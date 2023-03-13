Ви так давно разом, що вже й забули, який він, шалений спонтанний секс? Ось вам інструкція від Vice. Подвійного ділдо і фонтану з лубрикантів не буде (не шукайте)

Спілкуйтеся Спілкування, хоч як дивно, — це ключ до повноцінного сексу, а також до здорових стосунків. І це не так легко: говорити про сексуальні бажання стає складніше, що далі партнери відходять від останнього чудового оргазму. Один з найкращих способів говорити про секс — робити це у спальні. Медіа часто зображують такі розмови як щось несексуальне. Секс-тренерка Рейчел Шан, однак, каже, що це дуже корисно. Таке спілкування дозволяє кожному з партнерів контролювати задоволення, розказати іншому, які відчуття та рухи йому подобаються, і врешті зробити секс кращим для обох. Спитати можна так: «Як тобі це? Як зробити це приємнішим? Як мені краще це робити — повільніше, швидше, мʼякше, сильніше?» Тренерка радить подумати про такі питання заздалегідь: це не «найприродніше», про що люди говорять між собою, тому доведеться звикати. Сімейна терапевтка Кенда Капальбо каже, що варто навчитися комфортно говорити про секс не тільки у спальні, а й поза нею. «Багатьом парам важко просто говорити про секс. Те, що ви обговорюєте фантазії, не значить, що ви хочете втілити їх у життя. Можна просто уявити, як би це було, або спитати, чи партнер про це колись думав», — пояснює терапевтка. Капальбо також радить обговорювати чи дивитися разом етичне порно. Це допоможе не соромитися й не тривожитися через власну сексуальність, бажання й кінки.

Не поспішайте Секс нашвидку й між зустрічами в Zoom часом буває суперприємний і привабливий. Але якщо дивитися на нього лише як на виснажливу гонитву за оргазмом, він може набриднути. Сповільнитися та змінити уявлення про те, як має відбуватися секс, — ще один ключ до того, щоб бути кращим коханцем і мати більш наповнене сексуальне життя. Світ дуже стрімкий, часу постійно бракує, і збудження теж може видаватися справою швидкою. Додається і стереотип: пристрасть — це увірватися до вітальні, здерти одне з одного одяг і віддатися на столі в кухні. Але якщо кохатися тільки швидко, можна втратити задоволення, яке здатне тривати довго. Розтягніть прелюдію, не женіться за одночасним оргазмом, отримуйте його по черзі і, зрештою, зануртеся в поцілунок — можливо, ви його дуже недооцінюєте. «Я думаю, важливо просто відключитися й усвідомити, скільки задоволення можна отримати і без статевого акту», — каже Капальбо. Це також допоможе більше бути тут і тепер: усі ж колись у розпалі сексу ловили себе на думці, що треба помити духовку чи сплатити податки за ФОП. Професійна консультантка та секс-терапевтка Ліндсі Мюррей радить спробувати вправу «чуттєвий фокус» — це форма усвідомленості. Партнери без поспіху й обмеження часу торкаються одне одного, коли на них немає одягу чи спідньої білизни. Це допоможе зрозуміти, на що розум схильний відволікатися, і звернути увагу на силу доторку, текстуру, температуру. «Не намагайтеся викликати збудження, але й не зупиняйте його. Просто спостерігайте: скільки ви відволікалися, чи змогли повернути увагу до свого тіла й відчуттів», — каже Мюррей. Рейчел Шан радить вправлятися в цьому і на самоті. Влаштовуйте моменти мікроусвідомленості. Наприклад, зверніть увагу, як одяг торкається шкіри. Замість того щоб перевірити телефон, зупиніться на мить і побудьте в контакті з тілом.