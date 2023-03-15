Завжди заздрили героям фільму «Початок», де уві сні можна було творити будь-яку реальність? Схоже, ви теж так зможете. Ось інструкція, як навчитися бачити свідомі сновидіння. Переказуємо матеріал Wired

Коли опануєте звичку вести щоденник сновидінь, переходьте на наступний етап — шукайте повторювані моделі чи теми в нічних видіннях. Регулярно змагаєтеся з Ктулху у ставку в бабусиному селі? Не можете викликати таксі на лівий берег і застрягаєте на правому, а тут починається комендантська година? У ваших снах через раз зʼявляються кольорові ігуани? Якщо знайшли такі деталі, тримайте їх у фокусі. А коли побачите знову, спробуйте спитати себе — це часом не сон?

Це перший крок до контролю над снами. Ребекка Робінс досліджує сни у Бригамській жіночій лікарні й викладає у Гарвардській медичній школі. Вона радить записувати сни. І не в нотатки на телефоні (бо руки потягнуться перевіряти сповіщення), а в блокнот. Тримайте його та ручку десь біля ліжка, а коли прокинетеся, записуйте усе, що ще можете згадати. Не намагайтеся відслідкувати окремі подробиці. Лишень регулярно практикуйте цю звичку. З часом ви будете дедалі краще памʼятати свої сни.

Усвідомте логіку сновидіння

Повно речей, що відбуваються уві сні, влаштовані поза всякою логікою. Сходи ведуть в нікуди; люди, що їх ми сприймаємо як близьких, на вигляд незнайомі; підлога вітальні — портал у Нарнію. Але уві сні таке не дивує, а виглядає цілком нормально. Рафаель Пелайо, лікар і професор медицини сну у Стенфордському університеті, пояснює це так: люди не сумніваються, чи реальна картинка, бо в цей час ділянки мозку, відповідальні за логіку, не дуже активні. Коли розумітимете, що зараз уві сні відбувається щось нелогічне, спробуйте сказати собі: це неможливо.

Прокидайтеся, а потім знову лягайте спати

Ставте будильник на годину раніше, ніж маєте вставати. Зробіть перерву на 30 хвилин, а потім знову лягайте. Поки не спите, запишіть у щоденник, що наснилося, і подумайте, що хотіли б побачити далі. Професор-дослідник Бенджамін Берд, який вивчає людську когніцію в Техаському університеті в Остіні, каже, що після цього шанси побачити усвідомлений сон зростають. Правда, науковці знають лише про те, що це працює, але чому і як, зʼясувати поки не вийшло. Рано прокидатися і робити такі перерви у відпочинку шкідливо для графіка сну. Але якщо ви таки налаштовані керувати нічними видіннями, цей спосіб може допомогти.

Учіть матчастину

Психофізіолог Стівен Лаберж одним із перших почав досліджувати свідомі сновидіння як уміння, якими можна керувати. Його роботи лягли в основу більшості сучасних наукових праць про такі видіння. У книжці «Дослідження світу свідомих сновидінь» Лабержа та Говарда Рейнольда можна знайти й інші способи підкорити сни. Робота вийшла ще 1990-го, українською її не перекладали, але оригінал є в мережі.