ― здивувалася Оксана. Погуглила: Семаш народився і жив у Запоріжжі, а в Москві працював лише кілька років. Усе збігалося: робота, датована 4 травня, через тиждень після вибуху на ЧАЕС, була однією з перших, які осмислювали катастрофу ― адже під час апокаліпсису люди шукають бога, навіть попри радянську антирелігійну цензуру.